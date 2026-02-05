Advertisement
Vi यूजर्स को 2026 का पहला झटका! बंद हुआ 'सस्ता' वाला धाकड़ प्लान, अब 5G प्लान के लिए खर्च करने होंगे इतने ज्यादा पैसे

Vi Unlimited 5G Plan Hike: भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में मंहगाई बढ़ती ही जा रही है. सस्ते डेटा देने वाली कंपनी Vi ने कस्टमर्स को एक तगड़ा झटका देते हुए अनलिमिटेड 5G प्लान्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है. कंपनी ने अपने सबसे लोकप्रिय और किफायती ₹299 वाले एंट्री-लेवल प्लान में मिलने वाले 5G बेनिफिट्स को अब कई प्रमुख सर्किलों में बंद कर दिया. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:58 AM IST
Vi 299 Plan Hike: साल 2026 की शुरुआत में ही मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका लगा है. भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में सस्ते डेटा का दौर अब बदलने वाला है. वोडाफोन-आइडिया यानी Vi ने अपने यूजर्स को बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने अपने पॉपुलर अनलिमिटेड 5G डेटा वाले प्लान में गुपचुप तरीके से बदलाव कर दिया है और इनकी कीमतें बढ़ा दी हैं. अब तक  Vi का 5G सर्विस की शुरुआत ₹299 से होती थी अब इन्हीं प्लान को दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक जैसे प्रमुख सर्किलों में महंगा कर दिया गया है.

Vi ने साल 2026 की टैरिफ हाइक के तहत अपने एंट्री-लेवल Unlimited 5G प्लान की कीमत में बदलाव कर दिया है. पहले जहां कई सर्किल्स में Rs 299 से Unlimited 5G डेटा मिल रहा था अब कई सर्किल्स में इस रीचार्ज प्लान की कीमत 349 कर दी गई है. सिर्फ इतना ही नहीं Vi की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और मुंबई जैसे सर्किल्स में अब Rs 299 वाले प्लान पर Unlimited 5G डेटा का फायदा नहीं मिलेगा.

मुंबई में खत्म हुआ Rs 299 वाला Unlimited 5G ऑफर

मुंबई में 5G लॉन्च के मौके पर Vi ने प्रीपेड यूजर्स को Rs 299 से Unlimited 5G डेटा देने की शुरुआत की थी. लेकिन अब ओपन मार्केट में मुंबई के लिए सबसे सस्ता Unlimited 5G प्लान Rs 349 हो गया है.

Rs 299 वाला Vi Unlimited 5G प्लान इन सर्किल्स में अभी भी मौजूद है, इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, तमिलनाडु, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट और पश्चिम बंगाल.

Vi के 299 वाले अनलिमटेड  5G प्लान में यूजर्स को मिलता है-

हर दिन 1GB डेटा 

Unlimited 5G डेटा

Unlimited कॉलिंग

100 SMS प्रतिदिन

28 दिन की वैलिडिटी.

Rs 349 वाला Vi Unlimited 5G प्लान किन सर्किल्स में

अब कई बड़े सर्किल्स में Vi का एंट्री-लेवल Unlimited 5G प्लान 349 का हो गया है. इस बदलाव में बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मुंबई, पंजाब और राजस्थान के लोग आएंगे. इस प्लान में यूजर्स को मिलता है-

हर दिन 1.5GB डेटा 

Unlimited 5G डेटा

Unlimited कॉलिंग

100 SMS प्रतिदिन

28 दिन की वैलिडिटी

App-Only ऑफर से कुछ यूजर्स को राहत

Vi अपने Vi App के जरिए कुछ चुनिंदा यूजर्स को स्पेशल ऑफर भी देता है. इनमें Rs 299 वाले प्लान पर भी 1.5GB डेटा प्रतिदिन, अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS, 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है.  डेली डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 64 Kbps तक हो जाती है.

ये भी पढ़ेंः Airtel यूजर्स को लगा जोर का झटका! कंपनी ने रातों-रात ₹999 बढ़ाए इस प्लान के दाम

Unlimited 5G इस्तेमाल पर भी है शर्तें
Vi के अनुसार अनलिमटेड 5G डेटा सिर्फ पर्सनल और नॉन-कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है. अगर कोई यूजर 28 दिनों में 300GB से ज्यादा डेटा इस्तेमाल करता है तो इसे कमर्शियल यूज माना जाएगा. इसके साथ ही अनलिमटेड 5G का फायदा केवल उन्हीं इलाकों में मिलेगा जहां Vi का 5G नेटवर्क मौजूद है. Vodafone Idea ने हाल ही में ऐलान किया है कि उसका 5G नेटवर्क अब केरल के सभी 14 जिलों में उपलब्ध हो गया है. यानी अब पूरा राज्य Vi 5G नेटवर्क के दायरे में आ चुका है.

ये भी पढ़ेंः अगला नंबर किस शहर का? Apple स्टोर की नई लोकेशन आई सामने! कंपनी ने शुरू कर दी हायरिंग

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

