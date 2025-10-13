Vivo ने लॉन्च किए 200MP और 1TB स्टोरेज वाले धांसू स्मार्टफोन, फीचर्स कर देंगे दीवाना! जानें हर वेरिएंट की कीमत

Vivo X300 Pro, Vivo X300 Launch: Vivo के समार्टफोन्स भी पिछले कुछ वक्त से काफी पसंद किए जाने लगे हैं. इसका एक कारण यह हो सकता है कि इस फोन में स्मार्ट फीचर्स, लेकिन कम कीमत रखी जाती है. ऐसे में फैंस को हमेशा ही इन मोबाइल्स का इंतजार रहता है. अब कंपनी ने अपने दो नए शानदार कैमरा स्मार्टफोन, Vivo X300 Pro और Vivo X300 लॉन्च कर दिया है. ये दोनों फोन कंपनी की सबसे प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं. इनमें लेटेस्ट MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया गया है. हालांकि, फिलहाल ये फोन सिर्फ होम मार्केट यानी चीन में ही लॉन्च किए गए हैं. भारत में लॉन्च होने से पहले चलिए जानते हैं Vivo के इन दोनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स और इनकी कीमतें.

Vivo X300 के स्पेसिफिकेशन्स

Vivo X300 स्मार्टफोन में 6.31 इंच का शानदार फ्लैट डिस्प्ले दिया जा रहा है, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है. यह स्क्रीन OLED टेक्नोलॉजी पर आधारित है और HDR10+, Dolby Vision जैसे एडवांस फीचर्स को सपोर्ट करती है. इसकी ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक जाती है. फोन में लेटेस्ट MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर लगाया गया है. बेहतर फोटो और वीडियो क्वालिटी के लिए इसमें V3+ इमेज प्रोसेसिंग चिप भी दी गई है. इस डिवाइस को 16GB रैम और 1TB तक स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है.

बैटरी और कैमरा भी शानदार

Vivo X300 स्मार्टफोन में कैमरा के मामले में जबरदस्त सेटअप दिया गया है. इसमें पीछे की तरफ 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ दो और लेंस मिलते हैं, एक 50MP JN1 सेंसर और दूसरा 50MP LYT-602 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जो दूर की चीजों को साफ और जूम करके कैप्चर करने में मदद करता है. वहीं, 50MP का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है. बैटरी की बात करें तो इसमें 6040mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यह फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है और इसका बॉडी डिजाइन मेटल फ्रेम के साथ आता है. यह IP68-IP69 रेटिंग के साथ वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ भी है. इसके अलावा इसमें NFC, IR ब्लास्टर, और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम और स्मार्ट चॉइस बनाते हैं.

Vivo X300 Pro के स्पेसिफिकेशन्स

Vivo X300 Pro स्मार्टफोन में कंपनी ने स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले बड़ी स्क्रीन दी है. इसमें 6.78 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलता है, जो BOE Q10+ टेक्नोलॉजी पर आधारित है और 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है. इसका 120Hz रिफ्रेश रेट फोन को स्मूद और रेस्पॉन्सिव बनाता है. इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर लगाया गया है, जो तेज परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसके साथ ही इसमें LPDDR5x रैम और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है, जिससे ऐप्स और फाइल्स को जल्दी लोड किया जा सकता है. यह फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर काम करता है, जो लेटेस्ट फीचर्स और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस देता है.

Vivo X300 Pro की कैमरा और बैटरी लाइफ

Vivo X300 Pro में कैमरा सेटअप काफी दमदार है. इसमें पीछे की तरफ 50MP का Sony LYT-828 मेन कैमरा दिया गया है, जो शानदार फोटो क्वालिटी देता है. इसके साथ 50MP का Samsung JN1 अल्ट्रावाइड लेंस है, जिससे वाइड एंगल शॉट्स लिए जा सकते हैं. इसके अलावा इसमें 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी मौजूद है. यह फोन Zeiss के 2.35× टेलीफोटो टेलीकन्वर्टर एक्सेसरी को भी सपोर्ट करता है. Zeiss टेक्नोलॉजी से लैस यह कैमरा सिस्टम V3+ और Vs1 इमेजिंग चिप्स के साथ आता है, जो फोटो खींचने से पहले और बाद में प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं. सेल्फी के लिए इसमें 50MP का Samsung JN1 फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे हाई-क्वालिटी सेल्फी ली जा सकती है. बैटरी की बात करें तो Vivo X300 Pro में 6,510mAh की जबरदस्त बैटरी लाइफ दी गई है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है.

Vivo X300 के 5 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं. चलिए जानते हैं इनकी कीमतें-

1.12GB+256GB वेरिएंट- 4,399 युआन (भारतीय करेंसी के मुताबिक करीब 54,700 रुपये)

2. 16GB+256GB वेरिएंट- 4,699 युआन (लगभग 58,400 रुपये)

3. 12GB+512GB वेरिएंट- 4,999 युआन (लगभग 62.100 रुपये)

4. 16GB+512GB वेरिएंट- 5,299 युआन (लगभग 65,900 रुपये)

5. 16GB+1TB वेरिएंट- 5,799 युआन (लगभग 72,900 रुपये)

Vivo X300 Pro के 4 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं. जानें कीमत-

12GB+256GB वेरिएंट- 5,299 युआन (करीब 65,900 रपये)

16GB+512GB वेरिएंट- 5,999 युआन (करीब 74,600 रुपये)

16GB+1TB वेरिएंट- 6,699 युआन (करीब 83,300 रुपये)

16GB+1TB सैटेलाइट कॉम्युनिकेशन एडिशन- 8,299 युआन (करीब 1,03,200 रुपये)