फूट-फूटकर हसेंगे बिल्ली की AI वीडियो देखकर, इंटरनेट पर 6 मिलियन व्यूज से मचाया तहलका

Viral AI Cat Video: अगर आप रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या X पर छोटे वीडियो देखते हैं, तो आपने उस अजीब और मजेदार AI वीडियो देखी होगी जिसमें एक बिल्ली अपने मालिक के दरवाजे के बाहर खड़े होकर अलग-अलग के इंस्ट्रूमेंट जैसे- पियानो बजा रही है, जिससे उसका मालिक परेशान हो रहा है. वीडियो में बिल्ली पूरी टाइमिंग के साथ बदल बदलकर इंस्ट्रूमेंट बजाती है और मालिक चिढ़कर झांकता है. यह वीडियो बेहद अटपटा और मजेदार है और AI जनरेटेड होने के बाद भी लोग इसे देखना बंद नहीं कर पा रहे हैं. TikTok पर शुरू हुआ यह वीडियो X पर भी धूम मचा रहा है और इसे 63 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

अब AI जानवरों का ट्रेंड

यह सिर्फ एक इकलौता मजेदार क्लिप नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है. कई सोशल मीडिया अकाउंट अब ऐसे ही अजीबोगरीब AI वीडियो बना और पोस्ट कर रहे हैं. चाहे वह एक मरी हुई बिल्ली को मालिक के चेहरे पर शान से रखने वाला CCTV फुटेज हो या फिर कुत्ते और बिल्ली की फाइट का क्लिप जो किसी कोरियोग्राफर ने डिजाइन किया हो. ये सभी वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहे हैं. AI डीपफेक या पॉलिटिकल एआई एडिटिंग के अलावा अब लगभग इंसानों जैसी हरकत करते हुए जानवरों के AI वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं.

यूजर्स के फनी रिएक्शन वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स सिर्फ इन वीडियो को देख नहीं रहे हैं,बल्कि वे मजाकिया रिएक्शन और स्पिन-ऑफ्स के साथ एक्टिवली इनमें पार्ट भी ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- "AI से कोई भी एडिट कर सकता है, लेकिन ऐसा शानदार आइडिया हर किसी के पास नहीं होता."

इन वीडियो को इतना क्यों पसंद कर रहे लोग?

एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि ये वीडियो बकवास और क्रिएटिविटी की सीमा को पूरी तरह से पार कर जाते हैं. व्यूअर्स तुरंत पहचान जाते हैं कि कंटेंट असली नहीं है और यही वजह है ए वीडियो वायरल होते हैं. इन वीडियो में AI को छिपाने की कोशिश नहीं की गई है. यह कंटेंट को मजेदार और अट्रैक्टिव बनाती है. इंटरनेट को हमेशा से ही अजीब जानवरों का व्यवहार पसंद आया है और AI इनको बनाना आसान बनाता है.

जहां एक तरफ Breaking Rust जैसे AI मेड म्यूजिक एक्ट्स ट्रेडिशनल म्यूजिक मोर्केट में क्रिएटिविटी पर बहस छेड़ रहे हैं. वहीं AI बिल्लियां, AI रैकून और AI पालतू जानवर इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं और लाखों व्यूज बटोर रहे हैं.

