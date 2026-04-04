लिखेंगे अंग्रेजी में, छपेगा हिंदी में! ViewSonic ने लॉन्च किया AI डिस्प्ले, फीचर्स और कीमत की ये रही डिटेल्स

ViewSonic ViewBoard IN01-2: क्लासरूम में पढ़ाई हो या ऑफिस में प्रेजेंटेशन इंटरैक्टिव डिस्प्ले की जरूरत अब हर जगह पड़ने लगी है. इंटरैक्टिव डिस्प्ले न सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर बनाए रखता है बल्कि इसके फीचर्स से भी पढ़ाना हो या प्रेजेंटेशन सब आसान हो जाता है. इसी क्रम में ViewSonic ने भारत में अपनी नई सीरीज ViewBoard IN01-2 लॉन्च कर दी है जो स्मार्ट फीचर्स और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आती है.

ViewSonic ने ViewBoard IN01-2 सीरीज के इंटरेक्टिव डिस्प्ले भारत में उतार दिए हैं. ये डिस्प्ले खास तौर पर स्मार्ट क्लासरूम और कॉर्पोरेट ऑफिसों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं. इस सीरीज की सबसे खास बात है इसका Android 14 पर चलना और Google EDLA सर्टिफिकेशन है जो यूजर्स को सीधे डिस्प्ले पर गूगल प्ले स्टोर के ऐप्स इस्तेमाल करने की परमिशन देता है.

शानदार डिस्प्ले और दमदार परफॉर्मेंस

ViewSonic की यह नई सीरीज 4 अलग-अलग साइज में उपलब्ध है, जो 65-इंच, 75-इंच, 86-इंच और 98-इंच है. सभी मॉडल्स 4K UHD पैनल के साथ आते हैं, इनमें 450 निट्स की ब्राइटनेस और 9H एंटी-ग्लेयर कोटिंग भी मिलती है. स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए इसमें ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB की एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी दिया गया है.

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AI फीचर्स के साथ आते हैं ये इंटरेक्टिव डिस्पले

ViewSonic ने इस नई सीरीज में AI पर सबसे ज्यादा फोकस किया है-

Text Recognition Pen

यह हाथ से लिखे टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है और अंग्रेजी से हिंदी में रियल-टाइम ट्रांसलेट भी कर सकता है.

AI समरी

डिस्प्ले पर लिखे हुए शब्दों के जरिए यूजर्स सीधे यूट्यूब या विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हैं और कंटेंट की समरी जान सकते हैं.

मैजिकल पेन और शेप रिकग्निशन

इसके साथ ही इसमें हाथ से बनाए गए रफ स्केच को एआई टूल की मदद से प्रोफेशनल विजुअल्स और शेप्स में बदल देता है.

कनेक्टिविटी और दूसरी खूबियां

40-पॉइंट टच

इस डिस्प्ले की खास बात है इसमें 40-पॉइंट टच दिए गए हैं.

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दमदार साउंड

इसमें 20W के दो स्पीकर्स दिए गए हैं.

कनेक्टिविटी

USB-C, HDMI और इन-बिल्ट वाईफाई जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

कितनी है कीमत

बात करें ViewBoard के नई सीरीज IN01-2 की शुरुआती कीमत की तो य 1,20,000 रुपये से शुरू है. इसे ViewSonic के ऑफिशियली चैनलों के जरिए आप खरीद सकते हैं.

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