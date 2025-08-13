Vivo V60 vs iPhone 16! 2025 में कौन सा फोन होगा आपके लिए सबसे बेस्ट!
Vivo V60 vs iPhone 16! 2025 में कौन सा फोन होगा आपके लिए सबसे बेस्ट!

Vivo V60 vs iPhone 16: वीवो कंपनी ने अपने नए फोन वीवो वी 60 को लॉन्च किया है जिसके बाद इस फोन का तुलना आई फोन 16 के साथ किया जा रहा आज  हम आपको इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:32 AM IST
Vivo V60 vs iPhone 16! 2025 में कौन सा फोन होगा आपके लिए सबसे बेस्ट!

Vivo V60 vs iPhone 16: आईफोन और वीवो दोनों कंपनियां फोन बनाने के लिए जानी जाती है, हाल में ही वीवो ने अपने नए फोन वीवो  वी 60 को लॉन्च किया है, जिसमें कंपनी ने कमाल के फीचर्स दिए हैं, जो इस फोन को काफी बेहतर फोन बनाता है आज हम आपको आई फोन 16  और वीवो वी 60 में से कौन सा फोन लेना बेहतर होगा उसके बारे में बताएंगे. 

कैमरा 
कैमरा के मामले में I phone 16 का कोई जवाब नहीं है, इस फोन में 12 मेगा पिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है साथ ही 12 मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है जो इसके कैमरे को बेस्ट बनाने का काम करते हैं, वहीं vivo v 60 के कैमरे की बात करें तो इसमें 50 मेगा पिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, साथ ही टेलीफोटो कैमरा और अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा दोनों 50 मेगा पिक्सल के साथ आते हैं, जो इस कैमरे को बेहतर करने का काम करते हैं

बैटरी 
आई फोन 16 के मुकाबले वीवो वी 60 का बैटरी बेहतर है, वीवो के इस मॉडल में 4300 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, और वहीं आई  फोन 16 की बात करें तो इसमें  4005 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया  है.

प्रोसेसर
आई फोन 16 के प्रोसेसर की बात करें तो आई फोन 16 का सबसे एडवांस प्रोसेसर  A18 Bionic चिपसेट का इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं वीवो वी 60 के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है.

कीमत 
इन दोनों फोनों के कीमत की बात करें तो आई फोन 16 का कीमत 74999 रुपये है और वहीं वीवो वी 60 की बात करें तो इसमें 40718 रुपये हैं, अगर आपका बजट कम है तो वीवो वी60 को खरीद सकते हैं.

 

 

