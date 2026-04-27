Jio-Airtel की टेंशन बढ़ी! Vi लाया 'NonStop' प्लान, अब बिना किसी डेली लिमिट के इस्तेमाल करें जितना चाहें डेटा

Vodafone Idea ने Jio और Airtel को चुनौती देते हुए नए 'NonStop Hero' प्रीपेड प्लान पेश किए हैं, जिनमें 180 दिनों की वैलिडिटी और बिना किसी डेली लिमिट के अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है. साथ ही, कंपनी ने ₹325 का बजट पैक और ₹44 का क्रिकेट डेटा पैक भी लॉन्च किया है जिसमें JioHotstar का सब्सक्रिप्शन शामिल है.
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Vodafone Idea (Vi) ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं. ये प्लान्स खास तौर पर Reliance Jio और Bharti Airtel को टक्कर देने के लिए लाए गए हैं. कंपनी ने बजट और प्रीमियम दोनों तरह के यूजर्स को ध्यान में रखते हुए “NonStop Hero” पोर्टफोलियो के तहत ये ऑफर्स पेश किए हैं.
Vi का नया ₹325 वाला प्लान एंट्री-लेवल यूजर्स के लिए है. इसमें 28 दिन की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 10GB डेटा और 300 SMS मिलते हैं. यह प्लान उन लोगों के लिए सही है जो कम खर्च में बेसिक कनेक्टिविटी चाहते हैं. हालांकि, डेटा खत्म होने के बाद 50 पैसे प्रति MB चार्ज लगेगा, जो ज्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए महंगा पड़ सकता है. इसके अलावा कंपनी ने 180 दिन की वैधता वाले नए प्लान्स भी पेश किए हैं. ₹2099 वाला प्लान कुछ चुनिंदा राज्यों में उपलब्ध है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और पूरे दिन अनलिमिटेड डेटा मिलता है. वहीं ₹2180 का प्लान तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल के लिए लाया गया है, जिसमें लगभग वही फायदे मिलते हैं.
Vi के इन नए प्लान्स की सबसे बड़ी खासियत “फुल-डे अनलिमिटेड डेटा” है. इसका मतलब है कि यूजर्स को रोजाना डेटा लिमिट की चिंता नहीं करनी होगी. लेकिन इसमें एक शर्त भी है. अगर आपके पास 5G फोन है और आप ऐसे एरिया में हैं जहां Vi की 5G सर्विस उपलब्ध है, तभी आप अनलिमिटेड 5G डेटा का पूरा फायदा उठा पाएंगे. जहां 5G नहीं है, वहां 4G नेटवर्क पर ही डेटा चलेगा, जिसकी स्पीड और परफॉर्मेंस अलग-अलग हो सकती है.
Vi ने एक ₹44 का क्रिकेट डेटा पैक भी लॉन्च किया है, जिसमें 1 दिन के लिए 1GB डेटा मिलता है. इसके साथ 28 दिन का सब्सक्रिप्शन JioHotstar मोबाइल का भी दिया जा रहा है. यह दिखाता है कि अब टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ डेटा ही नहीं, बल्कि कंटेंट सर्विसेस को भी अपने प्लान्स के साथ जोड़ रही हैं ताकि यूजर्स को ज्यादा वैल्यू मिल सके.
Vi के ये नए प्लान्स साफ दिखाते हैं कि कंपनी अब दो फ्रंट पर मुकाबला कर रही है—सस्ती कीमत और ज्यादा वैल्यू. ₹325 वाला प्लान बजट यूजर्स को टारगेट करता है, जबकि 180 दिन वाले प्लान्स लंबे समय तक रिचार्ज से छुटकारा चाहते लोगों के लिए हैं. लेकिन सिर्फ सस्ती कीमत काफी नहीं होती. Reliance Jio ने जहां कंटेंट और डिजिटल सर्विसेस का मजबूत इकोसिस्टम बनाया है, वहीं Bharti Airtel अपनी नेटवर्क क्वालिटी के लिए जाना जाता है.
किसी भी प्लान की असली वैल्यू नेटवर्क परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है. Vi के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी 5G सर्विस को तेजी से फैलाना और नेटवर्क क्वालिटी सुधारना है. खासकर शहरों में, जहां लोग स्ट्रीमिंग, गेमिंग और वर्क-फ्रॉम-होम के लिए तेज और स्थिर इंटरनेट चाहते हैं, वहां नेटवर्क का मजबूत होना बहुत जरूरी है. अगर नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, तो सस्ते प्लान्स भी यूजर्स को लंबे समय तक नहीं रोक पाएंगे.