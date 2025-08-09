रेलवे ने बदली टिकट बुकिंग की पुरानी व्यवस्था, अभी जान लें वरना कोई नहीं बताएगा ये ट्रिक
रेलवे ने बदली टिकट बुकिंग की पुरानी व्यवस्था, अभी जान लें वरना कोई नहीं बताएगा ये ट्रिक

हम सभी को कई बार लंबे या छोटे सफर के लिए अक्सर ट्रेनों से ही सफर करना पड़ता है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कही जाने के लिए हमें जल्दबाजी में टिकट बुक करना पड़ता है. अब ऐसे में IRCTC ने जनता के लिए एक खास सुविधा शुरू की है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 09, 2025, 11:52 PM IST
भारत की ज्यादातर आबाद कहीं भी आने-जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करती है. ऐसे में बेहद जरूरी है कि यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक के लिए बहुत सुविधाजनक रहे. ऐसे में अब भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू कर दी है. दरअसल, अब यात्री ट्रेन निकलने से सिर्फ 15 मिनट पहले तक भी टिकट बुक कर सकते हैं. हालांकि यह सुविधा वंदे भारत एक्सप्रेस के कुछ खास रूट्स पर ही लागू की गई है. इससे उन यात्रियों को फायदा मिलेगा जो आखिरी समय में यात्रा का फैसला करते हैं या अचानक योजना बनाते हैं. चलिए इस नई सुविधा के बारे में जानते हैं.

इन स्टेशन्स पर ही लागू हुई सुविधा
बता दें कि यह सुविधा फिलहाल तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मुख्य रास्तों पर ही लागू की गई है. रेलवे का कहना है कि यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर भविष्य में इस सुविधा को बाकी रूट्स पर भी बढ़ाया जा सकता है. इस नई सुविधा की शुरुआत दक्षिण रेलवे जोन ने की है, इस सुविधा के तहत अब यात्री ट्रेन के रवाना होने से सिर्फ 15 मिनट पहले भी टिकट बुक कर पाएंगे, जबकि पहले ऐसा संभव नहीं था, लेकिन यह बदलाव भारतीय रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) में हाल ही में किए गए तकनीकी सुधारों की वजह से संभव हुआ है.

अब खाली नहीं रहेंगी सीटें
पहले जब ट्रेन अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना हो जाती थी, तो टिकट बुक करने की सुविधा भी बंद हो जाती थी. इस की वजह से आगे के स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती थी, जबकि कई सीटें खाली तक नजर आती थीं. आप बाकी टिकट्स की तरह ही ये टिकट भी खरीद सकते हैं. चलिए इसके स्टेप्स जानते हैं.

टिकट बुक करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो-
1. टिकट बुकिंग के लिए सबसे पहले IRCTC वेबसाइट या IRCTC Rail Connect मोबाइल ऐप पर विजिट करें.
2. अब अपने IRCTC अकाउंट पर लॉग इन करें. या अकाउंट बनाएं.
3. इसके बाद आप अपना बोर्डिंग स्टेशन, तारीख और डेस्टिनेशन स्टेशन चुने.
4. ध्यान रहे कि ट्रेन के ऑप्शन में वंदे भारत को चुनिए.
5. सीट की लाइव अवेलिबिलिटी चेक करें.
6. अब Chair Car या Executive क्लास में से ऑप्शन चुनें और बर्डिंग स्टेशन को कंफर्म कर दें.
7. अंत में पेमेंट कर दें. अब आपका टिकट आपको SMS, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाएगा.

भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं.

IRCTC
vande bharat

;