Vibe Coding Explained: बिना एक लाइन लिखे कैसे तैयार हो रहे हैं करोड़ों के सॉफ्टवेयर? जानिए उस 'सीक्रेट' शब्द की कहानी जिसने सिलिकॉन वैली को हिला दिया

टेक दुनिया में इन दिनों एक नया शब्द तेजी से वायरल हो रहा है-“Vibe Coding”. यह ट्रेंड इतना बड़ा हो चुका है कि बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के CEO भी इस पर खुलकर अपनी राय दे रहे हैं. Sundar Pichai से लेकर Sridhar Vembu तक, हर कोई इस नए AI ट्रेंड को लेकर चर्चा कर रहा है. असल में Vibe Coding एक ऐसा तरीका है, जिसमें आप बिना पारंपरिक कोडिंग सीखे सिर्फ अपनी जरूरत को सामान्य भाषा में लिखकर सॉफ्टवेयर या ऐप बना सकते हैं. यानी अब कोड लिखने की जगह आप AI को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, और AI आपके लिए वह बना देता है.

AI के साथ आसान हो गई कोडिंग

Vibe Coding का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कोडिंग को बेहद आसान बना देता है. इसमें बड़े AI मॉडल्स यानी LLMs (Large Language Models) का इस्तेमाल होता है, जो आपकी कमांड को समझकर अपने आप कोड जनरेट कर देते हैं. इसका मतलब यह है कि अब Python या JavaScript जैसी जटिल भाषाएं सीखने की जरूरत कम हो सकती है. यूजर को सिर्फ सही तरीके से AI को निर्देश देना होता है, जिसे “प्रॉम्प्ट” कहा जाता है. अगर प्रॉम्प्ट सही है, तो AI आपके लिए पूरा ऐप या फीचर तैयार कर सकता है. इस तकनीक का मकसद है तेजी से काम करने वाले ऐप्स और फीचर्स बनाना, जिससे डेवलपमेंट का समय काफी कम हो जाए.

किसने दिया Vibe Coding नाम

“Vibe Coding” शब्द सबसे पहले Andrej Karpathy ने फरवरी 2025 में इस्तेमाल किया था. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि AI मॉडल्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब कोडिंग का तरीका ही बदल रहा है.

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उन्होंने कहा कि इस नए तरीके में आप “वाइब” के हिसाब से काम करते हैं, यानी कोड की तकनीकी डिटेल्स में जाए बिना सिर्फ आइडिया पर फोकस करते हैं. Karpathy के मुताबिक यह छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए काफी मजेदार और उपयोगी तरीका है, जहां आप जल्दी-जल्दी चीजें बनाकर टेस्ट कर सकते हैं.

कौन-कौन से टूल्स हैं पॉपुलर

आज कई AI टूल्स Vibe Coding को सपोर्ट कर रहे हैं. इनमें GitHub Copilot, Cursor, Codeium, Qodo, Amazon CodeWhisperer और Replit जैसे नाम शामिल हैं. इन टूल्स की मदद से यूजर्स सिर्फ टेक्स्ट लिखकर ऐप, वेबसाइट या फीचर्स बना सकते हैं, जिससे डेवलपमेंट पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है.

Sundar Pichai को क्यों पसंद है यह ट्रेंड

Sundar Pichai ने हाल ही में एक इंटरव्यू में Vibe Coding को लेकर अपनी राय रखी. उनका कहना है कि यह कोडिंग को ज्यादा मजेदार और आसान बना रहा है. उनके मुताबिक, AI के कारण अब कोडिंग पहले से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गई है और आने वाले समय में यह और बेहतर होगी. यानी Pichai इसे टेक्नोलॉजी के भविष्य के रूप में देखते हैं.

Sridhar Vembu क्यों कर रहे हैं विरोध

हालांकि हर कोई इस ट्रेंड से सहमत नहीं है. Sridhar Vembu का मानना है कि Vibe Coding को जरूरत से ज्यादा आसान बनाकर पेश किया जा रहा है. उनके अनुसार, कोडिंग एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे सिर्फ AI के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि कोड हमेशा कई लेयर्स में काम करता है और इसे पूरी तरह समझना जरूरी है. उनकी चिंता यह है कि कहीं लोग AI पर ज्यादा निर्भर होकर असली टेक्निकल समझ को नजरअंदाज न कर दें.

AI और इंसानों की साझेदारी का भविष्य

Vibe Coding असल में उस भविष्य की झलक दिखाता है, जहां इंसान और AI मिलकर काम करेंगे. यह पारंपरिक कोडिंग को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, लेकिन इसे आसान और तेज जरूर बना देगा. आने वाले समय में यह तय करेगा कि डेवलपर्स कैसे काम करते हैं और नए लोग टेक्नोलॉजी में कैसे एंट्री लेते हैं. फिलहाल इतना साफ है कि Vibe Coding ने टेक दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है और यह ट्रेंड अभी और तेजी से बढ़ने वाला है.