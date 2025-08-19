VI यूजर्स के लिए खुशखबरी! दो नए शहरों में पहुंची हाई-स्पीड 5G सर्विस, आएंगे ये बड़े बदलाव

VI 5G Services Rolled Out: VI ने केरल के दो नए शहरों में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है. कंपनी का प्लान है कि 17 प्रायोरिटी सर्कल्स और 23 नए शहरों में 5G सेवा को पहुंचा सके. इसके अलावा इंट्रोडक्टरी ऑफर भी शामिल किए गए है जो कुछ रिचार्ज प्लान्स पर मिलेंगे. VI सब्सक्राइबर्स के लिए HD स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग, गेमिंग, फास्ट डाउनलोड और रियल टाइम क्लाउड एक्सेस का फायदा उठा पाएंगे. फिलहाल VI की 5G सर्विस 20 शहरों में उपलब्ध है.

VI ने 5G सर्विस केरल के दो शहरों में शुरू की

सोमवार को VI ने घोषणा की है कि वह 20 अगस्त को कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में 5G सर्विस लॉन्च कर देगा. कंपनी देश भर में अपनी 5G सर्विस को बढ़ा रही है और जल्द ही 23 शहरों तक फैलाना है, जिसमें 17 प्रायोरिटी सर्कल्स शामिल किए गए है. दो नए शहरों को जोड़कर VI की 5G सर्विस अब 20 शहरों में मौजूद है. इसके अलावा कंपनी बाकी के तीन शहरों में भी सर्विस देने का एलान जल्द करेगी.

क्या बेनिफिट्स मिलेगा VI 5G सर्विस में

कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक नया ऑफर भी शामिल किया है. VI के प्रीपेड कस्टमर्स को 299 रुपये से शुरू होने वाले रिचार्ज प्लान्स पर अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जाएगा. कंपनी ने बताया है कि केरल के दोनों शहरों में यूजर्स को HD स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेमिंग और फास्ट डाउनलोड जैसे कई बेनिफिट्स मिलेंगे.

VI और Ericsson की पार्टनरशिप

VI ने Ericsson के साथ साझेदारी की है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा सके. इसके अलावा कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बेहतर नेटवर्क परफॉर्मेंस के लिए AI बेस्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क (SON) को लागू किया जा सके. कंपनी के मुताबिक, केरल में VI ने अपनी 4G नेटवर्क सर्विस को काफी हद तक सुधारा है जिससे यूजर्स को बढ़िया नेटवर्क और फास्ट डेटा सपीड दी जाए.

9 शहरों में VI की 5G सर्विस उपलब्ध

कुछ समय पहले ही VI ने घोषणा की थी कि वह 9 नए शहरों में 5G सर्विस शुरू करेगा. जिसमें केरल के दो शहर- कोझिकोडे और मलप्पुरम को शामिल किया गया था. इसके अलावा मेरठ, संभाजीनगर, अहमदाबाद, छत्रपति, नासिक, सूरत, वडोदरा और राजकोट शहर थे. इन शहरों में भी प्रीपेड यूजर्स को सेम इंट्रोडक्टरी ऑफर को दिया गया था.