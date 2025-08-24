इस कंपनी ने सिर्फ 1 रुपये कर दी 4,999 रुपये वाले रिचार्ज प्लान की कीमत, 31 अगस्त तक ही है टाइम, मौका छूटने से पहले उठाएं फायदा

1 रुपये आजकल आता ही क्या है? अगर अब आपसे कोई ये सवाल करे तो आप उन्हें बताइए कि 1 रुपये में मिलता है 365 दिनों की वैलिडिटी वाला रिचार्ज पैक, जो Vi कंपनी अपने यूजर्स के लिए लेकर आई है. अगर आप भी वोडाफोन-आइडिया यूजर हैं तो खुश हो जाइए. कंपनी एक बेहद शानदार ऑफर लेकर आ गई है. दरअसल, Vi ने अपना 4,999 रुपये रिचार्ज प्लान सिर्फ 1 रुपये का कर दिया है. इस प्रीमियम प्लान का ऐलान करते हुए कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट पर ऑफिशियल ऐलान भी किया है.

कैसे उठाएं फायदा

बता दें कि हाल ही में कंपनी ने देश के कई हिस्सों में अपनी 5G सर्विस को लॉन्च किया है. वहीं, के अन्य इलाकों में भी जल्द ही ये सर्विस शुरू की जा सकती है. इसी बीच अब Vi ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि Vi ऐप के जरिए यूजर्स इस 1 रुपये वाले रिचार्ज ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. चलिए जानते हैं कि यूजर्स कैसे ये जबरदस्त ऑफर हासिल कर सकते हैं.

गेम खेलने पर मिलेंगे रिवॉर्ड्स

Vi ने अपने क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म Vi Games पर Galaxy Shooters Freedom Fest Edition लॉन्च किया है. यूजर्स को इस गेम में हिस्सा लेकर ड्रोन गिराने होंगे और जेम्स कलेक्ट करने हैं. इसमें हिस्सा लेने वाले यूजर्स को कई रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिलेगा, जिसमें कई रिचार्ज पैक्स को भी शामिल किया गया है. इन्हीं में से एक है 4,999 रुपये रिचार्ज पैक, जो सिर्फ 1 रुपये में जीता जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ChatGPT चुपचाप Google से चुरा रहा डेटा? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

चलिए Vi के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार जानते हैं कितने जेम्स जीतने वाले यूजर्स को क्या-क्या गिफ्ट्स मिलेंगे-

1. 25 जेम्स जीतने वाले यूजर्स को 50 रुपये का Amazon गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा.

2. 75 जेम्स जीतने वाले यूजर्स 1 रुपये में 10GB डेटा, 16 OTT ऐप्स का एक्सेस मिलेगा. इसका लाभ Vi मूवीज और TV ऐप के जरिए उठाया जा सकता है. यह ऑफर सिर्फ 30 विनर्स के लिए ही रखा गया है.

3. 150 जेम्स हासिल करने वाले 30 विनर्स मात्रा 1 रुपये में 50GB वाला डेटा पैक लाभ ले सकते हैं. इस पैक की कीमत 348 रुपये है और यह 28 दिनों के वैलिड रहेगा.

4. 300 जेम्स जीतने वाले 1 रुपये में 4,999 रुपये का 365 दिनों वाला रिचार्ज पैक हासिल कर सकते हैं. इसमें यूजर्स को Amazon Prime के साथ 16 OTT ऐप्स का भी फायदा मिलेगा. ये ऑफर सिर्फ 15 विनर्स के लिए ही है. इसके अलावा ध्यान रहे कि यूजर्स 31 अगस्त, 2025 तक इस ऑफर का फायदा उठा पाएंगे.

Airtel Down: एक बार फिर एयरटेल सर्विस ने किया यूजर्स को परेशान, इन जगहों पर...

Vi 1 रुपये में दे रहा ये सुविधा

Vi इस 1 रुपये के प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी देता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 2GB हाई स्पीड डेटा और 100 SMS सर्विस का भी फायदा उठा सकते हैं. इतना ही नहीं, इस प्लान में Amazon Prime का फ्री सब्सक्रिप्शन, Vi Movies और TV ऐप के जरिए 16 OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी दिया जा रहा है.