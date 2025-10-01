Advertisement
OriginOS 6 का प्रीव्यू प्रोग्राम हुआ ओपन: कौन से फोन्स में मिलेगा? कैसे करें रजिस्टर? सबकुछ जानिए यहां

OriginOS 6 India: Vivo और iQOO ने अपने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए OriginOS 6 का प्रीव्यू प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है. यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 पर आधारित है और यूजर्स को स्मूद इंटरफेस, डीप कस्टमाइजेशन और AI-फीचर्स के साथ शानदार एक्सपीरियंस देगा. प्रीव्यू प्रोग्राम किन यूजर्स के लिए शुरू हुआ है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:09 PM IST
OriginOS 6 India: Vivo और iQOO स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है.  Vivo और iQOO अपने स्मार्टफोन यूजर्स को एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देने की तैयारी में हैं. लंबे इंतजार के बाद दोनों कंपनियों ने अपने OriginOS 6 के लिए प्रीव्यू प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है. यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम न सिर्फ एक रिफ्रेश्ड इंटरफेस और डीप कस्टमाइजेशन फीचर्स लाएगा बल्कि कंपनी के मुताबिक यह Android 16 पर आधारित सबसे स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी देगा. यह प्रोग्राम Vivo X200 Pro और iQOO 13 यूजर्स के लिए शुरू हो गया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Vivo ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह 15 अक्टूबर को एक ग्लोबल इवेंट में Android 16-आधारित OriginOS 6 यूजर इंटरफेस को लॉन्च करेगा. कंपनी के मुताबिक OriginOS 6 एक दमदार AI फीचर्स के साथ एक बेहद स्मूथ Android एक्सपीरियंस, नया इंटरफेस और डीप कस्टमाइजेशन देगा. सबसे खास बात यह है कि यह पहली बार है जब Vivo और iQOO अपने OriginOS को भारत में पेश कर रहे हैं. अभी तक Vivo और iQOO के चीनी स्मार्टफोन में ही OriginOS होता है. वहीं भारतीय मॉडलों में FunTouch OS मिलता है. इस कदम से कंपनी का लक्ष्य अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाना है.

OriginOS 6 प्रीव्यू प्रोग्राम: एलिजिबल मॉडल

एलिजिबल मॉडल: Vivo X200 Pro और iQOO 13

यूजर्स ध्यान दें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लिमटेड सीटें रखी गई हैं, इसलिए बिना देर किए जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें.

कैसे करें OriginOS 6 प्रीव्यू प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन?

अगर आप Vivo X200 Pro या iQOO 13 यूजर हैं और इस नए OS का अनुभव सबसे पहले लेना चाहते हैं, तो  आप मात्र कुछ ही मिनटों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे. ये रहे आसान स्टेप्स...

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट को डाउनलोड कर लें.

इसके बाद Settings में जाएं और फिर System Update पर क्लिक करें.

स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में दिख रहे Three-dot menu पर टैप करें.

यहां Version Trial सेलेक्ट करें फिर Closed Beta Sign-Up पर क्लिक कर दें.

इसके बाद View Details पर टैप करें.

अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा.

ये भी पढे़ंः काले से लाल बनता है ये फोन! Realme का Game of Thrones एडिशन देख फैंस भी कहेंगे- OMG

फॉर्म भरने के बाद कंपनी आपके रजिस्ट्रेशन की समीक्षा की जाएगी और चुने गए यूजर्स को आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी. Vivo ने इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले यूजर्स से फीडबैक देने को कहा है जिससे पब्लिक लॉन्च से पहले UI को और बेहतर बनाया जा सके.

FunTouch OS से कैसे अलग है OriginOS 6?
अभी तक Vivo के इंटरनेशलन डिवाइस में FunTouch OS मिलता था. जिसकी सादगी, नेविगेशन और कम कस्टमाइज़ेशन फीचर्स के लिए लोग काफी आलोचना भी कर रहे थे. OriginOS को वैश्विक स्तर पर लाने से Vivo और iQOO का मकसद ज्यादा रिफाइंड और तेज सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देना है जिससे डिवाइस में अपडेट भी जल्दी मिल सकें.

ये भी पढ़ेंः ट्रंप के 'डिमेंशिया' वाले सवाल पर Google AI ने साधी चुप्पी, अब नहीं मिलेगा जवाब

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

OriginOS 6 IndiaVivo X200 Pro updateiQOO 13 OS update

