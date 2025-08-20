पैसे रखें तैयार: लंबी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ अगले हफ्ते लॉन्च होगा Vivo का ये दमदार फोन

Vivo Upcoming Phone: आप भी एक दमदार स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको कुछ दिन रुक जाना चाहिए. क्योंकि 26 अगस्त 2025 को Vivo अपने सबसे दमदार फोन Vivo T4 Pro को लॉन्च करने जा रहा है. Vivo ने इस फोन को खास तौर पर परफॉर्मेंस सेंट्रिक बनाया है. Vivo इस स्मार्टफोन को 30,000 रुपये से कम बजट में पेश कर सकती है. आइए जानते हैं इस इसके बारे में.

आपको अगर एक स्लिम फोन पसंद है, तो यह फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है. कंपनी ने Vivo T4 Pro में 7.53mm का अल्ट्रा-स्लिम क्वॉड कर्व्ड QLED/AMOLED डिस्प्ले दिया है, जो दिखने में काफी आकर्षक लुक देता है. इस मोबाइल में 50 MP Sony IMX882 3X टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो बेहतरीन फोटो क्लिक करता है. इतना ही नहीं कंपनी ने इस स्मार्ट फोन को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार किया है.

Vivo T4 Pro के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर दिया गया है, जो पिछले मॉडल की तुलना में काफी बेहतर परफॉर्म करता है. इस मोबाइल में 6500 mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो आपको लंबे सफर में भी साथ देगी. कंपनी ने जब फोन में इतने बड़े-बड़े बदलाव किए हैं, तो इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जरूर मिल सकता है.

Vivo T4 Pro के संभावित फीचर्स

Vivo T4 Pro के संभावित फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 6.78 इंच QLED/AMOLED का डिस्प्ले मिल सकता है. इसके साथ फोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है. कंपनी ने इस स्मार्ट फोन में कैमरा को लेकर बड़ा बदलाव किया है. Vivo T4 Pro में 50 MP का बड़ा कैमरा ( OIS स्पोर्ट के साथ) और 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक 3X जूम मॉड्यूल (OIS) स्पोर्ट के साथ लॉन्च कर सकती है.