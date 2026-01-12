Advertisement
trendingNow13071298
Hindi Newsटेकएक वाइब और अकाउंट साफ! हैकर्स अब दिमाग से खेल रहे हैं खौफनाक खेल; Vibescamming का पूरा काला चिट्ठा यहां समझिए

एक 'वाइब' और अकाउंट साफ! हैकर्स अब दिमाग से खेल रहे हैं खौफनाक खेल; Vibescamming का पूरा काला चिट्ठा यहां समझिए

पहले ऑनलाइन फ्रॉड में अक्सर टूटे-फूटे वाक्य, गलत स्पेलिंग और अजीब भाषा होती थी, जिससे शक हो जाता था. लेकिन Vibescamming में AI ऐसे मैसेज तैयार करता है जो बिल्कुल असली लगते हैं. भाषा साफ होती है, टोन प्रोफेशनल होती है और मैसेज ऐसा लगता है जैसे किसी बैंक, कंपनी या कस्टमर सपोर्ट ने भेजा हो. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 12, 2026, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक 'वाइब' और अकाउंट साफ! हैकर्स अब दिमाग से खेल रहे हैं खौफनाक खेल; Vibescamming का पूरा काला चिट्ठा यहां समझिए

Vibescamming एक नया तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है, जिसमें ठग Generative AI टूल्स की मदद से लोगों को धोखा देते हैं. इसमें स्कैमर्स को टेक्निकल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं होती. वे बस AI को बता देते हैं कि उन्हें कैसा ईमेल, वेबसाइट या मैसेज चाहिए और AI कुछ सेकंड में प्रोफेशनल दिखने वाला स्कैम तैयार कर देता है. यही वजह है कि Vibescamming तेजी से फैल रहा है और आम लोग इसे पहचान नहीं पा रहे.

AI ने स्कैम को कैसे बना दिया आसान
पहले ऑनलाइन फ्रॉड में अक्सर टूटे-फूटे वाक्य, गलत स्पेलिंग और अजीब भाषा होती थी, जिससे शक हो जाता था. लेकिन Vibescamming में AI ऐसे मैसेज तैयार करता है जो बिल्कुल असली लगते हैं. भाषा साफ होती है, टोन प्रोफेशनल होती है और मैसेज ऐसा लगता है जैसे किसी बैंक, कंपनी या कस्टमर सपोर्ट ने भेजा हो. यही वजह है कि लोग बिना सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं या अपनी जानकारी शेयर कर देते हैं.

Vibescamming क्यों इतना असरदार है
इस स्कैम की सबसे बड़ी ताकत है इसका “रियल फील”. AI पब्लिकली उपलब्ध जानकारी जैसे नाम, सोशल मीडिया प्रोफाइल या ऑनलाइन एक्टिविटी के आधार पर मैसेज को पर्सनल बना देता है. जब किसी यूजर को ऐसा मेल या मैसेज मिलता है जो उसकी भाषा और जरूरत के हिसाब से लिखा गया हो, तो उसे शक ही नहीं होता कि ये फ्रॉड हो सकता है. यही कारण है कि Vibescamming पुराने स्कैम्स से ज्यादा खतरनाक बन चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोग Vibescamming में आसानी से क्यों फंस जाते हैं
Vibescamming असली कम्युनिकेशन की नकल करता है. कभी ये जरूरी अलर्ट बनकर आता है, कभी अकाउंट सस्पेंड होने की चेतावनी देता है और कभी किसी ऑफर या रिफंड का लालच देता है. मैसेज इतना नेचुरल लगता है कि दिमाग अलर्ट होने से पहले ही एक्शन ले लेता है. डर, जल्दबाजी और भावनात्मक दबाव इस स्कैम को और असरदार बना देते हैं.

स्कैमर्स के लिए क्यों आसान हो गया Vibescamming
AI टूल्स की वजह से अब कोई भी व्यक्ति बड़े लेवल पर स्कैम चला सकता है. पहले जहां स्कैम तैयार करने में समय और स्किल लगती थी, अब वही काम मिनटों में हो जाता है. इसका नतीजा ये है कि ईमेल, SMS और सोशल मीडिया पर स्कैम के मैसेज की संख्या तेजी से बढ़ गई है. यूजर दिनभर में कई बार ऐसे मैसेज के संपर्क में आ रहा है, जिससे गलती होने की संभावना भी बढ़ जाती है.

पुराने स्कैम जैसा ही है, बस तरीका नया है
हालांकि Vibescamming में टेक्नोलॉजी नई है, लेकिन इसका मनोविज्ञान पुराना ही है. इसमें भी डर दिखाया जाता है, जल्दी फैसला लेने को मजबूर किया जाता है और ऐसे वादे किए जाते हैं जो सच से ज्यादा अच्छे लगते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये सब AI की मदद से ज्यादा स्मार्ट और भरोसेमंद तरीके से किया जा रहा है.

Vibescamming से बचाव क्यों जरूरी है
Vibescamming आने वाले समय में और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि AI लगातार बेहतर हो रहा है. अगर यूजर सतर्क नहीं रहा, तो उसकी पर्सनल जानकारी, पैसा और डिजिटल पहचान खतरे में पड़ सकती है. इसलिए जरूरी है कि लोग हर प्रोफेशनल दिखने वाले मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा न करें और ऑनलाइन सतर्कता को आदत बनाएं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

VibescammingVibescamming explained

Trending news

अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
bmc
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
Somnath temple
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
Tamil Nadu Elections
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
Punjab
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां