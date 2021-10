Myntra से शख्स ने ऑर्डर किए मोजे, डब्बा खोला तो निकली Bra, गुस्से में बोला- 'अब यही पहनकर फुटबॉल खेलने जाउंगा...'

नई दिल्ली. Myntra पर दिवाली सेल लाइव है. सेल में कई प्रोडक्ट्स सस्ते में मिल रहे हैं. लोग भी सेल का फायदा उठा रहे हैं और सस्ते प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं, जो लोगों को डरा रही हैं. कुछ दिन पहले एक शख्स ने फ्लिपकार्ट से आईफोन 12 ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी बॉक्स में साबुन निकला था. अब ऐसी ही अजीबोगरीब घटना हुई है. शख्स ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट मिंत्रा से फुटबॉल स्टॉकिंग्स ऑर्डर किए थे, लेकिन उनको बदले में ब्रा मिली, जिसको देखकर वो चौंक गया.

ट्विटर पर पोस्ट कर दिखाया गुस्सा

@LowKashWala यूजर नेम से जाने वाले ट्विटर यूजर ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट किया और बताया कि उनको मिंत्रा से गलत प्रोडक्ट मिला है. उन्होंने अपने लिए फुटबॉल स्टॉकिंग्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन 12 अक्टूबर को Triumph नाम के एक ब्रांड की काली ब्रा प्राप्त हुई.

Myntra ने रिप्लेस करने से किया मना

इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी ने उत्पाद को बदलने से इनकार कर दिया है. जब उन्होंने कस्टमर सपोर्ट से संपर्क किया, तो उन्होंने रिप्लाई में कहा, 'सॉरी, हम बदल नहीं सकते.' एक ट्वीट में, उन्होंने अपनी शिकायत और मिंत्रा की प्रतिक्रिया के साथ प्राप्त प्रोडक्ट की फोटो शेयर की.

उन्होंने लिखा, 'फुटबॉल स्टॉकिंग्स का ऑर्डर दिया. Triumph ब्रा मिली. मिंत्रा की प्रतिक्रिया? "क्षमा करें, इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता" तो मैं फ़ुटबॉल खेलने के लिए 34 सीसी की ब्रा पहनने जा रहा हूँ, दोस्तों."

Ordered football stockings. Received a triumph bra. @myntra's response? "Sorry, can't replace it". So I'm going to be wearing a 34 CC bra to football games, fellas. Ima call it my sports bra. pic.twitter.com/hVKVwJLWGr — Kashyap (@LowKashWala) October 17, 2021

उनका यह ट्वीट तेजी से वायरल हो चुका है. कई पीड़ित ग्राहकों ने भी इसी तरह के अनुभव शेयर किए और इस तरह की लापरवाही के लिए ई-कॉमर्स साइटों की खिंचाई की. एक यूजर ने मजाक में कहा, 'मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूं, जिससे एक्सचेंज हुआ होगा.' दूसरे ने कहा, 'इसे आधा काट लें और इन्हें नी कैप की तरह इस्तेमाल करें.'

आइए देखते हैं लोगों ने कैसे रिएक्शन्स दिए...

Lol

Thoughts for that girl as well jiske saath exchange hua https://t.co/qboarIB99D — Garv (ਗਰਵਿਤ) (@imgarvmalik) October 18, 2021

Can't wait to play football with this guy the next day https://t.co/qGRbvig7I1 — Tygarion Goes Gaming (@TygarionGames) October 18, 2021

Thinking of the Robot/Customercare exec who dared to reply saying "cannot be replaced" it in this age of digital era (that too after having sent a women's inners to a Man)#Myntra #Flipkart #Amazon https://t.co/VO8QsTahwE — ConsistentCompounder (@Santhana2911) October 18, 2021