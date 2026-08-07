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हर महीने रिचार्ज का झंझट खत्म! Vi का नया तोहफा, सिर्फ ₹12 खर्च में 5 महीने चलाएं अनलिमिटेड इंटरनेट

अगर आप भी हर महीने रीचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं, तो Vi आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है. कंपनी ने ₹1,750 का नया प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 150 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और बिना डेली लिमिट के इंटरनेट मिलेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 07, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:49 PM IST
हर महीने रिचार्ज का झंझट खत्म! Vi का नया तोहफा, सिर्फ ₹12 खर्च में 5 महीने चलाएं अनलिमिटेड इंटरनेट

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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