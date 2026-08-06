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Vivo S2 की धमाकेदार एंट्री! 7,050mAh लंबी बैटरी और DSLR जैसे कैमरे के साथ भारत में हुआ लॉन्च, कीमत...

Vivo ने अपनी S-सीरीज के तहत नया Vivo S2 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है. 7,050mAh बैटरी, Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर, 120Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP AI कैमरे से लैस यह प्रीमियम फोन की सेल 11 अगस्त से शुरू होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 06, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:04 AM IST
Vivo S2 की धमाकेदार एंट्री! 7,050mAh लंबी बैटरी और DSLR जैसे कैमरे के साथ भारत में हुआ लॉन्च, कीमत...

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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