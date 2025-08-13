Vijay Sales Mega Freedom Sale 2025: ₹42490 में iPhone और ₹69490 में MacBook, धक्का-मुक्की करके खरीद रहे लोग

Vijay Sales Mega Freedom Sale: भारत में आजादी के जश्न का मौसम शुरू हो चुका है और इसी मौके पर Vijay Sales लेकर आया है अपना Mega Freedom Sale. यह सेल देशभर के 140+ स्टोर्स और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव है, और 17 अगस्त 2025 तक चलेगी. इस दौरान आपको प्रीमियम गैजेट्स, होम अप्लायंसेज, वियरेबल्स और एंटरटेनमेंट डिवाइस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है.

सेल की खासियत

इस सेल में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर शानदार ऑफर्स मिलेंगे. चाहे आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हों, लैपटॉप, टीवी या किचन अप्लायंस — हर कैटेगरी में कीमतें कम कर दी गई हैं.

Apple प्रोडक्ट्स पर धमाकेदार डील

अगर आप Apple के फैन हैं तो ये सेल आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं.

• iPhones: ₹42,490 से शुरू

• MacBooks: ₹69,490 से शुरू

• iPads: ₹30,100 से शुरू

इन सभी डील्स पर ICICI और SBI बैंक कार्ड से इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे कीमत और कम हो जाएगी.

होम अप्लायंसेज के बेस्ट ऑफर्स

घर के लिए जरूरी बड़े-बड़े अप्लायंसेज भी इस सेल में किफायती दाम पर मिल रहे हैं.

• QLED TVs: ₹10,990 से शुरू

• Microwaves: ₹4,999 से शुरू

• Washing Machines: ₹8,990 से शुरू

• Air Conditioners: ₹26,490 से शुरू

ऑडियो और वियरेबल्स पर बंपर डिस्काउंट

म्यूजिक लवर्स और फिटनेस फ्रिक्स के लिए भी ऑफर्स तैयार हैं.

• ऑडियो डिवाइस: ₹299 से शुरू

• स्मार्टवॉच: ₹999 से शुरू

वर्क एसेंशियल्स भी सस्ते

अगर आपको ऑफिस के लिए नया लैपटॉप या स्मार्टफोन चाहिए, तो यह मौका बढ़िया है.

• लैपटॉप: ₹25,490 से शुरू

• स्मार्टफोन: ₹6,499 से शुरू

सबसे हॉट डील्स

• Apple Lovers के लिए: iPhone सिर्फ ₹42,490 से, इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के साथ.

• गैजेट लवर्स के लिए: MacBook ₹69,490 से, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट.

बैंक ऑफर का बोनस फायदा

American Express कार्डधारक ₹25,000 से ऊपर के EMI ट्रांजैक्शन पर ₹20,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं. यह ऑफर केवल 13 से 17 अगस्त 2025 तक मान्य होगा.

लॉयल्टी रिवार्ड्स

अगर आप MyVS Loyalty Program में एनरोल्ड हैं, तो आपको खरीदारी पर 0.75% पॉइंट्स बैक मिलेंगे. हर पॉइंट की वैल्यू ₹1 है और इसे स्टोर व ऑनलाइन दोनों जगह रिडीम किया जा सकता है.

FAQs

Q1: Vijay Sales Mega Freedom Sale कब तक चलेगी?

Ans: यह सेल 17 अगस्त 2025 तक चलेगी.

Q2: क्या ऑफर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर मिलेंगे?

Ans: हां, डील्स Vijay Sales के 140+ स्टोर्स और ऑफिशियल वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध हैं.

Q3: Apple प्रोडक्ट्स पर कौन-कौन से बैंक ऑफर्स मिलेंगे?

Ans: ICICI और SBI कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा.

Q4: American Express कार्डधारकों को क्या फायदा है?

Ans: ₹25,000 से ऊपर के EMI ट्रांजैक्शन पर ₹20,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, 13 से 17 अगस्त तक.