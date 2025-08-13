Vijay Sales Mega Freedom Sale 2025: ₹42490 में iPhone और ₹69490 में MacBook, धक्का-मुक्की करके खरीद रहे लोग
Advertisement
trendingNow12878248
Hindi Newsटेक

Vijay Sales Mega Freedom Sale 2025: ₹42490 में iPhone और ₹69490 में MacBook, धक्का-मुक्की करके खरीद रहे लोग

Vijay Sales Freedom Sale: Vijay Sales लेकर आया है अपना Mega Freedom Sale. यह सेल देशभर के 140+ स्टोर्स और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव है, और 17 अगस्त 2025 तक चलेगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vijay Sales Mega Freedom Sale 2025: ₹42490 में iPhone और ₹69490 में MacBook, धक्का-मुक्की करके खरीद रहे लोग

Vijay Sales Mega Freedom Sale: भारत में आजादी के जश्न का मौसम शुरू हो चुका है और इसी मौके पर Vijay Sales लेकर आया है अपना Mega Freedom Sale. यह सेल देशभर के 140+ स्टोर्स और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव है, और 17 अगस्त 2025 तक चलेगी. इस दौरान आपको प्रीमियम गैजेट्स, होम अप्लायंसेज, वियरेबल्स और एंटरटेनमेंट डिवाइस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है.

सेल की खासियत
इस सेल में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर शानदार ऑफर्स मिलेंगे. चाहे आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हों, लैपटॉप, टीवी या किचन अप्लायंस — हर कैटेगरी में कीमतें कम कर दी गई हैं.

Apple प्रोडक्ट्स पर धमाकेदार डील
अगर आप Apple के फैन हैं तो ये सेल आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं.
• iPhones: ₹42,490 से शुरू
• MacBooks: ₹69,490 से शुरू
• iPads: ₹30,100 से शुरू

इन सभी डील्स पर ICICI और SBI बैंक कार्ड से इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे कीमत और कम हो जाएगी.

होम अप्लायंसेज के बेस्ट ऑफर्स
घर के लिए जरूरी बड़े-बड़े अप्लायंसेज भी इस सेल में किफायती दाम पर मिल रहे हैं.
• QLED TVs: ₹10,990 से शुरू
• Microwaves: ₹4,999 से शुरू
• Washing Machines: ₹8,990 से शुरू
• Air Conditioners: ₹26,490 से शुरू

ऑडियो और वियरेबल्स पर बंपर डिस्काउंट
म्यूजिक लवर्स और फिटनेस फ्रिक्स के लिए भी ऑफर्स तैयार हैं.
• ऑडियो डिवाइस: ₹299 से शुरू
• स्मार्टवॉच: ₹999 से शुरू

वर्क एसेंशियल्स भी सस्ते
अगर आपको ऑफिस के लिए नया लैपटॉप या स्मार्टफोन चाहिए, तो यह मौका बढ़िया है.
• लैपटॉप: ₹25,490 से शुरू
• स्मार्टफोन: ₹6,499 से शुरू

सबसे हॉट डील्स
• Apple Lovers के लिए: iPhone सिर्फ ₹42,490 से, इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के साथ.
• गैजेट लवर्स के लिए: MacBook ₹69,490 से, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट.

बैंक ऑफर का बोनस फायदा
American Express कार्डधारक ₹25,000 से ऊपर के EMI ट्रांजैक्शन पर ₹20,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं. यह ऑफर केवल 13 से 17 अगस्त 2025 तक मान्य होगा.

लॉयल्टी रिवार्ड्स
अगर आप MyVS Loyalty Program में एनरोल्ड हैं, तो आपको खरीदारी पर 0.75% पॉइंट्स बैक मिलेंगे. हर पॉइंट की वैल्यू ₹1 है और इसे स्टोर व ऑनलाइन दोनों जगह रिडीम किया जा सकता है.

FAQs

Q1: Vijay Sales Mega Freedom Sale कब तक चलेगी?
Ans: यह सेल 17 अगस्त 2025 तक चलेगी.

Q2: क्या ऑफर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर मिलेंगे?
Ans: हां, डील्स Vijay Sales के 140+ स्टोर्स और ऑफिशियल वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध हैं.

Q3: Apple प्रोडक्ट्स पर कौन-कौन से बैंक ऑफर्स मिलेंगे?
Ans: ICICI और SBI कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा.

Q4: American Express कार्डधारकों को क्या फायदा है?
Ans: ₹25,000 से ऊपर के EMI ट्रांजैक्शन पर ₹20,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, 13 से 17 अगस्त तक.

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Vijay Sales Freedom Sale

Trending news

15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
;