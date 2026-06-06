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चीन में लाइव शो बना खूनी खेल! विग पहने इस खतरनाक रोबोट ने बच्चे के साथ जो किया, देख सहम जाएंगे आप

चीन में लाइव शो के दौरान एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने बच्चे के पेट में लात मार दी. जानिए इस रोबोटिक हादसे, सेफ्टी नियमों के उल्लंघन और पूरी सच्चाई के बारे में यहां.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 06, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:17 AM IST
चीन में लाइव शो बना खूनी खेल! विग पहने इस खतरनाक रोबोट ने बच्चे के साथ जो किया, देख सहम जाएंगे आप
Image Credit: चीन में लाइव शो के दौरान एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने बच्चे के पेट में लात मार दी.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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