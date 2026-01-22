महंगे रीचार्ज की टेंशन खत्म! मात्र ₹140 में पाएं 56GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, पर इन यूजर्स को ही मिलेगा फायदा

Advertisement
140 Plan Benefits: लगातार बढ़ रहे मोबाइल रिचार्ज के बीच अगर आप कम कीमत में ज्यादा डेटा और फ्री कॉलिंग वाले रीचार्ज प्लान की तलाश में हैं तो Vodafone Idea (Vi) ने आपकी परेशानी दूर कर दी है. कंपनी ने एक खास सुपर सेवर ऑफर लॉन्च कर दिया है. इस ऑफर के तहत बेहद कम कीमत में 56GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 28 दिनों की वैलिडिटी का फायदा दिया जा रहा है. हालांकि यह सस्ता रिचार्ज सभी के लिए नहीं है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:28 AM IST
140 Plan Benefits: क्या आप भी महंगे रीचार्ज से परेशान हैं और सस्ते रीचार्ज प्लान की तलाश में हैं? तो आपकी इस परेशानी को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया  (Vi) ने दूर कर दिया है. कम कीमत में Vi ने मोबाइल रीचार्ज ला दिया है. कंपनी ने HMD मोबाइल के साथ मिलकर Vi–HMD सुपर सेवर ऑफर (Vi–HMD Super Saver Offer) शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य फीचर फोन यूजर्स को कम कीमत में ज्यादा डेटा और फ्री कॉलिंग की सुविधा देना है.

क्या है ₹140 वाले प्लान की खासियत?
Vi का नया ₹140 वाला रिचार्ज प्लान कंपनी के वर्तमान में मौजूद ₹199 वाले प्लान के बराबर ही फायदे देता है. यानी यूजर्स को हर रीचार्ज पर सीधे तौर पर ₹59 की बचत होगी. अगर यूजर पूरे साल इस प्लान का लाभ उठाता है तो वह कुल ₹708 की बचत कर सकेगा.

इस प्लान के फायदे भी जान लीजिए-

इस प्लान में यूजर को हर दिन 2GB डेटा मिलेगा यानी 28 दिनों में 56GB डेटा.

इस रीचार्ज प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है.

SMS भी पूरे 300 मिलते हैं.

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है.

कौन उठा सकता है इस ऑफर का लाभ? 
Vi का स्पेशल प्लान सभी यूजर्स के लिए नहीं है. यह खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जिन्होंने 24 दिसंबर, 2025 के बाद चुनिंदा HMD और Nokia के फीचर फोन खरीदे हैं. पात्र डिवाइसों की सूची में HMD 100, HMD 101 और Nokia 105 Classic शामिल हैं.

ऑफर की वैलिडिटी
Vi का यह ऑफर लिमटेड टाइम के लिए है. यूजर 30 जून, 2026 के बीच नया Vi सिम कार्ड खरीदकर इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि सिम एक्टिवेशन के 30 दिनों के अन्दर पहला रिचार्ज ₹140 का होना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp यूजर्स की मौज! अब बिना किसी झंझट के चलाएं वो फीचर्स, जो लॉन्च भी नहीं हुए

स्मार्टफोन यूजर्स के लिए कंपनी ने कही ये बात 
Vi ने इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि यह प्लान पूरी तरह से बेसिक फीचर फोन यूजर्स के लिए लाया गया है. अगर कोई यूजर इस सिम कार्ड को निकालकर स्मार्टफोन में डालता है, तो प्लान के तहत मिलने वाली 28 दिनों की वैलिडिटी और डेली डेटा बेनिफिट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा. वहीं जो लोग क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं उनके लिए यह ₹140 का रिचार्ज केवल 15 दिनों की वैलिडिटी के साथ काम करेगा.

ये भी पढ़ेंः भारत में अब दौड़ेगा सुपरफास्ट इंटरनेट: सरकार ने Wi-Fi 7 को दी मंजूरी

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

