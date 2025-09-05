Vivo T4 Pro Review: क्या ₹27,999 में बैलेंस्ड स्मार्टफोन है? ज्यादा खूबियां, कम कमियां; खरीदने से पहले जानिए

Vivo T4 Pro Review: स्मार्टफोन मार्केट में वीवो लगातार नए-नए मॉडल पेश कर रहा है. हाल ही में Vivo X200 FE और Vivo T4 Ultra के बाद कंपनी ने Vivo T4 Pro को लॉन्च किया है. कीमत ₹27,999 से शुरू होती है और यह फोन परफॉर्मेंस और कैमरा, दोनों पर फोकस करता है. सवाल यह है कि क्या यह फोन वाकई सही बैलेंस बना पाता है? आइए जानते हैं.

परफॉर्मेंस और बैटरी

Vivo T4 Pro में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 SoC दिया गया है, जो 4nm टेक्नोलॉजी पर बना है. इसमें LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज का इस्तेमाल हुआ है.

• AnTuTu पर फोन का स्कोर 1 मिलियन से ऊपर रहा.

• Geekbench पर सिंगल-कोर में 1240 और मल्टी-कोर में 3204 स्कोर किया.

• CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में 93% स्टेबिलिटी दिखाई, जो काफ़ी शानदार है.

रियल-लाइफ यूज में फोन काफी स्मूद चलता है. मल्टीटास्किंग, ऐप स्विचिंग और गेमिंग में कोई खास लैग नहीं मिला. 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग इसे और भी पावरफुल बनाती है. बैटरी एक दिन आसानी से निकाल देती है और फुल चार्ज होने में लगभग 1 घंटा लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैमरा क्वालिटी

Vivo का नाम हमेशा से कैमरों के लिए मशहूर रहा है. T4 Pro में कंपनी ने पहली बार इस सेगमेंट में 3X Periscope Zoom Camera दिया है.

कैमरा सेटअप:

• 50MP Sony IMX882 OIS प्राइमरी कैमरा

• 50MP Sony IMX882 3X Periscope कैमरा

• 2MP बोकेह कैमरा

फोटोज में नैचुरल कलर्स और डिटेल्स अच्छे आए. खासकर 3X Periscope कैमरे से ली गई तस्वीरें ज्यादा शार्प और रियल लगीं. लो-लाइट में भी इसका आउटपुट सही रहा. पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लर ने काफी अच्छा काम किया.

डिजाइन और डिस्प्ले

Vivo T4 Pro का डिजाइन Vivo V60 से काफ़ी मिलता-जुलता है. Blaze Gold और Nitro Blue कलर ऑप्शन मिलते हैं. बैक पैनल प्लास्टिक का है और फिंगरप्रिंट्स जल्दी पकड़ लेता है. फोन को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, यानी धूल और पानी से काफी हद तक सुरक्षित है. 6.77-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1500 निट्स पीक ब्राइटनेस है. कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस काफी शार्प और ब्राइट रहा.

सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी

फोन में Vivo का कस्टम UI दिया गया है, जो एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड है. हालांकि क्लीन UI चाहने वाले यूजर्स को यह उतना पसंद न आए. कनेक्टिविटी के लिए 5G सपोर्ट, Bluetooth 5.2 और डुअल-बैंड WiFi दिया गया है.

फायदे और कमियां

फायदे

• Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ स्मूद परफॉर्मेंस

• 6500mAh बैटरी + 90W फास्ट चार्जिंग

• 3X Periscope कैमरा और डिटेल्ड फोटोज

• ब्राइट और शार्प AMOLED डिस्प्ले

• IP68 और IP69 रेटिंग

कमियां

• बैक पैनल जल्दी स्मज हो जाता है

• क्लीन UI चाहने वालों को इंटरफ़ेस उतना पसंद नहीं आएगा

• अल्ट्रा-वाइड कैमरा की कमी

वर्डिक्ट

₹27,999 की कीमत पर Vivo T4 Pro परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी का अच्छा कॉम्बिनेशन है. अगर आप कैमरा लवर, गेमिंग यूजर या स्ट्रीमिंग फैन हैं तो यह फोन आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है. हालांकि अगर आप क्लीन सॉफ्टवेयर या अल्ट्रा-वाइड कैमरा चाहते हैं, तो आपको दूसरे ऑप्शन देखने चाहिए.