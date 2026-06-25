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वेनेजुएला में भूकंप आने से पहले ही Google ने भेजा अलर्ट! धरती हिलने से पहले गूगल को कैसे लगी भनक? वैज्ञानिक भी हैरान

Google Earthquake Alert Venezuela: वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बीच सोशल मीडिया पर गूगल के एक फीचर की चर्चा हो रही है. गूगल ने भूकंप आने से पहले अलर्ट भेज दिया था. अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर जो काम वैज्ञानिक भी नहीं कर सके, वो गूगल ने कैसे किया?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:36 PM IST
वेनेजुएला में भूकंप आने से पहले ही Google ने भेजा अलर्ट! धरती हिलने से पहले गूगल को कैसे लगी भनक? वैज्ञानिक भी हैरान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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