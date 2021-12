दिलों पर छुरियां चलाने आ रहा Vivo का मदमस्त Smartphone, डिजाइन और फीचर्स ने लोगों को बनाया दीवाना

नई दिल्ली. वीवो (Vivo) वीवो एस12 सीरीज (Vivo S12 Series) के लॉन्च की तैयारी कर रहा है. कंपनी 22 दिसंबर को चीन में वीवो एस12 (Vivo S12) और वीवो एस12 प्रो (Vivo S12 Pro) स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है. इन दोनों आगामी डिवाइसों के प्रमुख स्पेसिफिकेशंस पिछले दिनों लीक हुए थे. वीवो वी12 (Vivo S12) के स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में पहले चाइना टेलीकॉम लिस्टिंग से पता चला था. अब, आधिकारिक लॉन्च से पहले, वीवो ने खुद इन दोनों आगामी स्मार्टफोन्स के डिजाइन को दिखाया है.

कंपनी द्वारा हाल ही में जारी किए गए टीज़र के अनुसार, वीवो एस12 प्रो (Vivo S12 Pro) में डुअल सेल्फी कैमरा होगा. सेल्फी कैमरा डुअल एलईडी फ्लैश के साथ होगा. इसके अलावा, वीवो द्वारा प्रकाशित टीज़र वीडियो से यह भी पता चलता है कि S12 Pro में 108MP ट्रिपल-कैमरा सेटअप होगा. आइए एक नजर डालते हैं Vivo S12 Pro के फीचर्स पर...

Vivo S12 Pro overall design with dual selfie camera showcased in teaser.#Vivo #VivoS12Pro pic.twitter.com/M4erCoO7M2

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 20, 2021