Advertisement
trendingNow12970945
Hindi Newsटेक

अब ज्यादा लगेगा पैसा! इस कंपनी ने अपने पॉपुलर प्लान की घटा दी वैलिडिटी, यूजर्स को लगा बड़ा झटका

Vi 429 Plan Change: टेलीकॉम कंपनी Vi ने अपने पॉपुलर प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी को कम कर दी है, जिससे यूजर्स को अब जल्दी-जल्दी रीचार्ज कराना पड़ेगा. भले ही कंपनी ने कीमत में कोई बढ़ोतरी न की हो, लेकिन कम वैलिडिटी के कारण यह प्लान अब पहले से महंगा हो गया है. ऐसे में यूजर्स की जेब पर क्या असर पड़ेगा आइए जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब ज्यादा लगेगा पैसा! इस कंपनी ने अपने पॉपुलर प्लान की घटा दी वैलिडिटी, यूजर्स को लगा बड़ा झटका

Vi 429 Plan Change: देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने एक बार फिर यूजर्स को बड़ा झटका दिया है. वोडाफोन-आइडिया Vi ने अपने लाखों ग्राहकों के लिए रीचार्ज प्लान में बड़ा बदलाव कर दिया है. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वीआई ने अब अपने एक बहुत ही पॉपुलर प्रीपेड प्लान को बिना कीमत बढ़ाए ही महंगा कर दिया है. दरअसल Vi ने अपने ₹429 वाले रिचार्ज प्लान की सुविधाओं में चुपचाप बड़ा बदलाव कर दिया है. जहां एक ओर कंपनी ने डेटा को थोड़ा बढ़ाया है वहीं दूसरी तरफ यूजर्स को झटका देते हुए इस प्लान की वैलिडिटी को कम कर दिया है.

नए बदलाव के साथ Vi ने ₹429 वाले प्लान की वैलिडिटी को 84 दिनों से घटाकर सीधे 65 दिन कर दिया है. इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को लगभग 19 दिन पहले ही दोबारा रिचार्ज कराना होगा. इस बदलाव के बाद अब प्लान का प्रति दिन का औसत खर्च बढ़ गया है जिससे यह सीधे तौर पर यूजर्स की जेब पर भारी पड़ रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सितंबर में कंपनी ने 189 और 98 रुपये की वैलिडिटी घटा दी थी.  

अब सिर्फ 65 दिनन की मिलेगी वैलिडिटी
Vi ने अपने रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी में 19 दिन की कटौती की है. कई दिनों से प्लान की कीमत बढ़ने की अफवाहें चल रही थीं हालांकि अभी तक कोई कंपनी इस बारे में आधिकारिक कदम नहीं उठा पाई थी. लेकिन वोडाफोन आइडिया ने अपने प्लान्स की वैलिडिटी घटाकर ऐसा किया है जिससे यूजर्स को पहले जितने फायदे पाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः अमेरिका-भारत में धड़ल्ले से चल रहा eSIM, फिर चीन क्यों कर रहा है परहेज?

Vi ने सबसे पहले 429 रुपये वाले प्लान में बदलाव किया है. इसमें पहले यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, 3GB डेटा और 600 फ्री एसएमएस पूरे 84 दिन के लिए मिलते हैं. लेकिन अब नए बदलाव के बाद प्लान की वैलिडिटी 65 दिन हो गई है. हालांकि आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यह बदलाव अभी केवल राजस्थान सर्कल के लिए हुआ है. अभी तक इस प्लान की प्रतिदिन की औसतन कीमत 5.5 रुपये थी. लेकिन नए बदलाव के बाद अब पर डे यूजर्य को 6.6 रुपये की लागत आएगी.

हालांकि कंपनी ने वैलिडिटी कम की है तो मोबाइल डेटा बढ़ा दी है. पहले की तरह अब इस प्लान में 3GB नहीं बल्कि 5GB मोबाइल डेटा मिलेगा. अब उनके लिए वैलिडिटी कम कर दी गई है.

ये भी पढ़ेंः Android यूजर्स के लिए iPhone वाला फीचर! इस ऐप से जानें फोन की बैटरी हेल्थ....

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Vi 429 Plan ChangePrepaid plan validity cutrecharge plan

Trending news

बाल-बाल बचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु! हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान टला बड़ा हादसा
Droupadi Murmu
बाल-बाल बचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु! हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान टला बड़ा हादसा
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
onion price
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
Bihar chunav
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?