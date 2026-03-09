एक फोटो-थोड़ी सी जानकारी… और तैयार हो जाती है आपकी पूरी प्रोफाइल, सामने आया AI से जुड़ा बड़ा खतरा! तुरंत हो जाइए सावधान

Cyber Fraud Alert: इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों एक नया AI ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्रेंड का नाम है AI कैरिकेचर ट्रेंड. जिसमें लोग अपनी फोटो और प्राइवेट जानकारी देकर AI टूल्स से कैरिकेचर यानी कार्टून-स्टाइल इमेज बनवा रहे हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर दूसरे सोशल मीडिया तक लोग इस इमेज को बड़े चाव से शेयर भी कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच साइबर सुरक्षा के जानकारों ने इसको लेकर बड़ी चेतावनी दी है कि यह ट्रेंड यूजर्स के लिए डिजिटल फ्रॉड और पहचान की चोरी का कारण बन सकता है.

क्या है यह AI कैरिकेचर ट्रेंड?

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस ट्रेंड में यूजर्स अपनी फोटो AI टूल्स पर अपलोड करते हैं और इसके साथ एक प्रॉम्प्ट देते हैं Everything you know about me उसके आधार पर मेरा कैरिकेचर बनाएं. इसके बाद AI आपकी जॉब, हॉबी और लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल करके एक कार्टून जैसी फोटो तैयार करता है. लोग इन तस्वीरों को अपनी प्रोफाइल फोटो भी बना रहे हैं.

साइबर एक्सपर्ट्स क्यों हैं परेशान?

साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस ट्रेंड के बहाने लोग अनजाने में अपनी बहुत सारी प्राइवेट जानकारी पब्लिक कर दे रहे हैं.

इन जानकारी को लेकर अपराधी आपकी जॉब, ऑफिस लोकेशन और आदतों का इस्तेमाल करके आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं.

इस तरह जब फ्रॉड करने वाले लोगों को आपकी पसंद-नापसंद और कहां क्या काम की जानकारी मिल जाती है तो वे बहुत ही सटीक तरीके से फिशिंग अटैक कर सकते हैं. वे आपके किसी करीबी या साथ काम करने वाले का नाम का सहारा लेकर आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं.

कई बार लोग ऐसी तस्वीरें अपलोड कर देते हैं जिनमें बैकग्राउंड में ऑफिस का एड्रेस या आईडी कार्ड जैसी चीजें दिख जाती हैं. इससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है.

इस तरह के खतरों से बचने के लिए क्या करें?

साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह है कि किसी भी AI टूल का इस्तेमाल करने से पहले उसकी Privacy Policy का ध्यान से जरूर पढ़ लें. इसके साथ ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ और डेली रूटीन से जुड़ी जरूरी जानकारी किसी भी अनजान AI प्लेटफॉर्म के साथ भूलकर भी शेयर न करें. याद रखें इंटरनेट पर एक बार गई जानकारी को हटाना लगभग नामुमकिन है.

