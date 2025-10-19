Advertisement
Vivo ने जारी की OriginOS 6 की पूरी लिस्ट! आपका फोन है अपडेट लिस्ट में या नहीं, अभी देखें

सबसे पहले यह अपडेट Vivo X300 सीरीज के साथ डेब्यू करेगा. इसके बाद कंपनी ने बाकी पुराने Vivo और iQOO स्मार्टफोन्स के लिए अपडेट रोलआउट टाइमलाइन की घोषणा की है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 20, 2025, 07:21 AM IST
Vivo ने जारी की OriginOS 6 की पूरी लिस्ट! आपका फोन है अपडेट लिस्ट में या नहीं, अभी देखें

Vivo ने भारत में अपना नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम OriginOS 6 लॉन्च कर दिया है. यह नया सॉफ्टवेयर अब पुराने FunTouch OS की जगह लेगा. यह सिस्टम Android 16 पर आधारित है और इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. सबसे पहले यह अपडेट Vivo X300 सीरीज के साथ डेब्यू करेगा. इसके बाद कंपनी ने बाकी पुराने Vivo और iQOO स्मार्टफोन्स के लिए अपडेट रोलआउट टाइमलाइन की घोषणा की है.

OriginOS क्या है और कहां से शुरू हुआ?
Vivo ने OriginOS को पहली बार 2020 में चीन में लॉन्च किया था. तब से कंपनी इस सॉफ्टवेयर के डिजाइन और फीचर्स पर लगातार काम करती रही, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वह FunTouch OS का इस्तेमाल जारी रखी. अब पहली बार, Vivo ने भारत और बाकी देशों के यूजर्स के लिए OriginOS लॉन्च करने का फैसला लिया है, जिससे फैंस को नया और फ्रेश यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा.

OriginOS 6 में क्या नया है?
नए OriginOS 6 में पुराने FunTouch OS की तुलना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं.
• इसमें नया नोटिफिकेशन पैनल और क्विक सेटिंग्स बार दिया गया है.
• लॉकस्क्रीन पर ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलेंगे.
• पूरे सिस्टम में स्मूद एनिमेशन और ट्रांजिशन जोड़े गए हैं जिससे यूजर एक्सपीरियंस और बेहतर हो गया है.
• इस बार Vivo ने AI फीचर्स को भी OriginOS में इंटीग्रेट किया है.

इसके अलावा इसमें एक नया फीचर है- Origin Island, जो iPhone के Dynamic Island जैसा दिखता है. इससे यूजर्स को ऐप्स और नोटिफिकेशन्स की जानकारी एक ही जगह पर आसानी से मिलती है.

OriginOS 6 अपडेट टाइमलाइन: कब और किसे मिलेगा नया OS
Vivo ने बताया है कि OriginOS 6 का रोलआउट फेज वाइज किया जाएगा. पहला चरण अगले महीने की शुरुआत से शुरू होगा, यानी नवंबर 2025 से.

नवंबर 2025 की शुरुआत में इन Vivo फोन्स को मिलेगा OriginOS 6 अपडेट:
• Vivo X200 Pro
• Vivo X200
• Vivo X200 FE
• Vivo XFold 5
• Vivo V60

नवंबर 2025 के मध्य तक इन फोन्स में मिलेगा अपडेट:
• Vivo X100 Pro
• Vivo X100
• Vivo XFold 3 Pro

दिसंबर 2025 के मध्य में इन फोन्स तक पहुंचेगा अपडेट:
• Vivo V60e
• Vivo V50
• Vivo V50e
• Vivo T4 Ultra
• Vivo T4 Pro
• Vivo T4R 5G

2026 में शुरू होगा अगला बड़ा बैच
पहले बैच के बाद, Vivo आने वाले साल यानी 2026 की शुरुआत में और भी ज्यादा डिवाइसों के लिए OriginOS 6 को रोलआउट करेगा.

इस लिस्ट में शामिल फोन्स हैं:
•X90 Pro, X90
•V40 Pro, V40, V40e
•V30 Pro, V30, V30e
•T4 5G, T4x 5G
•T3 Ultra, T3 Pro 5G, T3 5G
•Y400 Pro 5G, Y400 5G
•Y300 5G, Y200 Pro 5G, Y200 5G, Y200e 5G
•Y100, Y100A, Y58 5G, Y39 5G

यूजर्स के लिए क्या फायदेमंद रहेगा यह अपडेट?

OriginOS 6 का मकसद है Vivo और iQOO यूजर्स को एक स्मूद, मॉडर्न और कस्टमाइजेबल एक्सपीरियंस देना.
इसमें
•AI आधारित टास्क ऑप्टिमाइजेशन,
•बेहतर बैटरी मैनेजमेंट,
•स्मार्ट विजुअल डिजाइन,
•और फास्ट परफॉर्मेंस शामिल हैं.

यह नया सिस्टम खासतौर पर मल्टीटास्किंग और गेमिंग यूजर्स के लिए बेहतर साबित होगा.

