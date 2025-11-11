सिर्फ ₹6 में रोज मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का मजा, तुरंत रिचार्ज करें ये प्लान

Vi Recharge Plan: अगर आप Vi यानी वोडाफोन-आइडिया के यूजर हैं और आपको एक ऐसा रिचार्ज प्लान चाहिए जो सिर्फ कॉलिंग पर बेस्ड हो और बार-बार रिचार्ज करने के झंझट को खत्म कर दे, तो यह जानकारी आपके लिए है. Vi के पोर्टफोलियो में एक ऐसा खास प्लान लिस्टेड है, जो आपको पूरे 6 महीने यानी 180 दिन के लिए रिचार्ज की टेंशन से मुक्ति दिला देगा, वो भी बेहद किफायती कीमत पर. यह एक ओनली कॉलिंग प्लान है लेकिन कंपनी इसमें थोड़ा डेटा भी ऑफर कर रही है.

Vi का 6 महीने वाला प्लान

Vi के इस खास प्लान की कीमत ₹1149 है. अगर इसे डेली खर्च के हिसाब से देखा जाए, तो यह रोजाना करीब ₹6 के खर्च पर आता है. यह उन यूजर्स के लिए पेश किया गया है जिनकी खास जरूरत अनलिमिटेड बातें करना है, न कि भारी-भरकम डेली डेटा इस्तेमाल करना.

₹1149 प्लान में मिलने वाले जबरदस्त बेनिफिट्स

यह प्लान पूरे 180 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें स्पेशल सुविधाएं मिलती हैं. यूजर्स को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग की सुविधा मिलती है. यानी 6 महीने तक जितनी मर्जी उतनी बातें करें.

इस प्लान में 1800 फ्री SMS (लोकल और STD) का फायदा भी मिलता है. इस लिमिट के बाद हर SMS के लिए ₹1 से ₹1.5 तक का चार्ज देना होगा. इस प्लान में डेली डेटा लिमिट नहीं मिलती है, बल्कि इसमें यूजर्स को पूरे 15GB बल्क डेटा मिलेगा. जिसे वे 180 दिनों की वैलिडिटी के दौरान अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर आपका 15GB डेटा खत्म हो जाता है, तो आप इस प्लान पर अलग से डेटा रिचार्ज करवा सकते हैं. यह प्लान लंबी वैलिडिटी और कॉलिंग पर फोकस वाले ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन डील है. यह ₹6 डेली के खर्च पर 6 महीने के लिए कॉलिंग, डेटा और SMS की सुविधा एक साथ देता है.

