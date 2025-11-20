दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लग गई बाल काटने वाली AI मशीन? ₹100 में 5 सेकंड में करेगी कटिंग? जानिए सच

Trending Photos
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो बहुत तेजी से शेयर हो रहा है, जिसमें एक अजीब-सी मशीन दिखाई देती है. दावा किया जा रहा है कि इस मशीन में बस किसी का सिर डालते ही कुछ ही सेकंड में परफेक्ट हेयरकट मिल जाता है. कई लोग इसे देखकर मान बैठे कि अब बाल काटने का काम मशीनें करने लगी हैं और इससे बार्बर या सैलून वालों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी. वीडियो में एक जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर भी यह मशीन लगाई हुई दिखाई गई है, जिससे लोग इसे असली मानने लगे. लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है- ऐसी कोई मशीन अभी दुनिया में मौजूद ही नहीं है. यह वीडियो पूरी तरह AI की मदद से तैयार किया गया है.
AI ने बदल दिया काम का तरीका, लेकिन खतरे भी बढ़े
एआई आज कोडिंग करने वालों से लेकर छात्रों तक, लगभग सभी की मदद कर रहा है. हर सेक्टर में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है. लेकिन इसके साथ ही एआई का एक खतरनाक पहलू भी सामने आया है- AI-generated वीडियोज. ये वीडियो इतने असली लगते हैं कि लोग धोखा खा जाते हैं. बाल काटने वाली मशीन का वायरल वीडियो भी पूरी तरह एआई से बनाया गया है. रिपोर्टों में साफ कहा गया है कि यह मशीन असल में नहीं लगी है, बल्कि AI से रेंडर की गई है. यह वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके.
कैसे बनाया जाता है ऐसा AI वीडियो
इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे लड़के और लड़कियां मशीन में सिर डालकर हेयरकट ले रहे हैं. देखने में यह सीन इतना असली लगता है कि किसी को भी झटका लग सकता है. लेकिन यह पूरा वीडियो AI टूल्स से तैयार किया गया है. आजकल ऐसी हाई-लेवल एआई जेनरेशन टेक्नोलॉजी मौजूद है जो बिल्कुल वास्तविक जैसी तस्वीरें और वीडियो तैयार कर देती है. यही वजह है कि लाखों लोग इस फुटेज को देखकर भ्रमित हो गए कि मशीनें सच में हेयरकट देना शुरू कर चुकी हैं.
लोगों की प्रतिक्रिया- कुछ हैरान, कुछ डरे हुए
इस वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब रिएक्शन दिए. कई लोग इसे देखकर मजाक में कह रहे हैं कि अब सैलून में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं कुछ लोग डर भी गए कि अगर यह मशीन अचानक खराब हो जाए और सिर अंदर ही फंस जाए तो क्या होगा? एक यूजर ने यही सवाल पूछकर चर्चा को और गर्म कर दिया. लोगों की यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि AI वीडियो कितनी जल्दी लोगों की भावनाओं और सोच को प्रभावित कर सकते हैं.
भविष्य की चिंता- क्या इंसान की जगह मशीनें ले लेंगी?
यह वीडियो भले ही नकली है, लेकिन इसने एक नई बहस शुरू कर दी है. लोग सोचने लगे हैं कि क्या भविष्य में सैलून जाना बंद हो जाएगा और क्या मशीनें इंसानी काम पूरी तरह ले लेंगी? हालांकि अभी ऐसी तकनीक मौजूद नहीं है, लेकिन इस तरह के AI वीडियो यह बताने के लिए काफी हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव कितना तेजी से बढ़ रहा है. यह बहस भी चल पड़ी है कि इंसानी स्पर्श, बातचीत और अनुभव को क्या मशीनें कभी रीप्लेस कर पाएंगी.
AI वीडियो को पहचानना क्यों मुश्किल होता है
यह पहली बार नहीं है जब एआई से बनाया गया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ हो. इससे पहले भी कई फर्जी AI वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुके हैं. एआई से बने वीडियो और फोटो इतने वास्तविक लगते हैं कि किसी भी आम व्यक्ति के लिए इन्हें पहचानना आसान नहीं होता. यही वजह है कि लोग बिना जांचे-परखे किसी भी वीडियो पर भरोसा कर लेते हैं, और गलत धारणाएँ बन जाती हैं.