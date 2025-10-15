Vivo ने लॉन्च किया सबसे पॉवरफुल टैबलेट! 10,000mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले ने मचा दिया तहलका

Vivo ने चीन में अपना नया Vivo Pad5e टैबलेट लॉन्च किया है, जिसे कंपनी ने अपने X300 स्मार्टफोन सीरीज के साथ पेश किया. यह टैबलेट खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो काम और पढ़ाई दोनों के लिए एक पावरफुल और स्मार्ट डिवाइस चाहते हैं. कंपनी ने इसे Vivo Pencil 3 Stylus और Smart Touch Keyboard 5 सपोर्ट के साथ लॉन्च किया है, जिससे यह टैबलेट एक मिनी लैपटॉप जैसा अनुभव देता है.

डिस्प्ले: 144Hz 2.8K स्क्रीन के साथ शानदार विजुअल्स

Vivo Pad5e में 12.1-इंच का बड़ा 2.8K LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग और गेमिंग दोनों ही बेहद स्मूद होंगी. साथ ही, इसमें DC Dimming टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान आंखों पर कम तनाव पड़ता है.

कंप्यूटर जैसी कनेक्टिविटी और क्रॉस-डिवाइस फीचर्स

यह टैबलेट Windows और Mac दोनों सिस्टम्स से कनेक्ट हो सकता है. यूजर अपने कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं और टैबलेट से ही फाइल्स मैनेज कर सकते हैं. Vivo ने इसमें अपना Atom Notes App भी इंटीग्रेट किया है, जिससे यूजर अपने फोन और टैबलेट के बीच डॉक्युमेंट्स, कोर्स मटीरियल या नोट्स को आसानी से सिंक और एडिट कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पावरफुल प्रोसेसर और हाई-स्पीड स्टोरेज

Vivo Pad5e को Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से पावर दी गई है. इसमें 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज का ऑप्शन है. यह टैबलेट Android 15 पर चलता है, जो OriginOS 5 (टैबलेट वर्जन) के साथ आता है. इसका मतलब है स्मूथ परफॉर्मेंस और बेहतर मल्टीटास्किंग.

कैमरा और ऑडियो एक्सपीरियंस

Vivo Pad5e में 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग और डॉक्युमेंट स्कैनिंग के लिए काफी है. इसके अलावा, इसमें क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं जो डॉल्बी क्वालिटी साउंड का एक्सपीरियंस देते हैं — यानी म्यूजिक, मूवी या ऑनलाइन क्लास सबकुछ शानदार लगेगा.

बैटरी और चार्जिंग: 10,000mAh की पावर

Vivo ने इसमें 10,000mAh की बड़ी बैटरी दी है जो लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त है. यह 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे टैबलेट जल्दी चार्ज होकर घंटों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और USB Type-C पोर्ट मौजूद है.

कीमत और उपलब्धता

Vivo Pad5e की शुरुआती कीमत CNY 1,999 (लगभग ₹24,900) रखी गई है, जो 8GB/128GB वेरिएंट के लिए है. इसका टॉप वेरिएंट 16GB/512GB की कीमत CNY 2,999 (लगभग ₹37,300) है. फिलहाल यह चीन में 17 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, जबकि भारत या अन्य देशों के लिए लॉन्च डेट की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.