Vivo S15e: लॉन्च होने जा रहा Vivo का दमदार कैमरे वाला Smartphone, लीक हुए फीचर्स

नई दिल्ली. Vivo S15e to launch on April 25 in China: वीवो (Vivo) 25 अप्रैल को चीन में वीवो X80 सीरीज (Vivo X80 Series) के स्मार्टफोन लॉन्च करेगा. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लाइनअप में तीन मॉडल शामिल होंगे, जैसे कि वीवो एस15ई (Vivo S15e), वीवो एस15 (Vivo S15) और वीवो एस15 प्रो (Vivo S15 Pro). अफवाहें हैं कि कंपनी मई में अपनी अगली पीढ़ी के एस-सीरीज के सेल्फी-केंद्रित फोन के कवर उतार देती है. S15e की आधिकारिक सूची अब वीवो चीन की वेबसाइट पर उपलब्ध है. यह पुष्टि करता है कि S15e 25 अप्रैल को शाम 7:00 बजे (स्थानीय समयानुसार) चीन में शुरू होगा. इसका मतलब है कि जिस दिन X80 सीरीज लॉन्च होगी, उसी दिन Vivo S15e लॉन्च होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में....

66W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा Vivo S15e

वीवो एस15ई (Vivo S15e) अब वीवो चाइना (Vivo China) की वेबसाइट पर रिजर्वेशन के लिए उपलब्ध है. लिस्टिंग से पता चलता है कि डिवाइस में आगे की तरफ टियरड्रॉप नॉच डिस्प्ले है और इसके बैक पैनल में ट्रिपल कैमरा सिस्टम है. दूसरे कैमरा रिंग में दो लेंस हैं, जबकि पहले कैमरा रिंग में प्राइमरी स्नैपर है. वीवो एस15ई नीले और सफेद रंगों में उपलब्ध होगा. फीचर्स के संदर्भ में, लिस्टिंग में केवल यह उल्लेख किया गया है कि यह 66W फास्ट चार्जिंग के लिए समर्थन करता है.

Vivo S15e में होगा 6.44-इंच का डिस्प्ले

V2190A मॉडल नंबर वाला वीवो फोन जिसे चीन में 3C और TENAA अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया था, हाल ही में चीनी बाजार में Vivo S15e नाम के साथ डेब्यू करेगा. फोन की TENAA लिस्टिंग में कहा गया है कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 6.44-इंच का AMOLED FHD+ डिस्प्ले है.

Vivo S15e Camera

Vivo S15e के फ्रंट में 16-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है. इसके बैक पैनल में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और 2-मेगापिक्सल का स्नैपर है. डिवाइस एंड्रॉइड 12 ओएस और ओरिजिनओएस यूआई पर चलेगा. Exynos 1080 चिप Vivo S15e को पावर देने की संभावना है. डिवाइस 12 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक स्टोरेज के साथ शिप कर सकता है. यह 4,605mAh (रेटेड वैल्यू) बैटरी पैक करेगा. जहां वीवो एस15ई इस महीने डेब्यू करेगा, वहीं वीवो एस15 और वीवो एस15 प्रो अगले महीने चीन में डेब्यू कर सकते हैं.