/Vodafone Idea के नए प्लान को देखकर नाखून चबाएंगे Jio, Airtel! लाया 290 दिन वाला धाकड़ Plan, रोज का खर्च सिर्फ 10 रुपये

अगर आप बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट से परेशान हैं और लंबी वैलिडिटी वाला प्लान ढूंढ रहे हैं, तो वोडाफोन आईडिया (Vi) आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. टेलिकॉम दिग्गज Vi ने अपनी सर्विस को बेहतर बनाते हुए 3050 रुपये का नया प्रीपेड प्लान बाजार में उतार दिया है. इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसमें यूज़र्स को करीब 10 महीने यानी 290 दिनों की लंबी वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा की सुविधा दी जा रही है.
वोडाफोन आईडिया का यह नया प्रीपेड प्लान उन यूज़र्स के लिए बेहद फायदेमंद है जो एक बार में लंबी वैलिडिटी चाहते हैं. इस प्लान में ग्राहकों को 290 दिनों के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा मिलती है. इसके अलावा बिना किसी डेली डेटा लिमिट के पूरे दिन अनलिमिटेड 4G और 5G इंटरनेट डेटा इस्तेमाल करने की आज़ादी मिलती है.
अगर इस प्लान के कुल खर्च का गणित समझें तो 3050 रुपये में 290 दिनों की वैलिडिटी के हिसाब से इसका रोजाना का खर्च करीब 10.52 रुपये बैठता है. महज 10 रुपये रोज के खर्च में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट दोनों की सुविधा मिल रही है, जो इसे मार्केट का एक बेहतरीन लॉन्ग-टर्म ऑप्शन बनाता है.
Vi का यह 3050 रुपये वाला अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान फिलहाल चुनिंदा राज्यों के लिए ही लॉन्च किया गया है. कंपनी के मुताबिक यह रिचार्ज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान सर्कल्स में रहने वाले यूज़र्स के लिए ही उपलब्ध रहेगा. इन राज्यों के ग्राहक तुरंत इस प्लान का फायदा उठा सकते हैं.
अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है, तो आप इस प्लान के तहत अनलिमिटेड 5G हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा ले सकते हैं. हालांकि ध्यान रहे कि यह सुविधा केवल उन्हीं इलाकों में मिलेगी जहां Vi का 5G नेटवर्क कवरेज चालू हो चुका है. इसके अलावा यह डेटा सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए ही है, इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
अगर आप Vi के नेटवर्क क्षेत्र में रहते हैं और डेटा खत्म होने की टेंशन से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यह रिचार्ज आपके लिए एक बेस्ट चॉइस साबित हो सकता है. हालांकि ध्यान दें कि इस प्लान के साथ OTT ऐप्स जैसे हॉटस्टार या प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, लेकिन डेटा और कॉलिंग के मामले में यह एक पैसा वसूल प्लान है.