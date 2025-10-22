अब ज्यादा लगेगा पैसा! इस कंपनी ने अपने पॉपुलर प्लान की घटा दी वैलिडिटी, यूजर्स को लगा बड़ा झटका

Vi 429 Plan Change: टेलीकॉम कंपनी Vi ने अपने पॉपुलर प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी को कम कर दी है, जिससे यूजर्स को अब जल्दी-जल्दी रीचार्ज कराना पड़ेगा. भले ही कंपनी ने कीमत में कोई बढ़ोतरी न की हो, लेकिन कम वैलिडिटी के कारण यह प्लान अब पहले से महंगा हो गया है. ऐसे में यूजर्स की जेब पर क्या असर पड़ेगा आइए जानते हैं.
Vi 429 Plan Change: देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने एक बार फिर यूजर्स को बड़ा झटका दिया है. वोडाफोन-आइडिया Vi ने अपने लाखों ग्राहकों के लिए रीचार्ज प्लान में बड़ा बदलाव कर दिया है. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वीआई ने अब अपने एक बहुत ही पॉपुलर प्रीपेड प्लान को बिना कीमत बढ़ाए ही महंगा कर दिया है. दरअसल Vi ने अपने ₹429 वाले रिचार्ज प्लान की सुविधाओं में चुपचाप बड़ा बदलाव कर दिया है. जहां एक ओर कंपनी ने डेटा को थोड़ा बढ़ाया है वहीं दूसरी तरफ यूजर्स को झटका देते हुए इस प्लान की वैलिडिटी को कम कर दिया है.
नए बदलाव के साथ Vi ने ₹429 वाले प्लान की वैलिडिटी को 84 दिनों से घटाकर सीधे 65 दिन कर दिया है. इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को लगभग 19 दिन पहले ही दोबारा रिचार्ज कराना होगा. इस बदलाव के बाद अब प्लान का प्रति दिन का औसत खर्च बढ़ गया है जिससे यह सीधे तौर पर यूजर्स की जेब पर भारी पड़ रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सितंबर में कंपनी ने 189 और 98 रुपये की वैलिडिटी घटा दी थी.
अब सिर्फ 65 दिनन की मिलेगी वैलिडिटी
Vi ने अपने रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी में 19 दिन की कटौती की है. कई दिनों से प्लान की कीमत बढ़ने की अफवाहें चल रही थीं हालांकि अभी तक कोई कंपनी इस बारे में आधिकारिक कदम नहीं उठा पाई थी. लेकिन वोडाफोन आइडिया ने अपने प्लान्स की वैलिडिटी घटाकर ऐसा किया है जिससे यूजर्स को पहले जितने फायदे पाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.
Vi ने सबसे पहले 429 रुपये वाले प्लान में बदलाव किया है. इसमें पहले यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, 3GB डेटा और 600 फ्री एसएमएस पूरे 84 दिन के लिए मिलते हैं. लेकिन अब नए बदलाव के बाद प्लान की वैलिडिटी 65 दिन हो गई है. हालांकि आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यह बदलाव अभी केवल राजस्थान सर्कल के लिए हुआ है. अभी तक इस प्लान की प्रतिदिन की औसतन कीमत 5.5 रुपये थी. लेकिन नए बदलाव के बाद अब पर डे यूजर्य को 6.6 रुपये की लागत आएगी.
हालांकि कंपनी ने वैलिडिटी कम की है तो मोबाइल डेटा बढ़ा दी है. पहले की तरह अब इस प्लान में 3GB नहीं बल्कि 5GB मोबाइल डेटा मिलेगा. अब उनके लिए वैलिडिटी कम कर दी गई है.
