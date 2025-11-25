छोड़िए Amazon, Flipkart... इस वेबसाइट पर फ्री मिल रहा Google Pixel 10 Pro XL! अभी लपक लें मौका

Verizon ने अपने ब्लैक फ्राइडे ऑफर की घोषणा कर दी है, जिसमें कंपनी Google Pixel 10 Pro XL, Pixel Watch 4 और Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G बिल्कुल फ्री दे रही है. यह ऑफर उन यूजर्स के लिए है जो अपने पुराने नेटवर्क से Verizon पर स्विच करेंगे या अपने Verizon अकाउंट में एक नई लाइन जोड़ेंगे. सबसे बड़ी बात- इस ऑफर के लिए किसी ट्रेड-इन डिवाइस की जरूरत नहीं, बस एक नई लाइन और Verizon के चुने हुए Unlimited प्लान लेना होगा.

$2,000 से ज्यादा कीमत वाले डिवाइस फ्री में कैसे मिल रहे हैं?

यह ऑफर 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा. इसमें यूजर्स को Pixel 10 Pro XL जिसकी कीमत $1,199.99 है, साथ में Pixel Watch 4 और Samsung Tab S10 FE दिए जाएंगे. फ्री डिवाइस का पैसा Verizon हर महीने आपकी बिलिंग में 36 महीनों तक क्रेडिट के रूप में एडजेस्ट करेगा. मतलब—फोन की कीमत जितनी किस्त आएगी, उतना ही क्रेडिट बिल में माइनस हो जाएगा.

फ्री में Pixel 10 Pro XL कैसे लें?—ये शर्तें पूरी करनी होंगी

इस ऑफर में सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यूजर को Verizon में एक नई लाइन जोड़नी होगी. अगर आप पहले से Verizon यूजर हैं और सिर्फ फोन अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप इस ऑफर के लिए योग्य नहीं हैं. इसके साथ फोन लाइन के लिए Verizon का Unlimited Ultimate प्लान लेना होगा—जो Verizon का सबसे प्रीमियम अनलिमिटेड डेटा प्लान है. Pixel Watch और Samsung Tab को भी उनके लिए बनाए गए कनेक्टेड डिवाइस प्लान पर एक्टिव करना होगा.

मंथली पेमेंट स्ट्रक्चर: कैसे बनता है फोन फ्री?

Pixel 10 Pro XL की कीमत 36 महीने में हर महीने $33.33 बनती है. Verizon हर महीने उतना ही क्रेडिट दे देगा—यानी महीना खत्म तो फोन की मंथली पेमेंट 0 डॉलर. ध्यान रहे कि प्रति डिवाइस $40 की एक्टिवेशन फीस जरूर लगेगी, जो SIM सेटअप, 60 दिनों की टेक सपोर्ट और 2-दिन की फ्री शिपिंग को कवर करती है.

36 महीनों तक लाइन बंद न करें, वरना…

यह ऑफर तभी वैध रहेगा जब लाइन 36 महीनों तक Unlimited Ultimate प्लान पर चलती रहे.

अगर यूजर:

- लाइन कैंसल कर देता है,

- या प्लान डाउनग्रेड कर देता है, तो Verizon क्रेडिट देना बंद कर देगा और डिवाइस का बचा हुआ पैसा तुरंत देना पड़ेगा.

Pixel 10 Pro XL के ऑप्शन और स्टोरेज वेरिएंट

फोन कई रंगों में उपलब्ध है, जिसमें Obsidian भी शामिल है. स्टोरेज विकल्प 256GB और 512GB मिलते हैं. ग्राहक चाहे तो पूरा पैसा एक साथ दे सकते हैं या 36 महीने की 0% APR मंथली पेमेंट चुन सकते हैं.

ट्रेड-इन वाला वैकल्पिक ऑफर—$1,100 तक का फायदा

अगर कोई नई लाइन नहीं जोड़ना चाहता और पुराने फोन को ही एक्सचेंज करना चाहता है, तो Verizon इसके लिए भी विकल्प देता है. Apple, Samsung, Google या Motorola के योग्य डिवाइस के ट्रेड-इन पर ग्राहक को $1,100 तक क्रेडिट मिल सकता है. इसमें फोन की मंथली EMI सिर्फ $2.77 तक हो सकती है. लेकिन ट्रेड-इन 30 दिनों के अंदर पूरा करना जरूरी है.

Unlimited Ultimate प्लान की अनिवार्यता

यह ऑफर सिर्फ Unlimited Ultimate प्लान पर ही काम करेगा. अगर यूजर दूसरे Unlimited प्लान पर शिफ्ट होता है, तो क्रेडिट बदल सकता है या ऑफर खत्म हो सकता है. Pixel Watch 4 और Galaxy Tab S10 FE 5G को भी अलग वायरलेस प्लान पर एक्टिव रखना आवश्यक है.

ऑफर कब तक उपलब्ध है?

प्रमोशन 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा. Verizon ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ऑफर आगे बढ़ेगा या लिमिटेड स्टॉक रहेगा. ग्राहकों को नया लाइन ऑफर और 36-महीने वाले क्रेडिट नियमों को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए.