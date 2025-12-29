आज सबसे सस्ता मिल रहा iPhone 17! Vijay Sales दे रहा धुआंधार डिस्काउंट्स, आईफोन 16 भी मिल रहा कम कीमत में

Vijay Sales ने अपनी Apple Days सेल की शुरुआत कर दी है, जिसमें Apple के कई लोकप्रिय प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं. यह सेल 28 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी 2026 तक चलेगी. इस दौरान ग्राहक Vijay Sales के ऑफलाइन स्टोर्स के साथ-साथ कंपनी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी खरीदारी कर सकते हैं. सेल में iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods और Apple एक्सेसरीज शामिल हैं, जिससे Apple यूजर्स के लिए यह एक बड़ा मौका बन गया है.

कब तक है सेल और कहां मिलेगी डील

Apple Days सेल 28 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक उपलब्ध है. ग्राहक भारत भर में मौजूद Vijay Sales के रिटेल स्टोर्स पर जाकर या फिर कंपनी की वेबसाइट के जरिए इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं. यह सेल लगभग पूरे Apple इकोसिस्टम को कवर करती है, जिससे नए iPhone लेने से लेकर MacBook या Apple Watch खरीदने तक के ऑप्शन मिलते हैं.

iPhone 17 सीरीज की कीमतों पर खास ऑफर

इस सेल में iPhone 17 सीरीज पर भी खास छूट दी जा रही है. iPhone 17 का 256GB वेरिएंट ₹82,900 की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है. इस पर मिलने वाले इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के बाद इसकी प्रभावी कीमत घटकर ₹78,900 रह जाती है. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन पर ₹9,000 तक का फायदा भी मिल सकता है. कुछ चुनिंदा मॉडल्स पर MyVS लॉयल्टी पॉइंट्स का अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 17 Pro और Pro Max पर डील

जो ग्राहक प्रीमियम iPhone लेना चाहते हैं, उनके लिए iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पर भी ऑफर्स मौजूद हैं. iPhone 17 Pro का 256GB वेरिएंट सभी लागू इंस्टेंट डिस्काउंट और एक्सचेंज बेनिफिट्स के बाद ₹121,490 की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध है. वहीं iPhone 17 Pro Max का 256GB मॉडल ₹134,490 में खरीदा जा सकता है. यह डील उन यूजर्स के लिए खास है जो लेटेस्ट और सबसे पावरफुल iPhone चाहते हैं.

iPhone 16 और पुराने मॉडल्स पर आकर्षक छूट

Apple Days सेल में iPhone 16 और उससे पुराने मॉडल्स पर भी अच्छी खासी छूट मिल रही है. iPhone 16 का 128GB वेरिएंट ₹60,990 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जबकि बैंक ऑफर्स के बाद इसकी कीमत ₹57,990 तक आ सकती है. इसके अलावा iPhone 16 Plus, iPhone 16E और iPhone 15 पर भी डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं. एक्सचेंज स्कीम के तहत इन मॉडल्स पर भी ₹9,000 तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है.

बैंक ऑफर्स और अतिरिक्त फायदे

इस सेल के दौरान चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर ₹10,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके साथ ही योग्य प्रोडक्ट्स पर EMI विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिससे महंगे Apple डिवाइस खरीदना आसान हो जाता है. Vijay Sales डेमो यूनिट्स और ओपन-बॉक्स Apple डिवाइसेज पर भी खास कीमतें ऑफर कर रहा है, हालांकि यह ऑफर स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करेगा. कुल मिलाकर, Apple Days सेल उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है जो नए साल से पहले Apple प्रोडक्ट्स पर अच्छी डील तलाश रहे हैं.