Vivo V60 की लॉन्चिंग से पहले ही लीक हो गए फीचर्स और कीमत, जानें कंपनी ने लगाया कितना दाम
Vivo का नया 5G स्मार्टफोन Vivo V60 बाजारों में धमाल मचाने के लिए तैयार है. लेकिन फोन की लॉन्चिंग से पहले ही इसके फीचर्स और कीमत का खुलासा हो गया है. चलिए जानते हैं कितनी होगी कीमत.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:08 PM IST
Vivo की V सीरीज के नए स्मार्टफोन Vivo V60 को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. कंपनी यह फोन 12 अगस्त, मंगलवार को लॉन्च करने जा रही है. लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने अपने इस फोन के कई फीचर्स को कंफर्म कर दिया है. यहां तक कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस अपकमिंग फोन के लिए एक माइक्रोसाइट भी बना दी है, जो इसके प्रोसेसर, डिस्प्ले और कैमरे से जुड़ी डिटेल्स की जानकारी दे रही है, जिसे जानने के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं. चलिए जानते हैं कि Vivo अपने इस डिवाइस में क्या नया लेकर आ रही है.

Vivo V60 की कीमत

टिप्स्टर अभिषेक यादव ने अपने X अकाउंट पर Vivo V60 की कीमत को लेकर डिटेल्स जारी की हैं. उन्होंने बताया कि Vivo के इस फोन के 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट को कंपनी 37 हजार रुपये की कीमत के साथ लॉन्च कर सकती है. हालांकि, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि कंपनी अपने इस मॉडल के कितने वेरियंट और किस कीमत में लॉन्च करने वाली है. इसके अलावा अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये फोन किस ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा जा पाएगा.

Microsoft पर सत्या नडेला का मास्टरप्लान, अब AI बनेगा 8 अरब लोगों का पर्सनल असिस्टेंट

कैमरा क्वालिटी भी दमदार
Vivo की ऑफिशयल साइट के मुताबिक, इस 5G स्मार्टफोन में 50MP टेलीफोटो कैमरा, 50MP प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा सेंसर मिल सकता है. इसमें Snapdragon 7 Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, AI फीचर्स,  FunTouch OS 15  जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे. यह फोन Google Gemini फीचर को भी सपोर्ट करेगा.

Realme सिर्फ 30,000 रुपये में लाया AI फीचर्स वाला स्मार्टफोन, मिलेगा दमदार प्रोसेसर

जबरदस्त बैटरी बैकअप
Vivo V60 को 6,500mAh बैटरी पर लॉन्च किया जाएगा, इसके साथ 90w फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है. इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500nits ब्राइटनेस वाली 3D quad-curved AMOLED 6.7 इंच की स्क्रीन मिल रही है. बता दें कि यह फोन ऑस्पीशियस गोल्ड, मिस्ट ग्रे और मूनलिट ब्लू जैसे तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया जा रहा है.

About the Author
author img
भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

vivoSmartphone

