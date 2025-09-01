Vivo ने दिया ये स्मार्टफोन खरीदने का सुनहरा मौका, दे दिया सीधे 9,000 रुपये का जबरदस्त डिस्काउंट

Vivo इस समय अपने चाहने वालों को शानदार डिस्काउंट दे रही है. अगर आप किसी किफायती रेंज वाले स्मार्टफोन की तलाश में है तो वीवो के इस ऑफर को हाथ से न जाने दें. कंपनी अपने इस शानदार मॉडल में पर 9,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है.
Vivo V50 की कीमत में अब बड़ी कमी की गई है. ये 5G स्मार्टफोन पहले के मुकाबले करीब 9,000 रुपये तक सस्ता कर दिया गया है. अगर आप इसे खरीदते हैं तो सिर्फ प्राइस कट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर से भी आपको और छूट मिल सकती है. साथ ही अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो ये नया फोन और कम कीमत में मिल सकता है. इस फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी और 256GB तक स्टोरेज जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक दमदार मिड-रेंज ऑप्शन बनाते हैं. यानी कम कीमत में आपको तगड़ा परफॉर्मेंस मिलने वाला है.