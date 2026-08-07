/हर महीने रिचार्ज का झंझट खत्म! Vi का नया तोहफा, सिर्फ ₹12 खर्च में 5 महीने चलाएं अनलिमिटेड इंटरनेट

अगर आप भी बार-बार खत्म होने वाले रीचार्ज प्लान से परेशान रहते हैं और हर महीने इस झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया Vi आपके लिए एक स्पेशल प्लान लॉन्च कर दी है. Vi ने भारतीय मार्केट में अपना नया लंबी वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान पेश किया है, जिसमें यूजर्स को पूरे 150 दिनों यानी 5 महीने की लंबी वैलिडिटी मिल रही है.
इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको डेटा खत्म होने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि कंपनी इसमें बिना किसी डेली लिमिट के अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा के साथ फ्री कॉलिंग की सुविधा दे रही है. आइए जानते हैं इस प्लान में मिलने वाले सभी फायदों और किन-किन राज्यों के यूजर्स इसका लाभ उठा सकते हैं.
Vi के इस प्लान को ₹1,750 में लॉन्च किया है, जिसमें 150 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा दिया जा रहा है. फिलहाल यह प्लान आंध्र प्रदेश-तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान सर्किल में उपलब्ध है. लेकिन जल्द ही इसे देशभर के यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा.
Vi के ₹1,750 प्लान में कस्टमर्स को ये सुविधाएं मिलती हैं-
150 दिनों की लंबी वैलिडिटी, यानी हर-महीने रीचार्ज कराने की छुट्टी.
सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग
रोज 100 SMS
वहीं अगर आपके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन है और आपके इलाके में Vi की 5G सर्विस है, तो आप अनलिमिटेड 5G डेटा इस्तेमाल कर सकेंगे. वहीं 5G नेटवर्क नहीं होने पर ग्राहकों को अनलिमिटेड 4G डेटा मिलेगा.
इस प्लान की कीमत करीब ₹11.67 प्रति दिन पड़ती है.
Vi का ₹1,749 वाला प्लान भी कुछ सर्किल के यूजर्स के लिए जारी है. कंपनी के इस प्लान में 180 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन हर दिन 1.5GB हाई-स्पीड डेटा ही दिया जाता है. डेटा खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है.
इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS, अनलिमिटेड 5G, वीकेंड डेटा रोलओवर, नाइट अनलिमिटेड डेटा यानी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक और हर महीने 2GB बैकअप डेटा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.
अगर आप हर दिन ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और डेटा लिमिट की चिंता नहीं करना चाहते हैं, तो Vi का नया ₹1,750 प्रीपेड प्लान आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. हालांकि, यह प्लान फिलहाल चुनिंदा टेलीकॉम सर्किल में ही उपलब्ध है.