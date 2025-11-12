iPhone, Vivo या Samsung... भारत में किस कंपनी के बिके सबसे ज्यादा Smartphones? सामने आ गई लिस्ट

साल 2025 की तीसरी तिमाही में भारत का स्मार्टफोन बाजार पिछले 5 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. IDC की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से सितंबर (Q3 2025) के दौरान स्मार्टफोन शिपमेंट में 4.3 प्रतिशत की सालाना बढ़त दर्ज की गई और कुल 4.8 करोड़ यूनिट्स (48 मिलियन) फोन भारत में भेजे गए. यह ग्रोथ मुख्य रूप से प्रीमियम स्मार्टफोन की बढ़ती डिमांड की वजह से आई है.

Vivo नंबर वन, Apple का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

चीनी कंपनी Vivo ने एक बार फिर मार्केट में बढ़त बनाए रखी है. IDC के अनुसार, Vivo ने सितंबर तिमाही में 18.3% मार्केट शेयर हासिल किया और अपने फोन की सप्लाई में 21% की बढ़ोतरी दर्ज की. वहीं Apple ने भारत में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. कंपनी ने एक ही तिमाही में 50 लाख (5 मिलियन) iPhones की शिपमेंट की, जो इसके इतिहास में सबसे अधिक है.

प्रीमियम स्मार्टफोन बना ग्रोथ का इंजन

IDC की रिपोर्ट बताती है कि अब भारतीय यूजर्स सस्ते नहीं बल्कि प्रीमियम स्मार्टफोन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. ₹53,000 से ₹71,000 कीमत वाले प्रीमियम सेगमेंट में सेल 43.3% बढ़ी है. इस सेगमेंट का मार्केट शेयर 4% से बढ़कर 6% हो गया. इस श्रेणी में Apple iPhone 16, iPhone 15 और iPhone 17 सीरीज का दबदबा रहा, जिन्होंने कुल बिक्री का 70% से अधिक हिस्सा हासिल किया.

सुपर प्रीमियम सेगमेंट में बूम

₹71,000 से ऊपर कीमत वाले सुपर प्रीमियम सेगमेंट में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई, जो 52.9% साल-दर-साल (YoY) बढ़ी. इसका मार्केट शेयर 6% से बढ़कर 8% हो गया. यह दर्शाता है कि भारतीय उपभोक्ताओं में हाई-एंड स्मार्टफोन्स को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी बढ़ रही है. इस कैटेगरी में Apple ने Samsung से लीड वापस ले ली है — Apple के पास 66% मार्केट शेयर, जबकि Samsung के पास 31% है. इस सेगमेंट के टॉप मॉडल्स में iPhone 16, iPhone 16 Pro, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold7 और Galaxy S25 Ultra शामिल हैं.

औसत स्मार्टफोन कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

स्मार्टफोन की औसत बिक्री कीमत (ASP) सितंबर 2025 तिमाही में $294 (लगभग ₹26,000) तक पहुंच गई, जो 13.7% YoY ग्रोथ है. इसका कारण है — हाई-स्पेक्स और प्रीमियम मॉडल्स की बढ़ती मांग.

Apple की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस

Apple की कुल iPhone सप्लाई 25.6% बढ़ी. iPhone 16 इस तिमाही का सबसे ज्यादा शिप किया गया स्मार्टफोन रहा, जिसने कुल बाजार में 5% योगदान दिया. वहीं iPhone 17 सीरीज और iPhone Air की लॉन्चिंग ने रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की — इन मॉडलों ने Apple की Q3 शिपमेंट का 16% हिस्सा अपने नाम किया, जो 2021 के बाद किसी भी iPhone लॉन्च का सबसे मजबूत प्रदर्शन है.

साल की तीसरी तिमाही के टॉप स्मार्टफोन ब्रांड

IDC के अनुसार, सितंबर तिमाही में भारत के टॉप स्मार्टफोन ब्रांड इस प्रकार रहे:

• Vivo: 18.3%

• Oppo: 13.9%

• Samsung: 12.6%

• Apple: 10.4%

• Realme: 9.8%

• Xiaomi: 9.2%

IDC के सीनियर एनालिस्ट आदित्य रंपल के मुताबिक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने पुरानी Apple और Samsung फ्लैगशिप डिवाइसेज पर डिस्काउंट ऑफर देकर इस ग्रोथ को और बढ़ावा दिया.

चिपसेट और ब्रांड परफॉर्मेंस

Qualcomm चिपसेट पर आधारित स्मार्टफोन की शिपमेंट में 17.9% की सालाना बढ़ोतरी हुई, और इसका मार्केट शेयर 29.2% पर पहुंचा. वहीं MediaTek चिपसेट वाले फोनों का शेयर घटकर 46% रह गया. दूसरी ओर, Motorola ने 52.4% ग्रोथ के साथ सबसे तेज प्रदर्शन किया, जबकि OnePlus की शिपमेंट 30.5% घट गई.

त्योहारी सीजन और भविष्य की उम्मीदें

IDC की सीनियर रिसर्च मैनेजर उपासना जोशी के अनुसार, इस ग्रोथ में त्योहारी सीजन और लचीले पेमेंट विकल्पों का बड़ा योगदान रहा. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि मार्केट में फिलहाल डिमांड ज्यादातर हाई-एंड स्मार्टफोन्स की ओर झुकी हुई है, जिससे लो-एंड सेगमेंट में अनबिके फोन की संख्या बढ़ रही है. दीवाली के बाद पार्ट्स के महंगे होने और प्राइस हाइक की वजह से IDC ने अनुमान लगाया है कि 2025 की आखिरी तिमाही में स्मार्टफोन शिपमेंट घट सकती है, और सालभर में कुल शिपमेंट 150 मिलियन यूनिट्स से कम रह सकती है.