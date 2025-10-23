मोहब्बत की दुकान पर ताला! डेटिंग की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को झटका, Apple ने दो पॉपुलर ऐप्स को App Store से निकाला

Dating Apps Ban: डेटिंग की दुनिया में मोहब्बत के फूल खिला रहे कुछ ऐप्स को अब बड़ा झटका लगा है. ऐप्पल ने अपने प्लेटफ़ॉर्म पर दोयडेटिंग ऐप्स पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ऐप्पल स्टोर से हटा दिया है. ऐप्पल के इस कदम के बाद सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जो इन ऐप्स के जरिए डेटिंग की दुनिया में मोहब्बत के फूल खिलाने की उम्मीद लगाए बैठे थे. हालांकि ये ऐप्स अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है लेकिन अमेरिकी यूजर्स के लिए ऐप स्टोर का महत्व ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर iPhone यूजर्स इसी के जरिए से अपने डिवाइस में ऐप्स इंस्टॉल करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐपल ने पुष्टि की है कि ये ऐप्स कंटेंट मॉडरेशन और यूजर प्राइवेसी से जुड़ी नियमावली का पालन नहीं करने के कारण हटाए गए हैं.

ऐप्पल ने लिया एक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दोनों ऐप्स के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थीं और इन्हें नेगेटिव रेटिंग का सामना भी करना पड़ रहा था. बताया जा रहा है कि इन ऐप्स पर 18 साल से कम यूजर्स की भी पर्सनल जानकारी पोस्ट की जा रही थी. जिसको लेकर ऐपल ने डेवलपर्स को चेतावनी दे दी थी लेकिन डेवलपर्स की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. जिसके बाद अब ऐपल ने उन्हें ऐप स्टोर से हटाने का फैसला किया.

2023 में लॉन्च, इस साल बढ़ी लोकप्रियता

टी ऐप का संचालन गुपचुप तरीके से 2023 से चल रहा था. यह ऐप इस साल तब चर्चा में आया जब इसे महिलाओं के लिए एक सेफ्टी टूल के रूप में पेश किया गया. ऐप में महिलाओं से कहा जाता था कि वे पुरुषों के बारे में जानकारी शेयर करें और उन्हें रेटिंग दें. महिलाएं अपने एक्सपीरियंस और राय के आधार पर यह तय करती थीं कि कोई पुरुष कितना आकर्षक या व्यवहार में कैसा है. अगर किसी पुरुष को ग्रीन सिग्नल मिलता था तो उसे अच्छा माना जाता था वहीं रेड सिग्नल मिलने पर उसे निगेटिव माना जाता था.

डेटा ब्रीच ने बढ़ाई मुसीबत

टी ऐप की लोकप्रियता को इस साल गर्मियों में बड़ा झटका लगा जब डेटा ब्रीच के चलते हैकर्स ने ऐप के डेटाबेस से 72,000 से ज्यादा इमेज लीक कर दिए. इनमें 3000 सेल्फी और फोटो आईडी शामिल थीं. इसके साथ ही डायरेक्ट मैसेज में भेजी गई 59,000 इमेज और दूसरी पर्सनल फोटोज भी थीं.

बाद में इसके ऑप्शन के रूप में TeaOnHer नाम से एक और ऐप पेश किया गया. यह ऐप टी ऐप के उलट था और इसमें पुरुषों को महिलाओं के बारे में जानकारी शेयर करने की सुविधा दी गई थी. हालांकि इस ऐप के साथ भी कई तरह की समस्याएं सामने आईं. इन सब के बाद ही ऐप्पल ने दोनों ऐप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया.

