Advertisement
trendingNow12997693
Hindi Newsटेक

सिर्फ ₹6 में रोज मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का मजा, तुरंत रिचार्ज करें ये प्लान

Recharge Plan: अगर आप Vi यूजर हैं और सिर्फ अपना नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार प्लान मौजूद है. इसमें पूरे 6 महीनों की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा मिलेगा. रोज-रोज रिचार्ज की टेंशन खत्म होगी. जानें इस प्लान की पूरी डिटेल... 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ ₹6 में रोज मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का मजा, तुरंत रिचार्ज करें ये प्लान

Vi Recharge Plan: अगर आप Vi यानी वोडाफोन-आइडिया के यूजर हैं और आपको एक ऐसा रिचार्ज प्लान चाहिए जो सिर्फ कॉलिंग पर बेस्ड हो और बार-बार रिचार्ज करने के झंझट को खत्म कर दे, तो यह जानकारी आपके लिए है. Vi के पोर्टफोलियो में एक ऐसा खास प्लान लिस्टेड है, जो आपको पूरे 6 महीने यानी 180 दिन के लिए रिचार्ज की टेंशन से मुक्ति दिला देगा, वो भी बेहद किफायती कीमत पर. यह एक ओनली कॉलिंग प्लान है लेकिन कंपनी इसमें थोड़ा डेटा भी ऑफर कर रही है.

Vi का 6 महीने वाला प्लान 
Vi के इस खास प्लान की कीमत ₹1149 है. अगर इसे डेली खर्च के हिसाब से देखा जाए, तो यह रोजाना करीब ₹6 के खर्च पर आता है. यह उन यूजर्स के लिए पेश किया गया है जिनकी खास जरूरत अनलिमिटेड बातें करना है, न कि भारी-भरकम डेली डेटा इस्तेमाल करना.

₹1149 प्लान में मिलने वाले जबरदस्त बेनिफिट्स
यह प्लान पूरे 180 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें स्पेशल सुविधाएं मिलती हैं. यूजर्स को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग की सुविधा मिलती है. यानी 6 महीने तक जितनी मर्जी उतनी बातें करें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ₹43,000 डिस्काउंट में मिल रहा 90 हजार वाला iPhone, फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील

इस प्लान में 1800 फ्री SMS (लोकल और STD) का फायदा भी मिलता है. इस लिमिट के बाद हर SMS के लिए ₹1 से ₹1.5 तक का चार्ज देना होगा. इस प्लान में डेली डेटा लिमिट नहीं मिलती है, बल्कि इसमें यूजर्स को पूरे 15GB बल्क डेटा मिलेगा. जिसे वे 180 दिनों की वैलिडिटी के दौरान अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर आपका 15GB डेटा खत्म हो जाता है, तो आप इस प्लान पर अलग से डेटा रिचार्ज करवा सकते हैं. यह प्लान लंबी वैलिडिटी और कॉलिंग पर फोकस वाले ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन डील है. यह ₹6 डेली के खर्च पर 6 महीने के लिए कॉलिंग, डेटा और SMS की सुविधा एक साथ देता है.

यह भी पढ़ें: WhatsApp, Google और UPI को ठेंगा दिखाता है चीन, इस्तेमाल करता है ये एडवांस देसी ऐप्स

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Vodafone Idearecharge plansVi plans

Trending news

'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
Delhi blast
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के