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Hindi NewsटेकVi ने दिया यूजर्स को सबसे बड़ा गिफ्ट! सबसे पहले इन 10 शहरों में आ रहा 5G, देखें आपका शहर लिस्ट में है या नहीं

Vi ने दिया यूजर्स को सबसे बड़ा गिफ्ट! सबसे पहले इन 10 शहरों में आ रहा 5G, देखें आपका शहर लिस्ट में है या नहीं

Vi की 5G सेवा फिलहाल पश्चिम बंगाल के मालदा, हल्दिया और बहरामपुर में लाइव हो चुकी है. इन शहरों के ग्राहकों को अब तेज डाउनलोड स्पीड, बेहतर वीडियो स्ट्रीमिंग और कम लेटेंसी का फायदा मिलेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 22, 2026, 08:06 AM IST
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Vi (Vodafone Idea) ने पश्चिम बंगाल में अपने 5G नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है.
Vi (Vodafone Idea) ने पश्चिम बंगाल में अपने 5G नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है.

Vi (Vodafone Idea) ने पश्चिम बंगाल में अपने 5G नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है. कंपनी ने बताया है कि उसकी 5G सेवाएं अब तीन नए शहरों में शुरू हो चुकी हैं और जून तक सात अन्य शहरों में भी लॉन्च कर दी जाएंगी. इससे राज्य के लाखों यूजर्स को हाई-स्पीड इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क अनुभव मिलने की उम्मीद है. पिछले साल Vi ने कोलकाता और सिलीगुड़ी में 5G सेवाओं की शुरुआत की थी. अब कंपनी अपने नेटवर्क कवरेज को और मजबूत बनाने के लिए छोटे और मध्यम शहरों तक पहुंच रही है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत में 5G की मांग लगातार बढ़ रही है और यूजर्स तेज इंटरनेट स्पीड की अपेक्षा कर रहे हैं.

इन शहरों में शुरू हो चुकी है Vi 5G सेवा

कंपनी के अनुसार, Vi की 5G सेवा फिलहाल पश्चिम बंगाल के मालदा, हल्दिया और बहरामपुर में लाइव हो चुकी है. इन शहरों के ग्राहकों को अब तेज डाउनलोड स्पीड, बेहतर वीडियो स्ट्रीमिंग और कम लेटेंसी का फायदा मिलेगा. Vi का कहना है कि इन शहरों में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है ताकि ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी अनुभव मिल सके. कंपनी लगातार अपने नेटवर्क की गुणवत्ता सुधारने पर भी काम कर रही है.

जून तक इन सात शहरों में पहुंचेगा 5G

Vi ने घोषणा की है कि आने वाले कुछ हफ्तों में पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों के सात और शहरों में 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी. इनमें दुर्गापुर, आसनसोल, हाबरा-अशोकनगर, बर्धमान, खड़गपुर, गंगटोक और दार्जिलिंग शामिल हैं. इन शहरों में 5G रोलआउट पूरा होने के बाद Vi का नेटवर्क कवरेज क्षेत्र में काफी व्यापक हो जाएगा. खास बात यह है कि कंपनी ने औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए विस्तार की योजना बनाई है.

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क्यों चुने गए ये शहर?

Vi के अनुसार, जिन शहरों में 5G सेवाएं शुरू की जा रही हैं, उन्हें विशेष रणनीति के तहत चुना गया है. उदाहरण के लिए दुर्गापुर और आसनसोल पश्चिम बंगाल के प्रमुख औद्योगिक केंद्र माने जाते हैं. वहीं हल्दिया एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यावसायिक हब है. दूसरी ओर दार्जिलिंग और गंगटोक जैसे शहर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं और मोबाइल डेटा का उपयोग भी अधिक होता है. ऐसे क्षेत्रों में 5G नेटवर्क की उपलब्धता से पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों को फायदा मिलेगा.

कंपनी ने क्या कहा?

Vi के कोलकाता, रेस्ट ऑफ बंगाल, असम और नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र के बिजनेस हेड सोवन मुखर्जी ने कहा कि कंपनी पश्चिम बंगाल में अपने 5G नेटवर्क के विस्तार को तेज कर रही है. उन्होंने बताया कि कोलकाता और सिलीगुड़ी में शुरुआती लॉन्च के बाद मालदा, हल्दिया और बहरामपुर में सेवाएं शुरू की गई हैं. इसके बाद दुर्गापुर, आसनसोल, हाबरा-अशोकनगर, बर्धमान, खड़गपुर, गंगटोक और दार्जिलिंग में भी नेटवर्क विस्तार किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है जहां डेटा की खपत ज्यादा है और जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है. इसमें औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन केंद्र प्रमुख रूप से शामिल हैं.

यूजर्स को क्या होगा फायदा?

5G नेटवर्क के विस्तार से यूजर्स को तेज इंटरनेट स्पीड, बेहतर वीडियो कॉलिंग, हाई-क्वालिटी ऑनलाइन गेमिंग और बिना रुकावट वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसके अलावा डिजिटल सेवाओं और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा. Vi का यह विस्तार दिखाता है कि अब 5G केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय और उभरते शहरों तक भी पहुंच रहा है. आने वाले समय में इससे डिजिटल कनेक्टिविटी और मजबूत होने की उम्मीद है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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