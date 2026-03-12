Advertisement
चार्जर को कहिए अलविदा! Vivo ला रहा है 7,200mAh बैटरी वाला 'पावर हाउस' फोन, जानिए कितनी हो सकती है कीमत

इस सेगमेंट का यह पहला फोन होगा जिसमें 7,200mAh की विशाल बैटरी दी जा रही है. कंपनी के अनुसार Vivo T5x 5G को भारत में 17 मार्च को लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart, Vivo की आधिकारिक वेबसाइट और देशभर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

Mar 12, 2026, 10:48 AM IST
Vivo ने पुष्टि की है कि उसका नया T-सीरीज स्मार्टफोन Vivo T5x 5G भारत में अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है. यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए Vivo T4x 5G का अपग्रेड वर्जन होगा. कंपनी का दावा है कि यह फोन अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी के साथ आएगा. इसके अलावा टीज़र इमेज से पता चलता है कि फोन का कैमरा मॉड्यूल कंपनी की Vivo V70 series से मिलता-जुलता हो सकता है.

17 मार्च को होगा भारत में लॉन्च
कंपनी के अनुसार Vivo T5x 5G को भारत में 17 मार्च को लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart, Vivo की आधिकारिक वेबसाइट और देशभर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. कंपनी का कहना है कि यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल करते हैं और बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं.

7,200mAh बैटरी: सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी का दावा
Vivo ने पुष्टि की है कि इस फोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी. कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी होगी. इतनी बड़ी बैटरी का मतलब है कि यूजर लंबे समय तक वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और इंटरनेट ब्राउज़िंग कर सकेंगे. कंपनी के मुताबिक यह फोन बार-बार चार्ज करने की जरूरत को कम करने के लिए बनाया गया है.

दमदार MediaTek प्रोसेसर से मिलेगी तेज परफॉर्मेंस
Vivo T5x 5G में MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर दिया जाएगा. कंपनी का कहना है कि यह चिपसेट फोन को बेहद तेज परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा. बताया जा रहा है कि इस प्रोसेसर ने बेंचमार्क प्लेटफॉर्म AnTuTu Benchmark पर 10 लाख से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फोन गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी मजबूत साबित हो सकता है.

पानी और धूल से बचाव के लिए बेहतर प्रोटेक्शन
नए Vivo T5x 5G में मजबूती के लिए IP68 और IP69 रेटिंग दी जाएगी. इसका मतलब है कि फोन पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा. यह पिछले मॉडल Vivo T4x 5G की IP64 रेटिंग की तुलना में बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है. इससे फोन को कठिन परिस्थितियों में भी इस्तेमाल करना आसान हो सकता है.

Android 16 पर आधारित नया सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह स्मार्टफोन OriginOS 6 के साथ आएगा, जो Android 16 पर आधारित होगा. कंपनी का कहना है कि इस नए सॉफ्टवेयर में पहले के Funtouch OS 15 की तुलना में ज्यादा स्मूद एनिमेशन और बेहतर कस्टमाइजेशन फीचर्स मिलेंगे.

कैमरा और कीमत को लेकर क्या जानकारी मिली?
लीक्स और रिपोर्ट्स के अनुसार फोन के रियर कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल का Sony IMX852 प्राइमरी सेंसर मिल सकता है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. कीमत की बात करें तो कंपनी ने इशारा किया है कि Vivo T5x 5G की कीमत भारत में 23,000 रुपये से कम हो सकती है. हालांकि फोन की पूरी जानकारी और अंतिम कीमत का खुलासा 17 मार्च के लॉन्च इवेंट में किया जाएगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

vivoVivo T5x 5GVivo T5x 5G battery

