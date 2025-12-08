Advertisement
तगड़ी बैटरी के साथ धमाल मचाने आ रहा Vivo का Smartphone, मिनटों में होगा फुल चार्ज; कूट-कूटकर मिल रहे फीचर्स

Vivo S50 और S50 Pro Mini दोनों ही फोन चीन के कई रिटेल प्लेटफॉर्म पर प्री-ऑर्डर के लिए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही चीनी टेक ब्लॉगर्स ने RAM, स्टोरेज, कलर ऑप्शंस और हार्डवेयर को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं. इससे यह साफ हो गया है कि इस बार Vivo अपने डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों में कुछ नया देने वाला है.

 

Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:46 AM IST
Vivo चीन में अपनी नई S50 सीरीज 15 दिसंबर को लॉन्च करने जा रहा है और लॉन्च से पहले ही इसके फीचर्स और वेरिएंट्स सामने आ चुके हैं. Vivo S50 और S50 Pro Mini दोनों ही फोन चीन के कई रिटेल प्लेटफॉर्म पर प्री-ऑर्डर के लिए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही चीनी टेक ब्लॉगर्स ने RAM, स्टोरेज, कलर ऑप्शंस और हार्डवेयर को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं. इससे यह साफ हो गया है कि इस बार Vivo अपने डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों में कुछ नया देने वाला है.

Vivo S50 के वेरिएंट और कलर
Vivo S50 को चार RAM और स्टोरेज वेरिएंट्स में उतारा जाएगा. इसमें 12GB+256GB, 16GB+256GB, 12GB+512GB और 16GB+512GB शामिल होंगे. स्टोरेज और RAM दोनों ही हाई-एंड कैटेगरी में हैं, जिससे यह साफ है कि Vivo पावर-यूजर्स को टार्गेट कर रहा है. कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें Space Black, Confession White, Serene Blue और Inspirational Purple जैसे चार स्टाइलिश फिनिश दिए जाएंगे. यह कलर कॉम्बिनेशन युवा यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए लगते हैं.

Vivo S50 Pro Mini के वेरिएंट और कलर
इस सीरीज का दूसरा मॉडल S50 Pro Mini थोड़ा अलग कॉन्फिगरेशन के साथ आएगा. इसमें तीन वेरिएंट होंगे: 12GB+256GB, 12GB+512GB और 16GB+512GB. यानी RAM साइज भले ही समान है लेकिन स्टोरेज के मामले में यह S50 जैसा ही है. इसके कलर ऑप्शंस थोड़े कम हैं- Space Black, Confession White और Inspirational Purple. Serene Blue कलर यहां नहीं दिया गया है.

Vivo S50 के मुख्य स्पेसिफिकेशंस
Vivo S50 में 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है जो 1.5K रिजॉल्यूशन सपोर्ट करता है. यह स्क्रीन फ्लैगशिप लेवल क्वालिटी का अनुभव देती है. फोन को पावर देगा Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट, जो एक हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर है और गेमिंग व मल्टीटास्किंग दोनों में स्मूद अनुभव देगा. फोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी होगी जिसमें 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल का LYT-700V प्राइमरी सेंसर होगा, जो लो-लाइट फोटोग्राफी में बेहतर रिजल्ट देने वाला है.

Vivo S50 Pro Mini के मुख्य स्पेसिफिकेशंस
S50 Pro Mini में थोड़ा छोटा 6.31 इंच का OLED डिस्प्ले होगा लेकिन रिजॉल्यूशन 1.5K ही रहेगा. इस मॉडल में मौजूदा समय का नया Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी पावरफुल बनाता है. बैटरी यहां भी 6,500mAh की ही है, लेकिन इस मॉडल में 90W वायर्ड चार्जिंग के साथ 40W वायरलेस चार्जिंग भी उपलब्ध होगी. इसका कैमरा सेटअप भी दमदार है और इसमें Sony IMX921 का 50 मेगापिक्सल सेंसर इस्तेमाल किया गया है.

दोनों मॉडलों के साझा फीचर्स
Vivo ने दोनों फोनों में कई प्रीमियम फीचर्स एक जैसे दिए हैं. इनमें LPDDR5X RAM, तेज UFS 4.1 स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 50 मेगापिक्सल Sony IMX882 पेरिस्कोप कैमरा शामिल हैं. दोनों फोनों में OriginOS 6 दिया जाएगा जो Android 16 पर आधारित है. इसके अलावा इसमें एयरोस्पेस-ग्रेड मेटल फ्रेम, अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर और IP68/69 वॉटर व डस्ट रेजिस्टेंस भी मिलेगा. इन फीचर्स से साफ है कि Vivo S50 सीरीज प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी को टार्गेट कर रही है.

ग्लोबल मार्केट में क्या होगा?
रिपोर्ट्स के अनुसार Vivo S50 Pro Mini को ग्लोबल मार्केट में Vivo X300 FE नाम से लॉन्च किया जाएगा. वहीं Vivo V70 सीरीज, जिसे 2026 की पहली तिमाही में ग्लोबली पेश किया जाएगा, उसके Vivo S50 जैसा होने की उम्मीद है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि S50 सीरीज आगे चलकर Vivo की ग्लोबल लाइन-अप की बेस टेक्नोलॉजी बन सकती है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

