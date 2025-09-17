Viral Gemini AI Prompts: सोशल मीडिया पर छाया Google का Nano Banana AI, बनाएं अपनी तस्वीरें इन 5 तरीकों से

Google Gemini AI Trending Prompts: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर हर दिन नए-नए ट्रेंड्स वायरल होते रहते हैं. इनमें से एक सबसे खास और तेजी से वायरल हो रहा है Google का Nano Banana AI टूल, जो यूजर्स को रियलिस्टिक और क्रिएटिव फोटो एडिटिंग का मौका देता है. इस खबर में हम आपको ऐसे 5 जबरदस्त AI प्रॉम्प्ट्स बताएंगे जिन्हें आजमाकर आप भी अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर सकते हैं.
Trending Photos
Google Gemini Nano Banana Image Prompt: इन दिनों सोशल मीडिया में तरह तरह के 3D इमेज वायरल हो रहे हैं. अगर आपने भी अभी तक इन 3D इमेज को ट्राई नहीं किया है तो कोई बात नहीं. गूगल का Nano Banana AI इमेज एडिटिंग टूल इंटरनेट पर धूम धमाल मचा रहा है. रियल 3D इमेज बनाने में शानदार लोकप्रियता हासिल करने के बाद यह टूल अब और भी क्रिएटिव तरीकों के लिए ट्रेंड कर रहा है. जिसमें आप एक दम हूबहू इमेज बना सकते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको 5 ऐसे प्रॉम्प्ट्स बताएं जो न सिर्फ इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग हैं बल्कि इनसे आपकी इमेज पूरी तरह से हूबहू बनती है.
सोशल मीडिया पर अब AI की मदद से प्री-वेडिंग फोटोशूट, सेलिब्रिटी के साथ पोलरॉइड-स्टाइल इमेज और तरह-तरह के क्रिएशन बना रहे हैं. Nano Banana की वायरल होने की सबसे बड़ी वजह इसका यूज करने का सिंपल तरीका है. इसे इस्तेमाल करना इतना आसान है कि हर उम्र के लोग इसे आसानी से यूज कर सकते हैं. यूजर्स को बस कुछ खास प्रॉम्प्ट्स फॉलो करने होते हैं, बाकी काम AI टूल खुद ही कर लेता है. हाल के दिनों में इसने लाखों से भी ज्यादा तस्वीरें बनाई हैं जिनमें चेहरे, कपड़े और बैकग्राउंड की डिटेलिंग लगभग परफेक्ट है.
गूगल के वाइस प्रेसिडेंट जोश वुडवर्ड ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि Gemini ऐप को इस्तेमाल करने के लिए लोग पूरी तरह रेस में हैं, टीम सिस्टम को ऑन रखने के लिए काम कर रही है और पिक डिमांड के समय अस्थायी लिमिट्स लगानी पड़ीं.
9 सितंबर के X पोस्ट के मुताबिक बीते चार दिनों में Gemini ऐप ने 13 मिलियन नए यूजर्स जोड़े, और कुल यूजर्स की संख्या 23 मिलियन के पार पहुंच गई. इसके साथ ही इसने 300 मिलियन और इमेजेस प्रोसेस कीं, जिससे कुल आंकड़ा 500 मिलियन से ज्यादा हो गया. अनुमान है कि अब तक यह नया मील का पत्थर पार कर चुका है.
It’s a full-on stampede to use the @GeminiApp, the team is doing heroics to keep the system up and running, had to use temporary limits to manage the peak demand earlier.
We're preparing for tomorrow’s peak and doing everything to make sure everyone can join in on the fun!
— Josh Woodward (@joshwoodward) September 14, 2025
Gemini Nano Banana का कैसे करें यूज?
इसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर में Google AI Studio खोलें.
अब मेन पेज पर Try Nano Banana पर क्लिक करें.
अब कस्टम रिजल्ट के लिए प्लस (+) आइकन पर क्लिक करके अपनी इमेज अपलोड कर दें.
अब यहां जैसी इमेज चाहते हैं वैसा ही प्रॉम्प्ट लिखें.
रिजल्ट डाउनलोड करके शेयर करें.
Nano Banana के वायरल प्रॉम्प्ट्स:
खुद को लगाएं गले
अपनी अभी और बचपन की इमेज अपलोड करें. प्रॉम्प्ट में लिखें: Click a cute polaroid picture of my older self hugging my younger self. बस इतना लिखते ही AI कुछ ही सेकंडों में इमेज बना देगा.
AI साड़ी प्रॉम्प्ट
एक क्लियर सेल्फी अपलोड करें. और प्रॉम्प्ट डालें: Transform me into a vintage Bollywood heroine wearing a flowing red chiffon saree. Style my hair in soft waves. Set the background with a warm, golden sunset light, minimalist design and a romantic, dramatic atmosphere.
3D फिगर प्रॉम्प्ट
Create a highly detailed 1/7 scale figurine of the person in the image, displayed on a transparent acrylic base on a modern wooden desk. Show a computer monitor with the ZBrush interface, wireframes, and textures. Include a BANDAI-style toy box matching the figurine. Add soft natural light from a nearby window with gentle shadows.
प्री-वेडिंग फोटोशूट
Design a pre-wedding photoshoot for an Indian couple at a grand Rajasthani fort. The bride wears a red lehenga with gold embroidery, the groom a sherwani. They pose on stone steps beneath carved arches. Warm sunset light bathes the scene, with marigold petals scattered across the majestic courtyard for a royal touch.
सेलिब्रिटी के साथ पोलरॉइड-स्टाइल इमेज
इसके लिए अपनी और अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की इमेज अपलोड करें. प्रॉम्प्ट डालें: Create a 4K HD, realistic Polaroid-style photo of the people in the uploaded images. They are posing together naturally. Keep their facial features unchanged. Apply a slight blur for a soft, film-like effect. Use consistent warm lighting and a white curtain backdrop to give it a cozy, candid aesthetic.
