/100 बार मिला रिजेक्शन, जिस AI आइडिया पर किसी ने भरोसा नहीं किया... अब वही बना 39,000 करोड़ का मालिक!

इस आइडिया का कोई भविष्य नहीं है... जब दुनिया ChatGPT और और एआई से बिल्कुल अनजान थी, तब 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने विक्टर रिपरबेली से यही बात बोली थी. बिना कैमरे, बिना एक्टर और बिना शूटिंग सेटअप के AI अवतार से वीडियो बनाने का विचार उस समय लोगों को एक अजीब काम लगता था. लेकिन विक्टर को अपने विजन पर पूरा भरोसा था और लगातार मिले रिजेक्शन भी उनकी जिद को तोड़ नहीं सके. यह कहानी है Synthesia के को-फाउंडर और सीईओ विक्टर रिपरबेली की.
विक्टर रिपरबेली को अपनी कंपनी के लिए फंड जुटाते समय 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया था. ज्यादातर इन्वेस्टर्स का मानना था कि AI से वीडियो बनाने की टेक्नोलॉजी समय से बहुत पहले की बात है और इसका कोई बड़ा मार्केट नहीं है. इसके बावजूद, विक्टर ने हार नहीं मानी.
साल 2017 में लंदन में शुरू हुई सिंथेशिया ने जेनरेटिव AI लोगों तक पहुंचने से काफी पहले ही टेक्स्ट को रियलिस्टिक वीडियो में बदलने वाली तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था. विक्टर का मानना था कि क्रांतिकारी विचार शुरुआत में अजीब और हैरान करने वाले लगते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं, वे पूरी इंडस्ट्री को बदल देते हैं.
कंपनी को जल्द ही अहसास हुआ कि इसका असली मार्केट एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर है. सिंथेशिया ने अपना फोकस कंपनियों की ट्रेनिंग, ऑनबोर्डिंग और इंटरनल कम्युनिकेशन वीडियो बनाने पर किया. इस एक फैसले ने कंपनी की किस्मत बदल दी.
आज सिंथेशिया बिना कैमरे, बिना एक्टर और बिना किसी क्रू के कंपनियों को AI Avatars के जरिए प्रोफेशनल वीडियो बनाने की सुविधा देती है. हाल ही में फंड जुटाने के बाद कंपनी का मूल्यांकन करीब 4 अरब डॉलर यानी लगभग 39,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है. इसके साथ ही यह यूरोप की सबसे प्रमुख AI कंपनियों में शामिल हो गई है.
ताजा फंडिंग राउंड में सेकेंडरी शेयर सेल का ऑप्शन भी दिया गया, जिससे कंपनी के कर्मचारियों और शुरुआती निवेशकों को मुनाफा कमाने का मौका मिला. 100 से ज्यादा रिजेक्शन से लेकर 4 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने तक का सिंथेशिया का यह सफर साबित करता है कि सही विजन और जिद के आगे बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी घुटने टेक देती हैं.