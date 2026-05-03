Advertisement
trendingNow13202436
Hindi Newsटेकविवेक विहार जैसा हादसा न हो! AC चलाने वाले आज ही बदल लें ये 5 आदतें, शॉर्ट सर्किट का खतरा होगा जीरो

विवेक विहार जैसा हादसा न हो! AC चलाने वाले आज ही बदल लें ये 5 आदतें, शॉर्ट सर्किट का खतरा होगा जीरो

दिल्ली के विवेक विहार में बीती रात हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. विवेक विहार की एक रिहायशी इमारत में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी थी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 03, 2026, 09:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विवेक विहार जैसा हादसा न हो! AC चलाने वाले आज ही बदल लें ये 5 आदतें, शॉर्ट सर्किट का खतरा होगा जीरो

AC Blast Prevention Tips: दिल्ली के विवेक विहार में बीती रात हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. विवेक विहार की एक रिहायशी इमारत में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी थी. मीडिया रिपोर्टके अनुसार यह हादसा सुबह लगभग 3:47 बजे सामने आया, जब फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की जानकारी मिली. इस हादसे में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी हैं, वहीं 4-6 लोगों के घायल होने की सूचना है. कुल 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और लोगों को बचाने का काम शुरू किया. शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे का कारण एसी में ब्लास्ट होना बताया जा रहा है. हालांकि अभी यह साफ नहीं पाया है कि आग कैसे लगी.

गर्मी के इस जानलेवा सीजन में AC हमें राहत तो जरूर देता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इसे एक 'बम' में बदल सकती है. अक्सर हम राहत पाने के चक्कर में लगातार एसी चलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी चूक पूरे घर को खतरे में डाल सकती है?

विवेक विहार हादसे के बाद एसी को लेकर लोगों में बड़ी चिंता है. कंप्रेसर फटने और शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं इतने बड़े हादसे का रूप ले सकती है, ये किसी ने नहीं सोचा था. अगर आप भी इस चिलचिलाती धूप में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो एसी चलाने के इन 5 सुरक्षा नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं ये बातें-

Add Zee News as a Preferred Source

24 घंटे लगातार न चलाएं AC

दिल्ली के विवेक विहार हादसे के पीछे की एक बड़ी वजह मशीन का ओवरहीटिंग भी हो सकती है. भयंकर गर्मी में एसी कंप्रेसर पर बहुत प्रेशर होता है. प्रयास करें कि हर 5-6 घंटे के बाद एसी को कम से कम आधे घंटे का रेस्ट दें.

पुराने तारों और प्लग को बदलें

AC को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है. अगर आपके घर की वायरिंग पुरानी है या तार पुराने हो गये हैं या फिर पतले हैं, तो वे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए हमेशा ISI मार्क वाले मोटे तारों और पावर प्लग का ही इस्तेमाल करें. इससे शॉर्ट सर्किट की संभावना को कम किया जा सकता है.

सर्विसिंग में न करें कंजूसी 

ज्यादातर लोग पैसे बचाने के चक्कर में सर्विसिंग कराने से बचते हैं. धूल जमा होने से वेंटिलेशन रुक जाता है और गैस लीकेज का खतरा भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है. सीजन शुरू होने पर और बीच में एक बार प्रोफेशनल से सर्विस जरूर कराएं.

स्टेबलाइजर है जरूरी

गर्मी के दिनों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिससे वोल्टेज फ्लक्चुएशन यानी बिजली का कम-ज्यादा होना आम समस्या हो जाता है. इसलिए बिना स्टेबलाइजर के एसी चलाना सीधे धमाके को दावत देना है. एक अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर हाई वोल्टेज को कंट्रोल कर किसी बड़े हादसे को बचा सकता है.

(ये भी पढ़ेंः दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी आग, 9 की मौत)

कंप्रेसर के पास न रखें सामान

AC के आउटडोर यूनिट यानी कंप्रेसर के आस पास कुछ भी रखने से बचें. ज्यादातर लोगों के बालकनी या घरों की छत पर कंप्रेसर होता है. ध्यान रखें कि इसके पास कोई भी प्लास्टिक, कागज या ज्वलनशील गैस का सिलेंडर न रखा हो. 

(ये भी पढ़ेंः बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Vivek Vihar Fire AccidentAC Blast Prevention Tips

Trending news

बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
Delhi
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत
Pakistan
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत
दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी आग, 9 की मौत
Vivek Vihar AC blast
दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी आग, 9 की मौत
बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन
West Bengal
बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन
Bengal: रिजल्ट से पहले री-पोल धमाका! फाल्टा के 285 बूथों पर फिर वोटिंग क्यों?
West Bengal Election 2026
Bengal: रिजल्ट से पहले री-पोल धमाका! फाल्टा के 285 बूथों पर फिर वोटिंग क्यों?
वोट आपका, मुनाफा किसी और का! अब नेता, जनता और उनके मुद्दों तक सीमित नहीं रहे चुनाव
Election
वोट आपका, मुनाफा किसी और का! अब नेता, जनता और उनके मुद्दों तक सीमित नहीं रहे चुनाव
4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज
West Bengal Election 2026
4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज
क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? भक्ति मोड में कई दिग्गज
West Bengal Election 2026
क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? भक्ति मोड में कई दिग्गज
मौसम मार चुका है पलटी, अगले 48 घंटे आंधी-बारिश का खतरा; IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
मौसम मार चुका है पलटी, अगले 48 घंटे आंधी-बारिश का खतरा; IMD ने जारी किया अलर्ट
ममता का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, किन 5 कारणों से लग रहा 'दूर की कौड़ी'?
Assembly Elections 2026
ममता का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, किन 5 कारणों से लग रहा 'दूर की कौड़ी'?