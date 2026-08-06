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100 बार मिला रिजेक्शन, जिस AI आइडिया पर किसी ने भरोसा नहीं किया... अब वही बना 39,000 करोड़ का मालिक!

चैटजीपीटी से सालों पहले AI वीडियो बनाने का सपना देखने वाले विक्टर रिपरबेली को 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी सिंथेशिया को 4 बिलियन डॉलर यानी करीब ₹39,000 करोड़ का साम्राज्य बनाकर दुनिया को चौंका दिया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 06, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:19 PM IST
100 बार मिला रिजेक्शन, जिस AI आइडिया पर किसी ने भरोसा नहीं किया... अब वही बना 39,000 करोड़ का मालिक!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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