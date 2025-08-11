Vivo V60 की लॉन्चिंग से पहले ही लीक हो गए फीचर्स और कीमत, जानें कंपनी ने लगाया कितना दाम

Vivo की V सीरीज के नए स्मार्टफोन Vivo V60 को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. कंपनी यह फोन 12 अगस्त, मंगलवार को लॉन्च करने जा रही है. लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने अपने इस फोन के कई फीचर्स को कंफर्म कर दिया है. यहां तक कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस अपकमिंग फोन के लिए एक माइक्रोसाइट भी बना दी है, जो इसके प्रोसेसर, डिस्प्ले और कैमरे से जुड़ी डिटेल्स की जानकारी दे रही है, जिसे जानने के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं. चलिए जानते हैं कि Vivo अपने इस डिवाइस में क्या नया लेकर आ रही है.

Vivo V60 की कीमत

Exclusive Vivo V60 Price. (India)

8GB+128GB ₹37,000 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 8, 2025

टिप्स्टर अभिषेक यादव ने अपने X अकाउंट पर Vivo V60 की कीमत को लेकर डिटेल्स जारी की हैं. उन्होंने बताया कि Vivo के इस फोन के 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट को कंपनी 37 हजार रुपये की कीमत के साथ लॉन्च कर सकती है. हालांकि, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि कंपनी अपने इस मॉडल के कितने वेरियंट और किस कीमत में लॉन्च करने वाली है. इसके अलावा अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये फोन किस ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा जा पाएगा.

कैमरा क्वालिटी भी दमदार

Vivo की ऑफिशयल साइट के मुताबिक, इस 5G स्मार्टफोन में 50MP टेलीफोटो कैमरा, 50MP प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा सेंसर मिल सकता है. इसमें Snapdragon 7 Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, AI फीचर्स, FunTouch OS 15 जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे. यह फोन Google Gemini फीचर को भी सपोर्ट करेगा.

जबरदस्त बैटरी बैकअप

Vivo V60 को 6,500mAh बैटरी पर लॉन्च किया जाएगा, इसके साथ 90w फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है. इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500nits ब्राइटनेस वाली 3D quad-curved AMOLED 6.7 इंच की स्क्रीन मिल रही है. बता दें कि यह फोन ऑस्पीशियस गोल्ड, मिस्ट ग्रे और मूनलिट ब्लू जैसे तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया जा रहा है.