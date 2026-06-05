सरसों तेल का डिब्बा बन जाएगा 'Mini AC'! कबाड़ की चीजों से इस लड़के ने ₹100 में तैयार किया ये डिवाइस

सोशल मीडिया पर सरसों तेल के खाली टिन से कूलर बनाने का एक बेहद ही अनोखा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस देसी जुगाड़ की मदद से आप बहुत ही कम खर्चे में अपने लिए बर्फ जैसी ठंडी हवा देने वाला मिनी कूलर तैयार कर सकते हैं. जानिए इसे बनाने का पूरा तरीका.
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भारत में जब कड़ाके की गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, तो लोगों के पसीने छूटने लगते हैं. ऐसे में हर कोई अपने घर को ठंडा रखने के लिए नए-नए तरीके और उपाय ढूंढता रहता है. जहां अमीर लोग अपने घरों में महंगे-महंगे एयर कंडीशनर (AC) और हाई-टेक कूलर्स लगवा लेते हैं, वहीं भारत के मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए बिजली का भारी-भरकम बिल और महंगी मशीनें खरीदना एक बड़ा सपना होता है. लेकिन भारत को 'जुगाड़ का देश' यूं ही नहीं कहा जाता. हमारे यहां के देसी इंजीनियर्स कबाड़ की चीजों से भी ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां दांतों तले उंगलियां दबा लेती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने रसोई में इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल के खाली टिन (डिब्बे) का इस्तेमाल करके एक बेहद शानदार और बर्फ जैसी ठंडी हवा देने वाला मिनी कूलर बना डाला है.
इंटरनेट पर तहलका मचा रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक आम इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके घर में पड़े कचरे को एक ठंडी हवा देने वाली मशीन में तब्दील कर दिया. सरसों का तेल खत्म होने के बाद अक्सर लोग उसके लोहे के चौकोर डिब्बे को कबाड़ में बेच देते हैं या फेंक देते हैं. लेकिन इस वीडियो में उसी खाली टिन को साफ करके एक मिनी कूलिंग सिस्टम का ढांचा (Body) बना दिया गया है. यह दिखाता है कि अगर आपके पास हुनर है तो आपको महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती.
इस अनोखे कूलर को बनाने की प्रक्रिया बेहद ही आसान और मजेदार है. सबसे पहले सरसों तेल के खाली टिन के सामने वाले हिस्से में एक गोल कटिंग की गई, जहां एक छोटा सा 12 वोल्ट का डीसी (DC) पंखा फिट किया गया है. हवा को बाहर निकालने और ठंडा करने के लिए टिन के बाकी हिस्सों में छोटे-छोटे छेद किए गए हैं और उसमें कूलिंग पैड (खस या घास) का इस्तेमाल किया गया है. पानी को सर्कुलेट करने के लिए एक बेहद छोटी और सस्ती वाटर पंप मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो पानी को ऊपर से नीचे गिराती है.
लोग अक्सर सोचते हैं कि इतने छोटे डिब्बे से ठंडी हवा कैसे आ सकती है. इसका असली राज इसके अंदर छिपे मैकेनिज्म में है. इस छोटे कूलर के अंदर पानी के साथ-साथ बर्फ के कुछ टुकड़े भी डाले जा सकते हैं. जब यह छोटा पंखा चलता है, तो यह ठंडे पानी से भीगे हुए कूलिंग पैड से हवा को खींचता है, जिससे बाहर निकलने वाली हवा का तापमान काफी कम हो जाता है. यह आपकी टेबल पर या पढ़ाई करते समय सीधे आपके चेहरे पर बेहद शानदार और ठंडी हवा फेंकने में पूरी तरह सक्षम है.
इस देसी जुगाड़ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे चलाने के लिए आपको घर के भारी-भरकम बिजली कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. यह पूरा सिस्टम 12V की बैटरी या एक साधारण मोबाइल चार्जर की मदद से आसानी से चलाया जा सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि जहां एक तरफ साधारण कूलर या एसी चलाने पर हजारों रुपये का बिजली बिल आता है, वहीं इस टिन वाले कूलर को आप महीने भर चौबीसों घंटे भी चलाएंगे तो आपकी जेब पर ₹50 का बोझ भी नहीं पड़ेगा.
इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही लोग कमेंट बॉक्स में इस देसी इंजीनियर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. लोगों का कहना है कि भारत के गांवों और कस्बों में छिपे ऐसे टैलेंट को बड़े मंच पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि कम आय वाले परिवारों को भी भीषण गर्मी से राहत मिल सके. अगर आपके घर में भी ऐसा कोई खाली डिब्बा पड़ा है, तो आप भी थोड़ा सा समय निकालकर अपने लिए यह मजेदार और सस्ता मिनी कूलर घर पर ही तैयार कर सकते हैं.
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