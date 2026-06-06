/चीन में लाइव शो बना खूनी खेल! विग पहने इस खतरनाक रोबोट ने बच्चे के साथ जो किया, देख सहम जाएंगे आप

दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ह्यूमनॉइड रोबोट्स को इंसानों के मददगार के रूप में पेश किया जा रहा है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चीन के एक वीडियो ने इस पूरी तकनीक पर बहुत बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं. चीन के शिनजियांग (Xinjiang) प्रांत में एक पब्लिक लाइव प्रदर्शन के दौरान एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट ने अचानक एक छोटे बच्चे के पेट में जोरदार लात मार दी. इस भयानक हादसे के बाद बच्चा दर्द से कराह उठा और वहां मौजूद लोग दंग रह गए. इस घटना ने रोबोटिक्स की दुनिया में सुरक्षा (Safety Restrictions) को लेकर चल रही बहस को एक बार फिर से हवा दे दी है.
चीन के शिनजियांग क्षेत्र में एक पब्लिक इवेंट चल रहा था, जहां रोबोटिक्स कंपनी के एडवांस रोबोट्स का प्रदर्शन किया जा रहा था. वहां पर नीले रंग की जोकर वाली विग पहने एक Unitree G1 ह्यूमनॉइड रोबोट को कलाबाज़ी दिखाने के लिए प्रोग्राम किया गया था. प्रदर्शन के दौरान जैसे ही इस रोबोट ने हवा में घूमकर 'राउंडहाउस किक' (Roundhouse Kick) मारी, उसका पैर वहां पास में ही खड़े एक छोटे बच्चे के पेट में जा लगा. लात इतनी जोरदार थी कि बच्चा दर्द के मारे पेट पकड़कर वहीं दोहरा हो गया. गनीमत यह रही कि चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई है.
A robot kicked a little boy in the stomach
We're officially one software update away from Terminatorpic.twitter.com/iO9jv2qUuf
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 4, 2026
यह पहली बार नहीं है जब किसी रोबोट की वजह से इंसान को चोट लगी हो. इसी साल चीन में एक और प्रदर्शन के दौरान इसी Unitree G1 रोबोट का संतुलन बिगड़ गया था. जमीन पर गिरने के बाद रोबोट के हाथ-पैर अनियंत्रित तरीके से हिलने लगे, जिसकी चपेट में आने से एक पास खड़े व्यक्ति की नाक पर गंभीर चोट आ गई थी. सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल अमेरिका में हुए एक प्रयोग में 'मैक्स' नाम के रोबोट ने अपनी सभी सेफ्टी लिमिट्स को तोड़ते हुए अपने ही मालिक पर बीबी गन (BB Gun) से फायरिंग कर दी थी. रोबोट ने पहले तो गोली मारने से मना किया था, लेकिन जैसे ही उसे एक कैरेक्टर में रोल-प्ले करने को कहा गया, उसने तुरंत नियम तोड़ दिए.
जैसे-जैसे रोबोट और एआई सिस्टम अधिक स्वायत्त (Autonomous) होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे जिम्मेदारी तय करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. अगर कोई रोबोट किसी इंसान को चोट पहुंचाता है या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो इसके लिए किसे दोषी माना जाए? क्या इसके लिए उस सॉफ्टवेयर डेवलपर को जिम्मेदार ठहराया जाए जिसने एआई डिजाइन किया है? या उस कंपनी को जिसने यह हार्डवेयर बनाया है? या फिर उस ऑपरेटर को जो इवेंट के समय रोबोट की निगरानी कर रहा था? इस कानूनी उलझन का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है.
ऐसी ही सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं इस समय ऑटोपायलट कारों और अन्य ऑटोमेशन सेक्टर्स में भी देखी जा रही हैं. टेस्ला (Tesla) को भी अपनी ऑटोपायलट कार दुर्घटनाओं के कारण भारी जांच का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा बोइंग 737 मैक्स (Boeing 737 MAX) विमान के हादसों ने भी यह साबित किया था कि ऑटोमैटिक सिस्टम में एक छोटी सी खराबी कितनी जानलेवा हो सकती है. आने वाले समय में जब तक रोबोट्स के लिए कड़े सेफ्टी कानून नहीं बनाए जाते, तब तक उन्हें भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर खुला छोड़ना इंसानी जिंदगी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है.