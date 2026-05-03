विवेक विहार जैसा हादसा न हो! AC चलाने वाले आज ही बदल लें ये 5 आदतें, शॉर्ट सर्किट का खतरा होगा जीरो

AC Blast Prevention Tips: दिल्ली के विवेक विहार में बीती रात हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. विवेक विहार की एक रिहायशी इमारत में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी थी. मीडिया रिपोर्टके अनुसार यह हादसा सुबह लगभग 3:47 बजे सामने आया, जब फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की जानकारी मिली. इस हादसे में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी हैं, वहीं 4-6 लोगों के घायल होने की सूचना है. कुल 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और लोगों को बचाने का काम शुरू किया. शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे का कारण एसी में ब्लास्ट होना बताया जा रहा है. हालांकि अभी यह साफ नहीं पाया है कि आग कैसे लगी.

गर्मी के इस जानलेवा सीजन में AC हमें राहत तो जरूर देता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इसे एक 'बम' में बदल सकती है. अक्सर हम राहत पाने के चक्कर में लगातार एसी चलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी चूक पूरे घर को खतरे में डाल सकती है?

विवेक विहार हादसे के बाद एसी को लेकर लोगों में बड़ी चिंता है. कंप्रेसर फटने और शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं इतने बड़े हादसे का रूप ले सकती है, ये किसी ने नहीं सोचा था. अगर आप भी इस चिलचिलाती धूप में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो एसी चलाने के इन 5 सुरक्षा नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं ये बातें-

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24 घंटे लगातार न चलाएं AC

दिल्ली के विवेक विहार हादसे के पीछे की एक बड़ी वजह मशीन का ओवरहीटिंग भी हो सकती है. भयंकर गर्मी में एसी कंप्रेसर पर बहुत प्रेशर होता है. प्रयास करें कि हर 5-6 घंटे के बाद एसी को कम से कम आधे घंटे का रेस्ट दें.

पुराने तारों और प्लग को बदलें

AC को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है. अगर आपके घर की वायरिंग पुरानी है या तार पुराने हो गये हैं या फिर पतले हैं, तो वे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए हमेशा ISI मार्क वाले मोटे तारों और पावर प्लग का ही इस्तेमाल करें. इससे शॉर्ट सर्किट की संभावना को कम किया जा सकता है.

सर्विसिंग में न करें कंजूसी

ज्यादातर लोग पैसे बचाने के चक्कर में सर्विसिंग कराने से बचते हैं. धूल जमा होने से वेंटिलेशन रुक जाता है और गैस लीकेज का खतरा भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है. सीजन शुरू होने पर और बीच में एक बार प्रोफेशनल से सर्विस जरूर कराएं.

स्टेबलाइजर है जरूरी

गर्मी के दिनों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिससे वोल्टेज फ्लक्चुएशन यानी बिजली का कम-ज्यादा होना आम समस्या हो जाता है. इसलिए बिना स्टेबलाइजर के एसी चलाना सीधे धमाके को दावत देना है. एक अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर हाई वोल्टेज को कंट्रोल कर किसी बड़े हादसे को बचा सकता है.

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कंप्रेसर के पास न रखें सामान

AC के आउटडोर यूनिट यानी कंप्रेसर के आस पास कुछ भी रखने से बचें. ज्यादातर लोगों के बालकनी या घरों की छत पर कंप्रेसर होता है. ध्यान रखें कि इसके पास कोई भी प्लास्टिक, कागज या ज्वलनशील गैस का सिलेंडर न रखा हो.

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