खुशखबरी! ₹340 वाले प्लान में सीधे डबल डेटा, साथ में रात भर मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट, इस कंपनी ने कर दिया बड़ा ऐलान!

₹340 Recharge Plan: अगर आप भी अपने मोबाइल में ज्यादा डेटा की टेंशन झेल रहे हैं तो अब चिंता छोड़ दीजिए. देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने अपने ₹340 वाले प्लान को और भी धमाकेदार बना दिया है. कंपनी ने इसमें डबल डेटा बेनिफिट के साथ अब रातभर अनलिमिटेड इंटरनेट देने का ऐलान कर दिया है. यानी अब यूजर्स को बिना टेंशन के इंटरनेट यूज करने की आजादी मिलेगी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:16 AM IST
₹340 Recharge Plan: अगर आप भी हर महीने डेटा खत्म होने की टेंशन से परेशान रहते हैं तो अब आपकी खुशी दोगुनी होने वाली है. दरअसल भारत की एक टेलीकॉम कंपनी ने अपने सस्ते प्लान में ऐसा धमाकेदार ऑफर पेश किया है जिससे यूजर्स की चांदी हो गई है. अब उसी कीमत में मिलेगा सीधे डबल डेटा, यानी इंटरनेट यूज करने की आजादी अब और ज्यादा मिलेगी! आइए जानते हैं किस कंपनी ने दिया है ये सरप्राइज गिफ्ट और किन यूजर्स को मिलेगा इसका फायदा.

अगर आप वोडाफोन-आइडिया यानी Vi यूजर हैं तो कंपनी का यह तोहफा आपको जरूर पसंद आएगा. देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vi ने अपने ₹340 वाले प्रीपेड प्लान में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब कंपनी ने इस प्लान में डेटा बेनिफिट्स को बढ़ाकर इस प्लान को और शानदार बना दिया है. हालांकि प्लान 28 दिनों तक ही चलेगा, बस अब यूजर्स को पहले से ज्यादा डेटा मिलेगा. यानी अब इंटरनेट इस्तेमाल करने का मजा डबल हो जाएगा. हालांकि अभी यह प्लान कंपनी ने केवल हिमाचल प्रदेश सर्कल में शुरू किया है. जल्द ही दूसरे इलाकों में भी यह प्लान शुरू किया जा सकता है.

वीआई के 340 रुपये प्लान में डेटा की टेंशन खत्म
टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान के तहत हिमाचल प्रदेश में अब यूजर्स को 340 रुपये में 1GB डेली डेटा की जगह 2GB डेली डेटा मिलेगा. इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 एसएमएस और अब डेली 2GB डेटा दिया जाएगा. इस तरह अब यूजर्स को कुल 28GB के बजाए पूरे 56GB डेटा दिया जाएगा. साथ ही कंपनी की तरफ से ग्राहकों को 1GB एक्स्ट्रा डेटा भी दिया जाएगा. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि फेयर यूसेज पॉलिसी डेटा लिमिट खत्म हो जाने के बाद यूजर की इंटरनेट स्पीड 64 Kbps रह जाएगी.

ये फायदे भी मिलेंगे
Vi के इस प्लान के साथ यूजर्स को कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं. एडिशनल बेनिफिट्स में बिंज ऑल नाइट यानी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर ऑफर (यह तय करता है कि सप्ताह के दिनों में बचा हुआ सारा डेटा वीकेंड पर यूज किया जा सके) और डेटा डिलाइट ( कंपनी इस प्लान के साथ यूजर्स को 2GB बैकअप डेटा भी देती है) शामिल हैं.

