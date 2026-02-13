वैलेंटाइन डे पर ये क्या हो गया? कैफे में पार्टनर की जगह 'डिजिटल चेहरे' को डेट कर रहे हैं लोग, जानें क्या है यह पूरा माजरा

Advertisement
Hindi Newsटेकवैलेंटाइन डे पर ये क्या हो गया? कैफे में पार्टनर की जगह डिजिटल चेहरे को डेट कर रहे हैं लोग, जानें क्या है यह पूरा माजरा

Valentine's Day AI Date: वैलेंटाइन डे हमेशा से प्यार, मुलाकात और खास पलों का प्रतीक रहा है. लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के बाद इस बार वैलेंटाइन डे की तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है. न्यूयॉर्क के एक कैफे में लोग अपने इंसानी पार्टनर के साथ नहीं बल्कि स्क्रीन पर दिखने वाले AI चेहरे के साथ डिनर डेट करते दिखे. आखिर क्या है यह AI लव का पूरा माजरा और क्यों लोग इंसानों को छोड़कर डिजिटल चेहरों से दिल लगा रहे हैं? आइए जानते हैं..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:32 PM IST
Valentine's Day AI Date: वैलेंटाइन डे का मतलब अब सिर्फ दो लोग नहीं रह गया है! दुनिया में एक ऐसी AI डिनर डेट की शुरुआत हो गई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. न्यूयार्क में इस वैलेंटाइन डे पर लोग किसी शख्स के साथ नहीं बल्कि स्क्रीन पर दिखने वाले AI चेहरे के साथ वाइन पीते और बातें करते दिखाई दे रहे हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि कैफे में भी डिजिटल चेहरे के लिए भी खास इंतजाम किया है. न्यूयॉर्क के हेल्स किचन इलाके में स्थित एक कैफे ने स खास पहल की शुरुआत की है. यहां लोग अपने स्मार्टफोन या टैबलेट को टेबल पर रखकर अपने वर्चुअल पार्टनर के साथ खाने और वाइन का मजा ले सकते हैं. इस कैफे में इसके लिए खास तौर पर डिवाइस स्टैंड्स और हेडफोन्स की भी व्यवस्था की गई है जिससे लोग बिना किसी शोर के अपने डिजिटल साथ से बात कर सकें.

EvaAI ऐप की अनोखी पहल

यह स्पेशल इवेंट EvaAI नाम के एक ऐप द्वारा आयोजित किया गया है. यह ऐप यूजर्स को अपनी पसंद के मुताबिक AI कैरेक्टर चुनने या खुद का वर्चुअल पार्टनर बनाने की सुविधा देता है. आप इन बॉट्स के साथ टेक्स्ट और वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर सकते हैं.

इवेंट के पहले दिन ऐसे कई लोग देखे गए जो अकेले बैठे थे लेकिन अपने फोन की स्क्रीन पर दिख रहे चेहरों से बातें कर रहे थे. कुछ लोग इसे सिर्फ एक प्रयोग मान रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे भविष्य के लिए बड़ा बदलाव मान रहे हैं.

बढ़ रहा है AI डेटिंग का क्रेज?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इवेंट में शामिल हुई 34 साल की रिक्टर का मानना है कि बीते दो सालों से AI साथियों का इस्तेमाल कर रही हैं. उनके अनुसार वो अपनी शर्तों पर उनसे बात कर सकती हूं. यहां कोई प्रेशर नहीं होता कि उन्हें हर वक्त उनके लिए मौजूद रहना है या किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना है.

रिलेशनशिप का रिप्लेसमेंट नहीं तो फिर क्या?
EvaAI की हेड ऑफ पार्टनरशिप जूलिया मोम्बलाट का मानना है कि इस पहल का मकसद रिलेशनशिप का रिप्लेसमेंट या इंसानी रिश्तों को खत्म करना नहीं बल्कि AI रिश्तों से जुड़ी झिझक को दूर करना है. उन्होंने साफ बताया कि यह ऐप उन लोगों के लिए है जो अकेले हैं या अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

Valentine Day AI dateAI dating trend 2026

