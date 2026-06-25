How Google Earthquake Alert Works: वेनेजुएला में आए बैक-टू-बैक दो भीषण भूकंपों ने सिर्फ भारी तबाही मचाई है. कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, देश में आपतकाल लागू हो गया है. USGS ने अनुमान लगाया है कि इस तबाही में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका है. लेकिन इस भयानक आपदा के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ऐसी चर्चा शुरू हो गई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया है कि भूकंप का झटका महसूस होने से कई सेकंड पहले ही गूगल ने उन्हें अलर्ट भेजकर सावधान कर दिया था.
सोशल मीडिया पर हो रहे इस दावे न सबको हैरान कर दिया है कि आखिर जो काम बड़े--बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए, वो गूगल ने पलक झपकते ही कैसे कर दिया? क्या आपका फोन भी भूकंप आने की भविष्यवाणी कर सकता है? जानिए जानते हैं....
एक यूजर ने X पर गूगल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें 212.3 मील दूर 6.2 तीव्रता के भूकंप के आने की चेतावनी दी गई थी. अब सवाल यह उठता है कि आखिर भूकंप आने से पहले ही गूगल को जानकारी कैसे हुई? इस सवाल का जवाब स्मार्टफोन में छिपा है.
आज के समय में स्मार्ट फोन आ रहे हैं, जिसमें सेंसर होता है, इसे एक्सेलेरोमीटर कहते हैं. आमतौर पर इसका काम फोन की स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में घुमाना होता है, लेकिन यह सेंसर बारीक से बारीक वाइब्रेशन यानी कंपन को भी रिकार्ड कर लेता है.
जब कोई स्मार्टफोन भूकंप जैसे तेज झटके महसूस करता है, तो यह तुरंत गूगल के एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को एक सिग्नल और अपनी अनुमानित लोकेशन भेजता है.
गूगल का सर्वर किसी एक फोन के सिग्नल के भरोसे काम नहीं करता है. जब एक फोन सिग्नल भेजता है, तो सर्वर उस इलाके के दूसरे फोन के डेटा को चेक करता है. अगर उस एरिया के कई स्मार्टफोन पर एक जैसा वाइब्रेशन डिटेक्ट होता है, तो गूगल समझ जाता है कि भूकंप आ रहा है. दुनिया भर में 2 अरब से भी ज्यादा एंड्रॉयड फोन इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सीस्मोग्राफ यानी भूकंप मापने वाला यंत्र बनाता है.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भूकंप के झटके लगने से पहले अलर्ट कैसे लोगों के पास पहुंच गया? दरअसल, भूकंप तरंगों के रूप में चलता है. ये दो तरंगों के रूप में चलती है, पी-वेव्स और एस वेव्स.
पी-वेव्स- ये तरंगें बहुत तेज होती हैं और करीब 6 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन ये कमजोर होती हैं. स्मार्टफोन सबसे पहले इन्हीं तरंगों को पकड़ता है.
एस-वेव्स- ये तरंगें थोड़ी धीमी करीब 3-4 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही यही मचाती हैं.
स्मार्टफोन जैसे ही पी-वेव्स को डिटेक्ट करता है, वह तुरंत गूगल के सर्वर को सिग्नल भेज देता है. फोन का यह सिग्नल इंटरनेट के जरिए रोशनी की रफ्तार यानी करीब 2,99,792 किमी प्रति सेकंड से ट्रैवल करता है. क्योंकि रोशनी की रफ्तार भूकंप की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज है, इसलिए गूगल का सर्वर भूकंप के पहुंचने से पहले ही लोगों को अलर्ट भेज देता है. वेनेजुएला के मामले में भी ऐसा ही हुआ, जहां भूकंप का केंद्र 341 किमी दूर था.
गूगल स्मार्टफोन पर दो तरह के अलर्ट भेजता है-
बी अवेयर अलर्ट
यह हल्के झटकों के लिए होता है, जो यूजर को पहले ही सावधान कर देता है.
टेक एक्शन अलर्ट
यह नार्मल से भारी झटकों के लिए होता है, जिससे लोग सुरक्षित जगह पर जा सकें.
सिर्फ गूगल अलर्ट ही नहीं भेजता, बल्कि इन अलर्ट्स पर टैप करने से भूकंप से सुरक्षा के उपाय और भूकंप के केंद्र व तीव्रता का एक नक्शा भी दिखाई देता है. भारत में यह सिस्टम 2023 से एंड्रॉयड 5 और उससे ऊपर के वर्जन पर काम कर रहा है. इस अलर्ट को पाने के लिए फोन में वाई-फाई या मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए.
इसके लिए सबसे पहले अपने फोन की Settings में जाएं.
अब आपको Safety & Emergency या Location सेक्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दें. कुछ फोन में यह Privacy & Security के अंदर भी हो सकता है.
यहां पर आपको Earthquake Alerts दिखाई देगा, इस पर टैप करें. अगर टॉगल ऑन है, तो आपके फोन में यह अलर्ट एक्टिव है, अगर टॉगल ऑफ है, तो इसे ऑन कर सकते हैं.