Jio और Airtel के बाद अब इस कंपनी ने दिया अपने यूजर्स को बड़ा झटका! चुपचाप बंद किया ये किफायती प्लान

टेलीकॉम कंपनियों ने अपने यूजर्स को एक ही प्लान में सभी सुविधाएं देने के लिए कई किफायती रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं. हालांकि, वहीं. पिछले कुछ समय से लगातार कई प्लान्स को बंद भी किया जा रहा है Jio और Airtel ने पिछले ही दिनों अपने कई पॉपुलर प्लान्स को बंद किया है. इस लिस्ट में वोडाफोन आइडिया (Vi) का नाम भी शुमार हो गया है. कंपनी ने अपने सबसे किफायती कहे जाने वाले एक रिचार्ज प्लान को बंद कर दिया है, जिसे जानने के बाद यूजर्स को झटका लग सकता है.

कंपनी ने हटाया ये प्लान

दरअसल, Vi ने अपना 249 रुपये वाला रिचार्ज प्लान बंद कर दिया है. यह अब कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो से हटा लिया है. यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आ रहा था. इसे 1GB डेली इंटरनेट डेटा, हर दिन 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधाएं दी जा रही थीं. इसके अलावा इसमें मिलने वाली डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद भी इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता था, बस इसकी स्पी घटकर 64Kbps हो जाती थी. यानी जरूरी काम पूरे हो जाते थे.

इसलिए Vi ने बंद किया प्लान

माना जा रहा है कि Vi ने 249 रुपये वाले इस प्लान को सिर्फ इसलिए बंद किया है, ताकि यूजर्स कंपनी के थोड़े महंगे प्लान की ओर बढ़ सकें. इन प्लान्स में 1.5GB तक या उससे ज्यादा भी डेली डेटा दिया जा रहा है. वहीं, अगर 300 रुपये से कम वाले रिचार्ज प्लान्स देखे जाएं तो Jio, Airtel और Vi ने अपने ये ज्यादातर किफायती प्लान्स हटा दिए हैं.

Vi के ये प्लान्स हैं किफायती

Vi के पास अब भी कई ऐसे प्लान्स हैं जो यूजर्स की कीमत पर भारी भी नहीं पड़ेंगे और उन्हें सभी सुविधाएं भी मिल पाएंगी. चलिए देखते हैं उन प्लान्स की लिस्ट-

279 वाला रिचार्ज प्लान- Vi का 279 रुपये वाला रिचार्ज प्लान यूजर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है. यह 24 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 100 SMS और 1GB डेली डेटा की सुविधाएं दी जाती है. दिनभर में 1GB इंटरनेट का इस्तेमाल करने के बाद भी इंटरनेट बंद नहीं होगा, सिर्फ इसी स्पीड 64Kbps हो जाएगी. इसके अलावा Vi के पास 299 रुपये, 479 रुपये और 719 रुपये वाले भी कई किफायती प्लान्स हैं.