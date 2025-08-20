पैसे रखें तैयार: लंबी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ अगले हफ्ते लॉन्च होगा Vivo का ये दमदार फोन
Advertisement
trendingNow12889512
Hindi Newsटेक

पैसे रखें तैयार: लंबी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ अगले हफ्ते लॉन्च होगा Vivo का ये दमदार फोन

Vivo Upcoming Phone: Vivo अपना नया स्मार्टफोन 26 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है. Vivo के फोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ 6500 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में...

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 20, 2025, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैसे रखें तैयार: लंबी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ अगले हफ्ते लॉन्च होगा Vivo का ये दमदार फोन

Vivo Upcoming Phone: आप भी एक दमदार स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको कुछ दिन रुक जाना चाहिए. क्योंकि 26 अगस्त 2025 को Vivo अपने सबसे दमदार फोन Vivo T4 Pro को लॉन्च करने जा रहा है. Vivo ने इस फोन को खास तौर पर परफॉर्मेंस सेंट्रिक बनाया है. Vivo इस स्मार्टफोन को 30,000 रुपये से कम बजट में पेश कर सकती है. आइए जानते हैं इस इसके बारे में.

fallback

आपको अगर एक स्लिम फोन पसंद है, तो यह फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है. कंपनी ने Vivo T4 Pro में 7.53mm का अल्ट्रा-स्लिम क्वॉड कर्व्ड QLED/AMOLED डिस्प्ले दिया है, जो दिखने में काफी आकर्षक लुक देता है. इस मोबाइल में 50 MP Sony IMX882 3X टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो बेहतरीन फोटो क्लिक करता है. इतना ही नहीं कंपनी ने इस स्मार्ट फोन को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार किया है. 

यह भी पढ़ें: गेमर्स के लिए बेस्ट! 30,000 रुपये से कम में आने वाले ये 4 फोन, बिना लैग के मिलेगा धांसू परफॉर्मेंस

Vivo T4 Pro के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर दिया गया है, जो पिछले मॉडल की तुलना में काफी बेहतर परफॉर्म करता है. इस मोबाइल में 6500 mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो आपको लंबे सफर में भी साथ देगी. कंपनी ने जब फोन में इतने बड़े-बड़े बदलाव किए हैं, तो इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जरूर मिल सकता है.

Vivo T4 Pro के संभावित फीचर्स

Vivo T4 Pro के संभावित फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 6.78 इंच QLED/AMOLED का डिस्प्ले मिल सकता है. इसके साथ फोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है. कंपनी ने इस स्मार्ट फोन में कैमरा को लेकर बड़ा बदलाव किया है. Vivo T4 Pro में 50 MP का बड़ा कैमरा ( OIS स्पोर्ट के साथ) और 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक 3X जूम मॉड्यूल (OIS) स्पोर्ट के साथ लॉन्च कर सकती है. 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Vivo t4 proVivo upcoming phone

Trending news

अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
India Russia Relation
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
Asaduddin Owaisi
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
Rahul Gandhi
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
Supreme Court News
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
amit shah
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Congress MP Shashi Tharoor
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Parliament Monsoon session LIVE: संसद में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने शाह पर फेंके कागज के टुकड़े
live breaking
Parliament Monsoon session LIVE: संसद में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने शाह पर फेंके कागज के टुकड़े
भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
Shivsena UBT
भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
amit shah news
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
Kerala
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
;