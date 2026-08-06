/Vivo S2 की धमाकेदार एंट्री! 7,050mAh लंबी बैटरी और DSLR जैसे कैमरे के साथ भारत में हुआ लॉन्च, कीमत...

अगर आप भी नया प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए नया और दमदार ऑप्शन मार्केट में आ गया है! Vivo ने भारतीय टेक मार्केट में एक बार फिर बड़ा धमाका करते हुए अपनी S-सीरीज की वापसी कराई है. कंपनी ने अपना लेटेस्ट और पावरफुल स्मार्टफोन Vivo S2 भारत में लॉन्च कर दिया है. 7,050mAh की भारी-भरकम बैटरी, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करने वाले कैमरे और दमदार Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर के साथ आया यह फोन प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में गेम-चेंजर साबित हो सकता है.
Vivo का नया Vivo S2 स्मार्टफोन दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है. विवो का यह फोन प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में पेश किया गया है. इसमें 120Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर, बड़ी 7,050mAh बैटरी और कई AI फीचर्स दिए गए हैं.
Vivo S2 में 6.83 इंच का 1.5K कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. फोन में MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर है, जिसके साथ बड़ा वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी मिलता है. यह लंबे समय तक गेमिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है.
फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP Sony प्राइमरी कैमरा और 2MP सेकेंडरी सेंसर दिया गया है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन में फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, Dual View Video और AI Erase 2.0 जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
बार-बार स्मार्टफोन चार्जिंग की समस्या को दूर करने के लिए Vivo में अपने नये फोन में 7,050mAh की बड़ी बैटरी दी है, जो 44W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है. इसमें AI Creation, AI Captions, AI Smart Call Assistant, Circle to Search, Google Gemini, Private Space और Vivo Office Kit जैसे AI फीचर्स भी दिए गए हैं. कंपनी इस फोन के लिए 3 साल के Android OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है.
Vivo S2 को दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 39,999 रुपये और 8GB + 256GB मॉडल की कीमत 44,999 रुपये रखी गई है.
Vivo S2 को Silk White, Sapphire Blue और Regal Bronze कलर ऑप्शन के साथ आप खरीद सकेंगे. इसकी सेल 11 अगस्त से Vivo India ई-स्टोर, Flipkart, Amazon और देशभर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी.
लॉन्च ऑफर्स के तहत चुनिंदा बैंक कार्ड पर 10% इंस्टेंट कैशबैक, एक्सचेंज बोनस, 15 महीने तक नो-कॉस्ट EMI, V-Shield स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान पर 40% की छूट, एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी और Jio की ओर से 18 महीने के लिए 5TB क्लाउड स्टोरेज तथा Google Gemini Pro का एक्सेस भी मिलेगा.