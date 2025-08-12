Vivo V60 Price: प्रीमियम कैमरा और 6500mAh बड़ी बैटरी, Vivo ने जबरदस्त फीचर्स वाले फोन की कीमत रखी सिर्फ इतनी

Vivo V60 Price: Vivo ने अपने V सीरीज का 5G स्मार्टफोन Vivo V60 भारत में लॉन्च कर दिया है. फैंस के बीच तो काफी वक्त पहले से ही इसे लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है. वहीं, कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 36,999 रुपये रखी गई है. इस डिवाइस को स्प्लिट-सेग्रेशन ग्रेड फीचर्स फके साथ लॉन्च किया गया है. यह एक कैमरा सेंट्रिक फोन है, जो वेडिंग फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट्स और ZEISS इंटीग्रेटेड फीचर्स से लैस है. अपने कैमरे के अलावा यह स्मार्टफोन अपने स्लीक डिजाइन की वजह से काफी अट्रैक्टिव बनता है.

बैटरी है Vivo V60 की खासियत

भारत में Vivo V60 को IST पर दोपहर 12 बजे लॉन्च किया गया. Vivo ने अपने इस नई जनरेशन के डिवाइस में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट का इस्तेमाल किया है. हालांकि, इस फोन की खासियत है इसकी बड़ी बैटरी लाइफ, जो 6,500 mAh है. इसके अलावा इसमें मिलने वाली रेटिंग IP68 और IP69 इसे धूल और पानी से भी सुरक्षित रखती है.

Vivo V 60 के फीचर्स

डिस्प्ले- कंपनी ने अपने इस फोन में 6.77 इंच की 1.5 QC AMOLED स्क्रीन दी है. इसमें 120Hz रिफ्रेट रेट मिलता है. इसके अलावा सूरज की रोशनी में भी फोन की स्क्रीन साफ दिखे इसके लिए 1500 Nits HBM और 5000 Nits तक पीक ब्राइटनेस दी है. स्क्रीन पर Diamond Sheild Glass का इस्तेमाल किया गया है, ताकि डिस्प्ले को सुरक्षित रखा जा सके. पानी और धूल से बचाने के लिए इसमें IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है.

कैमरा- कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP टेलीफोटो कैमरा, 50MP प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा सेंसर दिया गया है. ये कैमरे Zeiss ऑप्टिक्स की मदद से तैयार किए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि फोटो का कलर और शार्पनेस एक्यूरेट रहे. इसमें फ्रंट कैमरा भी 50MP का दिया जा रहा है, यानी सेल्फी के साथ भी कोई समझौता नहीं.

बैटरी- इस फोन की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी बैटरी बताई गई है, जो 6,500mAh है. इसमें 90W फास्ट चार्टिंग सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपका फोन सिर्फ 30 मिनट में ही करीब 70% तक चार्ज हो जाता है.

प्रोसेसर- Vivo V60 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट पर बेस्ड है. यह Android 15 पर आधारित FunTouch OS 15 के साथ मिल रहा है.

Vivo ने लॉन्च किए 4 वेरिएंट

8GB + 128GB- 36,999 रुपये

8GB + 256GB- 38,999 रुपये

12GB + 256GB- 40,999 रुपये

16GB + 5128GB- 45,999 रुपये

कैसे खरीदें

Vivo V60 को 19 अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा. इस फोन को आप Vivo India E-Store, Amazon, Flipkart और कुछ सेलेक्टेड ऑफलाइन रिटेल स्टोर से भी खरीदा जा सकता है. कंपनी ने इस फोन को ऑस्पीशियस गोल्ड, मिस्ट ग्रे और मूनलिट ब्लू जैसे तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है.