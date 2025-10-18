अब इंटरनेट चलेगा नॉन-स्टॉप! डेटा की टेंशन खत्म, इन प्लान में मिल रहे Free Hotstar-SonyLIV और ढेरों बेनिफिट्स

Vi Unlimited Data Prepaid Plans: अगर आप डेली ढेर सारा डेटा यूज करते हैं और किसी ऐसे प्लान की तलाश कर रहे हैं, जिसमें रोजाना डेटा लिमिट की टेंशन भी न हो तो बता दें कि Vi यूजर्स के शानदार ऑप्शंस ऑफर करता है. आप 500 रुपये से कम में भी अनलिमिटेड डेटा वाले प्रीपेड प्लान्स का फायदा उठा सकते हैं. अब इंटरनेट का मजा बिना किसी रुकावट के लें. चलिए जानते हैं इन टॉप प्लान्स की लिस्ट.

यह भी पढ़ें: पहली बार भारत में होने जा रहा BGMI International Cup, 1 करोड़ का इनाम जीतने दुनिया की 16 टीमों में होगा घमासान

Vi का 379 रुपये वाला प्लान

Add Zee News as a Preferred Source

वीआई के इस प्रीपेड प्लान (सेलेक्टेड सर्कल में) की 1 महीने की वैलिडिटी है. इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा का बेनिफिट मिलता है. साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS दिए जाते हैं. इस पैक में ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ भी मिलता है.

Vi का 398 रुपये का प्रीपेड प्लान

कंपनी का यह रिचार्ज प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 SMS दिए जाते है. साथ ही अनलिमिटेड डेटा का बेनिफिट मिलता है. इस प्लान में JioHotstar मोबाइल का सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया जाता है. इसके अलावा अनलिमिटेड 5G डेटा शामिल है.

Vi का 408 रुपये वाला प्लान

वीआई का इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी दी जाती है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 एसएमएस ऑफर किया जाता है. 408 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड डेटा दिया जाता है. साथ ही Sony Liv का एक्सेस भी मिलता है. इस पैक में यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: Happy Diwali वाला ऑफर! मात्र ₹21 में ब्रांडेड ईयरबड्स खरीदने का मौका, मत चूकिए ये धांसू 'मुहूर्त सेल'

वीआई का 419 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है. यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ-साथ 100 SMS मिलते हैं. इस प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जाता है. 419 रुपये वाले प्लान में JioHotstar मोबाइल और ViMTV सब्सक्रिप्शन का एक्सेस शामिल है. साथ ही इसमें अनलिमिटेड 5G का बेनिफिट मिलता है.