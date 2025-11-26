Vivo S50 Series में आया DSLR-जैसा Zoom! Sony का तगड़ा Telephoto Sensor हुआ Confirm

Vivo अपनी S-Series के अगले जनरेशन मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी में है और इस बार कंपनी कैमरा क्वालिटी में बड़ा अपग्रेड देने जा रही है. Vivo S50 Series, जो कि Vivo S30 लाइनअप का सक्सेसर है, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. कंपनी के एक बड़े एग्जीक्यूटिव ने कन्फर्म किया है कि नए मॉडल्स में Sony IMX882 Periscope Telephoto Sensor दिया जाएगा, जिससे मिड-प्रीमियम सेगमेंट में Zoom और Portrait Photography का लेवल काफी ऊपर जाने वाला है.

S50 और S50 Pro Mini – दो नए मॉडल होंगे लॉन्च

रिपोर्ट्स के अनुसार Vivo S50 Series में दो मॉडल शामिल होंगे—Vivo S50 और Vivo S50 Pro Mini. दोनों ही डिवाइसेज़ में कंपनी वही ट्रेंड फॉलो कर रही है जिसके लिए S-Series पहले से मशहूर रही है: मजबूत कैमरा हार्डवेयर और प्रीमियम इमेजिंग क्वालिटी.

Sony IMX882 Telephoto Sensor की पुष्टि

Vivo के Product Manager Han Boxiao ने Weibo पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि S50 Series के सभी मॉडल्स में Sony IMX882 आधारित 1/1.95-इंच Periscope Telephoto कैमरा दिया जाएगा. यह 50MP का हाई-रेज़ोल्यूशन सेंसर है, जो ज़ूम क्वालिटी और पोर्ट्रेट शॉट्स में एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि इन फोनों में वही “Clear and Natural Portrait Algorithm” दिया जाएगा, जो Vivo के फ्लैगशिप फोनों में मिलता है. इस एल्गोरिथ्म की मदद से चेहरे की डिटेलिंग और स्किन-टोन और भी नेचुरल और शार्प दिखाई देगी.

Vivo S-Series की पोर्ट्रेट ताकत को मिलेगा बड़ा बूस्ट

Vivo S-Series पहले से ही पोर्ट्रेट और सेल्फी फोटोग्राफी के लिए मशहूर है. नए सेंसर और फ्लैगशिप लेवल सॉफ्टवेयर की वजह से S50 Series इस कैटेगरी में और मजबूत होने वाली है. खासकर टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स और कम रोशनी में ज़ूम शॉट्स के लिए यह सीरीज बड़ा अपग्रेड लेकर आएगी.

Vivo S30 Series जैसा कैमरा सेटअप होने की उम्मीद

लीक्स यह भी बताते हैं कि Vivo S50 और S50 Pro Mini का कैमरा सेटअप S30 Series जैसा ही रह सकता है, लेकिन अपग्रेडेड सेंसर के साथ. Vivo S30 में 50MP Sony LYT700V मेन कैमरा, 50MP Periscope Telephoto, और 8MP Ultrawide Lens मिलता था. वहीं S30 Pro Mini में Sony IMX921 सेंसर वाला 50MP मेन कैमरा, 50MP Periscope Telephoto और 8MP Ultrawide मौजूद था. दोनों मॉडलों में 50MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया था. S50 Series में भी इसी तरह के हाई-रेज़ोल्यूशन कैमरे आने की उम्मीद है, जिससे फोटो और वीडियो क्वालिटी और बढ़ जाएगी.

Snapdragon 8 Gen 5 से लैस होगा Vivo S50 Pro Mini

सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हाइलाइट यह है कि Vivo S50 Pro Mini को Qualcomm के आने वाले Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से पावर मिलेगा. Qualcomm इस चिप को जल्द ही ऑफिशियल रूप से अनाउंस करेगा, और रिपोर्ट्स कहती हैं कि S50 Pro Mini इस चिप के साथ लॉन्च होने वाले शुरुआती फोनों में से एक होगा. इससे परफॉर्मेंस, गेमिंग, AI फीचर्स और पावर एफिशिएंसी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

क्या उम्मीद की जाए?

Vivo S50 Series से यूज़र्स को एक ऐसा पैकेज मिलने वाला है जिसमें हाई-क्लास कैमरा सेंसर, फ्लैगशिप-ग्रेड AI Imaging और आने वाली Snapdragon चिप की अल्ट्रा-फास्ट परफॉर्मेंस शामिल होगी. कंपनी का फोकस इस सीरीज को मिड-प्रीमियम रेंज में एक ऐसे ऑप्शन के रूप में पेश करना है जो कैमरा और परफॉर्मेंस के शौकीनों दोनों को पूरी तरह संतुष्ट करे.