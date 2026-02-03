Free में देखें World Cup 2026... देखते रह गए Jio, Airtel और खेल कर गया Vi! लॉन्च किया ₹50 से सस्ता Plan

Advertisement
Vodafone Idea ने ₹44 का प्रीपेड डेटा वाउचर लॉन्च किया है, जिसमें सिर्फ इंटरनेट डेटा ही नहीं बल्कि OTT बेनिफिट भी शामिल है. आज के समय में जहां ज्यादातर सस्ते प्लान केवल डेटा या कॉलिंग तक सीमित रहते हैं, वहीं Vi ने इस छोटे से रिचार्ज में एंटरटेनमेंट को भी जोड़ दिया है. 

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:40 AM IST
Vodafone Idea ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए एक नया किफायती प्लान पेश किया है. कंपनी ने ₹44 का प्रीपेड डेटा वाउचर लॉन्च किया है, जिसमें सिर्फ इंटरनेट डेटा ही नहीं बल्कि OTT बेनिफिट भी शामिल है. आज के समय में जहां ज्यादातर सस्ते प्लान केवल डेटा या कॉलिंग तक सीमित रहते हैं, वहीं Vi ने इस छोटे से रिचार्ज में एंटरटेनमेंट को भी जोड़ दिया है. इसी वजह से यह प्लान चर्चा में है और बजट यूजर्स के लिए खास विकल्प बन सकता है.

1 दिन की वैलिडिटी, लेकिन फायदा बड़ा
इस प्लान की वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की है. पहली नजर में यह थोड़ा महंगा लग सकता है, क्योंकि ₹44 देकर सिर्फ एक दिन का डेटा मिल रहा है. लेकिन जब इसके पूरे फायदे समझ में आते हैं, तो यह डील काफी वैल्यू फॉर मनी लगती है. Vi इस प्लान में यूजर्स को 1GB हाई-स्पीड डेटा देता है. यानी अगर अचानक ज्यादा इंटरनेट की जरूरत हो, जैसे मूवी डाउनलोड करनी हो, मैच स्ट्रीम करना हो या जरूरी काम निपटाना हो, तो यह डेटा वाउचर काम आ सकता है.

फ्री में मिलेगा JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन
इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसका OTT बेनिफिट है. ₹44 के रिचार्ज के साथ ग्राहकों को JioHotstar Mobile का एक महीने का फ्री एक्सेस मिलता है. यह प्लेटफॉर्म भारत और दुनिया के कई पॉपुलर शो, वेब सीरीज और लाइव इवेंट्स स्ट्रीम करता है. खासतौर पर स्पोर्ट्स लवर्स के लिए यह काफी फायदेमंद है, क्योंकि ICC T20 Cricket World Cup 2026 जैसे बड़े टूर्नामेंट भी यहां देखे जा सकेंगे. इसके अलावा ‘The 50’ जैसे नए शो और कई लाइव प्रोग्राम्स भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. यानी एक छोटे से रिचार्ज में पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज मिल रहा है.

डेटा और OTT की वैधता अलग-अलग
इस प्लान का 1GB डेटा उसी दिन रात 11:59 बजे तक वैध रहता है. यानी डेटा बेनिफिट दिन खत्म होते ही एक्सपायर हो जाएगा. हालांकि OTT सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी इससे अलग है. JioHotstar Mobile का फायदा पूरे एक महीने तक एक्टिव रहेगा. यानी भले ही डेटा एक दिन में खत्म हो जाए, लेकिन मूवी और शो देखने का मजा पूरे 30 दिन तक लिया जा सकता है. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस प्लान में कॉलिंग या SMS जैसी कोई सर्विस वैलिडिटी शामिल नहीं है. यह सिर्फ एक डेटा वाउचर है.

हर जगह उपलब्ध नहीं है प्लान
फिलहाल यह ₹44 वाला प्लान पूरे देश में उपलब्ध नहीं है. अभी यह गुजरात सर्कल में दिखाई दे रहा है. संभावना है कि कंपनी इसे धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी शुरू करे. यूजर्स अपने एरिया में इसकी उपलब्धता Vi की वेबसाइट या ऐप पर चेक कर सकते हैं.

और भी मिलेंगे OTT वाले प्लान्स
Vodafone Idea के पास ऐसे कई और डेटा वाउचर मौजूद हैं, जिनमें JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन शामिल है. अगर किसी को ज्यादा डेटा या लंबी वैधता चाहिए, तो वे दूसरे प्लान्स भी देख सकते हैं. इससे यूजर्स अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से बेहतर ऑप्शन चुन सकते हैं.

Mohit Chaturvedi

